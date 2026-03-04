Biatlon žien v Kontiolahti a hádzanárky proti Rumunsku. Športový program na dnes (5. marec)

Športový program na štvrtok, 5. marec
Futbal
- 17:00 MFK Karviná - Viktoria Plzeň, štvrťfinále Českého pohára
- 21:00 Tottenham Hotspur - Crystal Palace, 29. kolo Premier League
- 21:10 Olympique Lyon - Racing Lens, štvrťfinále Francúzskeho pohára
Hokej
- 1:00 New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights, NHL
- 4:00 Seattle Kraken - St. Louis Blues, NHL
- 4:00 Anaheim Ducks - New York Islanders, NHL
- 4:00 Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes, NHL
- 17:00 MHA Martin - HK TAM Levice, tretie zápasy /na 3 víťazstvá/ - štvrťfinále play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC MUŠLA Topoľčany - HK Skalica, tretie zápasy /na 3 víťazstvá/ - štvrťfinále play off Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky - HC 19 Humenné, tretie zápasy /na 3 víťazstvá/ - štvrťfinále play off Tipos SHL
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HK Žiar nad Hronom, tretie zápasy /na 3 víťazstvá/ - štvrťfinále play off Tipos SHL
Severské lyžovanie
- 10:00 beh na lyžiach - hromadný štart 20 km U23, MS juniorov /účasť SR/
- 12:30 beh na lyžiach - hromadný štart 20 km U23, MS juniorov /účasť SR/
- 16:30 skoky na lyžiach - stredný mostík juniori, MS juniorov /účasť SR/
Biatlon
- 17:05 vytrvalostné preteky žien na 15 km, SP /účasť SR/
Volejbal
- 18:00 HIT UCM Trnava - ŠKM Liptovský Hrádok, skupina o 6.-10. miesto - 4. kolo, nadstavbová časť Niké extraligy
Tenis
- Turnaj ATP v Indian Wells
- Turnaj WTA v Indian Wells
Krasokorčuľovanie
- 10:00 juniorky - krátky program, MSJ /účasť SR/
- 18:00 športové dvojice - voľné jazdy, MSJ /účasť SR/
Skoky na lyžiach
- 14:00 kvalifikácia, ženy - SP
- 15:15 hlavná súťaž, ženy - SP /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Basketbal
- 14:00 BC Slovan Bratislava - Piešťanské Čajky, skupina o 1.-6. miesto – 9. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy
- 19:00 YOUNG ANGELS Košice - ŠBK Šamorín, skupina o 1.-6. miesto – 9. kolo, ženy - nadstavbová časť Tipos extraligy
- 15:30 Sokol Hradec Králové – Slávia ŠKP Banská Bystrica, semifinále ženy - Final Four CEWL
- 18:00 MBK Ružomberok – SBŠ Ostrava, semifinále ženy - Final Four CEWL
- 17:00 BC Slovan Bratislava - Nitra Blue Wings, predohrávka 29. kola Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 Slovensko - Rumunsko, 1. skupina ženy - Euro Cup
Rýchlokorčuľovanie
- 18:30 MS
TV program: štvrtok, 5. marec
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.