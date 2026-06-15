Slovenská majsterka Európy si splnila sen. Myslí už na olympijské hry

Slovenská športová lezkyňa Martina Buršíková po triumfe v maďarskom Sukoró povedala, že zakončiť účinkovanie na mládežníckej úrovni titulom bolo jej snom.
Čerstvá majsterka Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering priznala, že úspech na ňu ešte nedoľahol a zamyslela sa aj nad možnosťou kvalifikovať sa na olympijské hry.
V nedeľňajšom finále si vybojovala titul suverénnym spôsobom so ziskom 69,4 bodu. „Sú za tím celé tie roky prípravy, tréningov, pretekov - každý z nich mal vplyv na to, ako leziem teraz, ako si verím.
Bola to dlhá cesta. Je to disciplína, ktorej sa hlavne venujem a viac ma aj baví. Vždy to záleží od toho, aké bouldery pre nás stavači pripravia, tieto konkrétne mi sadli viac ako ostatným pretekárkam, takže sa to podarilo,“ povedala Martina Buršíková na pondelkovej tlačovej konferencii v Športovom centre polície (ŠCP) v Bratislave.
Prvý veľký titul
Ide o historický úspech pre slovenské športové lezenie. Čerstvá členka ŠCP a odchovankyňa Národného športového centra (NŠC) dosiahla svoj prvý veľký individuálny titul na medzinárodnej scéne.
„Cieľom, ktorý mám napísaný aj v harmonograme športovej prípravy, bolo umiestniť sa do piateho miesta, ale mojím osobným snom bolo stáť na pódiu.
Boli to totiž moje posledné mládežnícke majstrovstvá Európy a chcela som ich zakončiť príjemne a možno si aj vypočuť našu hymnu, čo sa mi aj podarilo.
Je to sen každého športovca, stáť na pódiu, dostať medailu a pozerať sa na všetkých, ktorí stoja za tým,“ pokračovala.
Devätnásťročná lezkyňa sa tak mohla do nového týždňa zobudiť s pocitom, že je majsterka Európy v kategórii do 21 rokov.
„Neviem, úplne som si to nepovedala, ešte som bola unavená z cesty a hneď som išla do ŠCP. Ešte to na mňa nedoľahlo. Bola som unavená z výkonu a celých troch dní, kedy sme pretekali.
Skôr ma teší, že som dokázala vyliezť tie bouldery, aj na relatívne málo pokusov, pretože lezenie je vždy aj o náhode - čo nám postavia, čo komu sadne - každý má iné preferencie,“ uviedla Buršíková pre TASR.
Sníva už o OH 2028
Ďalším snom je účasť na olympijských hrách v Los Angeles 2028, aj keď prebojovať sa do úzkeho okruhu pretekárok štartujúcich na vysnívanom podujatí pre každého športovca je mimoriadne náročné.
„Cesta na olympiádu je určite náročná, oveľa viac ako napríklad do semifinále Svetového pohára, pretože je tam dlhý kvalifikačný proces. Samozrejme, je to veľký sen, možno trochu vzdialený a mierne strašidelný, ale treba snívať,“ dodala Buršíková.
Buršíková na náročných boulderoch potvrdila stúpajúcu formu a už na prvom získala top. Ďaleko od neho nebola ani na druhom a treťom.
Všade však brala zónu a na trojke dokonca na prvý pokus, vďaka čomu mala už vtedy istú medailu. Na boulderi číslo štyri pridala ďalší top, ale po protestoch musela svoj pokus opakovať, no aj ten jej vyšiel skvele.
Boulder vyliezla ako jediná
„Je to jej určite najväčší mládežnícky úspech. Po dvoch medailách z rokov 2023 a 2024 a piatom mieste z minulého roka sa jej konečne, na poslednú šancu, podarilo získať titul majsterky.
Naozaj si to zaslúži, lebo športovec, ktorý je taký koncentrovaný na prípravu, zodpovedný vo všetkých fázach, si to určite zaslúži.
Finálový boulder vyliezla Maťka ako jediná z celej súťaže. V pokuse, ktorým získala top, jemne škrtla nohou o zem, čo si skoro nikto nevšimol, vrátane mňa.
Prišiel za nami rozhodca, že bohužiaľ to nemôže uznať, lebo bol podaný protest, ale Maťka sa rozhodla pokus zopakovať, chcela si to odliezť, čo sa jej podarilo.
Bola to najlepšia odpoveď. To si veľmi cením, že to chcela dokázať pred všetkými a išla to vyliezť,“ doplnil Anton Pacek, predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES, ktorý pôsobí ako národný zväz pre športové lezenie.