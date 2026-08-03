Slovan spoznal súpera v play-off o Ligu majstrov. Môže si zopakovať súboj so slovinským súperom

Na snímke hráči Slovana oslavujú po odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi v Bratislave.
Na snímke hráči Slovana oslavujú po odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi v Bratislave. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|3. aug 2026 o 12:13
ShareTweet4

Slovan musí najprv zdolať švédskeho majstra.

Futbalisti úradujúceho slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v prípade postupu cez AIF Mjällby stretnú v play-off o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov s víťazom arménsko-slovinského súboja FC Ararat-Armenia - NK Celje.

Rozhodol o tom pondelňajší žreb v Nyone.

Prvé zápasy sú na programe 18. a 19. augusta, odvety 25. a 26. augusta. Slovenský majster by v prípade postupu začal play off na domácom trávniku.

Slovanisti nastúpia na prvý duel 3. predkola v utorok 4. augusta na ihrisku Mjällby v Hälleviku. Odveta je na programe v utorok 11. augusta v Bratislave.

Víťaz súboja medzi tímami AC Sparta Praha a Olympique Lyon narazí v ďalšej fáze na lepšieho z dvojice Fenerbahce Istanbul - SK Sturm Graz.

V tureckom tíme pôsobí slovenský obranca Milan Škriniar, ktorý by v prípade postupu s určitosťou narazil na tím s krajanmi - buď na Lyon s brankárom Dominikom Greifom, alebo na Spartu s Lukášom Haraslínom, Jakubom Surovčíkom a Dominikom Hollým. 

Lepší z dvojice GNK Dinamo Záhreb - FK Žalgiris Kaunas nastúpi proti nórskemu tímu Viking Stavanger, v ktorom pôsobí slovenský brankár Ľubomír Belko.

Žreb play off Ligy majstrov 2026/2027

PFC Levski Sofia/FC Kajrat Almaty - AEK Atény

Celtic Glasgow - LASK Linz

GNK Dinamo Záhreb/FK Žalgiris Kaunas - Viking Stavanger

AIF Mjällby/ŠK Slovan Bratislava - FC Ararat-Armenia/NK Celje

Hapoel Beer Ševa/Crvena zvezda Belehrad - AGF Aarhus/Sabah Baku 

Fenerbahce Istanbul/SK Sturm Graz - AC Sparta Praha/Olympique Lyon

Olympiakos Pireus/NEC Nijmegen - Union Saint-Gilloise/FK Bodö/Glimt

Liga majstrov

Liga majstrov

    Na snímke hráči Slovana oslavujú po odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi v Bratislave.
    Na snímke hráči Slovana oslavujú po odvetnom zápase 2. predkola Ligy majstrov ŠK Slovan Bratislava - FC Iberia 1999 Tbilisi v Bratislave.
    Slovan spoznal súpera v play-off o Ligu majstrov. Môže si zopakovať súboj so slovinským súperom
    dnes 12:134
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Slovan spoznal súpera v play-off o Ligu majstrov. Môže si zopakovať súboj so slovinským súperom