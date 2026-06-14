Slovan začína prípravu s novým trénerom, štartuje aj Trnava. Športový program na dnes (15. jún)

Športový program na pondelok, 15. júna
Futbal
- 1:00 Pobrežie Slonoviny - Ekvádor, skupina E na MS 2026
- 4:00 Švédsko - Tunisko, skupina F na MS 2026
- 18:00 Španielsko - Kapverdy, skupina H na MS 2026
- 22:00 Belgicko - Egypt, skupina G na MS 2026
- 9:00 FK Železiarne Podbrezová, začiatok letnej prípravy
- 10:00 MFK Ružomberok, začiatok letnej prípravy
- 14:00 TK ŠK Slovan Bratislava, začiatok letnej prípravy
- 15:30 Spartak Trnava, začiatok letnej prípravy
Hokej
- 2:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, finále NHL /stav série 2:3/
Tenis
- Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
- Turnaje ATP v Halle a Londýne
Atletika
- 18:00 Preteky žien na 10 000 m, MSR v Ostrave
- 19:00 Preteky mužov na 10 000 m, MSR v Ostrave
TV program: pondelok, 15. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.