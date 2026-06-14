Malaga zvíťazil v speed rune na Slovak Parkour Open len o dve stotinky

Slovenský reprezentant Esteban Malaga a Chorvátka Sara Matrljanová v speed rune a Česi Ondřej Cuřín a Bára Krčmářová vo freestyle zvíťazili v seniorských kategóriách na 4. ročníku gymnastického podujatia 4ka Slovak Parkour Open v Bratislave.
Piaty z MS 2024 aj Svetových hier 2025 Malaga si na trati na Námestí Milana Rastislava Štefánika v modernej štvrti Eurovea vybojoval vytúžené prvenstvo na domácej pôde po druhých miestach z predchádzajúcich dvoch sezón.
Dvadsaťtriročný zverenec Stanislava Pálku v Pohybovni Malacky sa v nedeľu v rozhodujúcom behu presadil v čase 20,61 s len o dve stotiny pred Čechom Marekom Šimarom (20,63). Tretí skončil Chorvát Lovro Crnarić (20,95).
V semifinále Malaga ako najrýchlejší z tucta aktérov predviedol 20,68 s. V kvalifikácii, ktorú ovládol Crnarić (22,02), mal čas 23,42.
Do osemčlenného finále sa dostali aj ďalší dvaja Slováci, Róbert Košarko (Gymnastik Košice, 21,29) v ňom obsadil štvrtú priečku rovnako ako v sobotňajšom freestyle, Marko Spusta (Pohybovňa Malacky, 26,68) bol ôsmy.
„Padol mi kameň zo srdca. Som veľmi rád, sú to príjemné pocity. V rámci mojich doterajších pretekov na Slovensku je to najväčší zážitok. Keď som videl čas Mareka Šimaru, povedal som si, že budem mať čo robiť.
V cieli som si vôbec nebol istý. Po dvoch behoch na dráhe číslo jeden – kvalifikačnom a semifinálovom – som mal vo finále dvojku, kde všetko bolo obrátené zrkadlovo a nevyšli mi asi štyri veci. Napriek tomu to napokon stačilo,“ uviedol Malaga v tlačovej správe Slovenskej gymnastickej federácie.
V sobotňajšej kvalifikácii obsadil štvrté miesto po zaváhaní z úvodu: „Najprv som si pomyslel, že som urobil chybu, pre ktorú ma diskvalifikujú. Bežal som však ďalej a všetko bolo v poriadku, našťastie. Semifinále bolo v pohode, určite to bol pocitovo najvydarenejší z troch výkonov.“
Matrljanová (Parkour Klub Zagreb) vo finále speed runu zdolala dráhu za 33,44 s a odplatila Krčmárovej (Gymnastika Zlín, 36,50) prehru z freestylu. Stupne v oboch prípadoch doplnila Slovenka Viktória Rišová (Pohybovňa Malacky) – v speed rune to bolo prostredníctvom výkonu 43,57.
Cuřín (Gymnastika Zlín) dostal vo finále freestylu hodnotenie 72,40 bodu. Zvíťazil tesne pred krajanom Kristiánom Szaynom (Parkour Praha), ktorý pri rovnosti finálovej známky 72,20 b. s domácim prekvapením v podobe Jakuba Pazúrika zo žilinskej Argi Academy bral striebro zásluhou vyššieho hodnotenia za predvedenie.
Čestným hosťom podujatia v sobotu bol prezident Svetovej gymnastiky (WG/FIG), Japonec Morinari Watanabe, ktorý mal aj príhovor na slávnostnom otvorení SPO 2026.
Slovak Parkour Open v Bratislave
Muži:
Speed run: 1. Esteban Malaga (SR) 20,61 s, 2. Marek Šimara (ČR) 20,63, 3. Lovro Crnarić (Chor.) 20,95, 4. Róbert Košarko 21,29, ..., 8. Marko Spusta (obaja SR) 26,68
Freestyle: 1. Ondřej Cuřín 72,40 b., 2. Kristián Szanya (obaja ČR), 3. Jakub Pazúrik obaja 72,20, 4. Róbert Košarko 67,50, ..., 8. Alex Feher (všetci SR) 57,60
Ženy:
Speed run: 1. Sara Matrljanová (Chor.) 33,44 s, 2. Bára Krčmářová (ČR) 36,50, 3. Viktória Rišová (SR) 43,57
Freestyle: 1. Bára Krčmářová (ČR) 62,20 b., 2. Sara Matrljanová (Chor.) 48,80, 3. Viktória Rišová (SR) 46,90