Slovan začína prípravu s novým trénerom, štartuje aj Trnava. Športový program na dnes (15. jún)

Fotka zo zápasu Slovan - Trnava.
Fotka zo zápasu Slovan - Trnava. (Autor: TASR)
Sportnet|15. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 15. júna. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 15. júna

Futbal 

  • 1:00 Pobrežie Slonoviny - Ekvádor, skupina E na MS 2026
  • 4:00 Švédsko - Tunisko, skupina F na MS 2026
  • 18:00 Španielsko - Kapverdy, skupina H na MS 2026 
  • 22:00 Belgicko - Egypt, skupina G na MS 2026 

  • 9:00 FK Železiarne Podbrezová, začiatok letnej prípravy
  • 10:00 MFK Ružomberok, začiatok letnej prípravy
  • 14:00 TK ŠK Slovan Bratislava, začiatok letnej prípravy
  • 15:30 Spartak Trnava, začiatok letnej prípravy

Hokej

  • 2:00 Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, finále NHL /stav série 2:3/

Tenis

  • Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
  • Turnaje ATP v Halle a Londýne

Atletika

  • 18:00 Preteky žien na 10 000 m, MSR v Ostrave
  • 19:00 Preteky mužov na 10 000 m, MSR v Ostrave
TV program: pondelok, 15. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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