Slovan spoznal súpera v play-off o Ligu majstrov. Môže si zopakovať súboj so slovinským súperom

Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez AIF Mjällby stretnú v play-off o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov s víťazom arménsko-slovinského súboja FC Ararat-Armenia - NK Celje.
Rozhodol o tom pondelňajší žreb v Nyone.
Prvé zápasy sú na programe 18. a 19. augusta, odvety 25. a 26. augusta. Slovenský majster by v prípade postupu začal play off na domácom trávniku.
Slovanisti nastúpia na prvý duel 3. predkola v utorok 4. augusta na ihrisku Mjällby v Hälleviku. Odveta je na programe v utorok 11. augusta v Bratislave.
Víťaz súboja medzi tímami AC Sparta Praha a Olympique Lyon narazí v ďalšej fáze na lepšieho z dvojice Fenerbahce Istanbul - SK Sturm Graz.
V tureckom tíme pôsobí slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý by v prípade postupu s určitosťou narazil na tím s krajanmi - buď na Lyon s brankárom Dominikom Greifom, alebo na Spartu s Lukášom Haraslínom, Jakubom Surovčíkom a Dominikom Hollým.
Lepší z dvojice GNK Dinamo Záhreb - FK Žalgiris Kaunas nastúpi proti nórskemu tímu Viking Stavanger, v ktorom pôsobí slovenský brankár Ľubomír Belko.
Žreb play off Ligy majstrov 2026/2027
PFC Levski Sofia/FC Kajrat Almaty - AEK Atény
Celtic Glasgow - LASK Linz
GNK Dinamo Záhreb/FK Žalgiris Kaunas - Viking Stavanger
AIF Mjällby/ŠK Slovan Bratislava - FC Ararat-Armenia/NK Celje
Hapoel Beer Ševa/Crvena zvezda Belehrad - AGF Aarhus/Sabah Baku
Fenerbahce Istanbul/SK Sturm Graz - AC Sparta Praha/Olympique Lyon
Olympiakos Pireus/NEC Nijmegen - Union Saint-Gilloise/FK Bodö/Glimt