Malaga zvíťazil v speed rune na Slovak Parkour Open len o dve stotinky

Účastníci podujatia Slovan Parkour Open
Účastníci podujatia Slovan Parkour Open (Autor: TASR)
TASR|14. jún 2026 o 20:12
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Tesne triumfoval pred českým súperom.

Slovenský reprezentant Esteban Malaga a Chorvátka Sara Matrljanová v speed rune a Česi Ondřej Cuřín a Bára Krčmářová vo freestyle zvíťazili v seniorských kategóriách na 4. ročníku gymnastického podujatia 4ka Slovak Parkour Open v Bratislave.

Piaty z MS 2024 aj Svetových hier 2025 Malaga si na trati na Námestí Milana Rastislava Štefánika v modernej štvrti Eurovea vybojoval vytúžené prvenstvo na domácej pôde po druhých miestach z predchádzajúcich dvoch sezón.

Dvadsaťtriročný zverenec Stanislava Pálku v Pohybovni Malacky sa v nedeľu v rozhodujúcom behu presadil v čase 20,61 s len o dve stotiny pred Čechom Marekom Šimarom (20,63). Tretí skončil Chorvát Lovro Crnarić (20,95).

V semifinále Malaga ako najrýchlejší z tucta aktérov predviedol 20,68 s. V kvalifikácii, ktorú ovládol Crnarić (22,02), mal čas 23,42.

Do osemčlenného finále sa dostali aj ďalší dvaja Slováci, Róbert Košarko (Gymnastik Košice, 21,29) v ňom obsadil štvrtú priečku rovnako ako v sobotňajšom freestyle, Marko Spusta (Pohybovňa Malacky, 26,68) bol ôsmy.

Účastníci podujatia Slovan Parkour Open
Účastníci podujatia Slovan Parkour Open (Autor: TASR)

„Padol mi kameň zo srdca. Som veľmi rád, sú to príjemné pocity. V rámci mojich doterajších pretekov na Slovensku je to najväčší zážitok. Keď som videl čas Mareka Šimaru, povedal som si, že budem mať čo robiť.

V cieli som si vôbec nebol istý. Po dvoch behoch na dráhe číslo jeden – kvalifikačnom a semifinálovom – som mal vo finále dvojku, kde všetko bolo obrátené zrkadlovo a nevyšli mi asi štyri veci. Napriek tomu to napokon stačilo,“ uviedol Malaga v tlačovej správe Slovenskej gymnastickej federácie.

V sobotňajšej kvalifikácii obsadil štvrté miesto po zaváhaní z úvodu: „Najprv som si pomyslel, že som urobil chybu, pre ktorú ma diskvalifikujú. Bežal som však ďalej a všetko bolo v poriadku, našťastie. Semifinále bolo v pohode, určite to bol pocitovo najvydarenejší z troch výkonov.“

Matrljanová (Parkour Klub Zagreb) vo finále speed runu zdolala dráhu za 33,44 s a odplatila Krčmárovej (Gymnastika Zlín, 36,50) prehru z freestylu. Stupne v oboch prípadoch doplnila Slovenka Viktória Rišová (Pohybovňa Malacky) – v speed rune to bolo prostredníctvom výkonu 43,57.

Účastníci podujatia Slovan Parkour Open
Účastníci podujatia Slovan Parkour Open (Autor: TASR)

Cuřín (Gymnastika Zlín) dostal vo finále freestylu hodnotenie 72,40 bodu. Zvíťazil tesne pred krajanom Kristiánom Szaynom (Parkour Praha), ktorý pri rovnosti finálovej známky 72,20 b. s domácim prekvapením v podobe Jakuba Pazúrika zo žilinskej Argi Academy bral striebro zásluhou vyššieho hodnotenia za predvedenie.

Čestným hosťom podujatia v sobotu bol prezident Svetovej gymnastiky (WG/FIG), Japonec Morinari Watanabe, ktorý mal aj príhovor na slávnostnom otvorení SPO 2026.

Slovak Parkour Open v Bratislave

Muži:

Speed run: 1. Esteban Malaga (SR) 20,61 s, 2. Marek Šimara (ČR) 20,63, 3. Lovro Crnarić (Chor.) 20,95, 4. Róbert Košarko 21,29, ..., 8. Marko Spusta (obaja SR) 26,68

Freestyle: 1. Ondřej Cuřín 72,40 b., 2. Kristián Szanya (obaja ČR), 3. Jakub Pazúrik obaja 72,20, 4. Róbert Košarko 67,50, ..., 8. Alex Feher (všetci SR) 57,60

Ženy:

Speed run: 1. Sara Matrljanová (Chor.) 33,44 s, 2. Bára Krčmářová (ČR) 36,50, 3. Viktória Rišová (SR) 43,57

Freestyle: 1. Bára Krčmářová (ČR) 62,20 b., 2. Sara Matrljanová (Chor.) 48,80, 3. Viktória Rišová (SR) 46,90

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    Účastníci podujatia Slovan Parkour Open
    Účastníci podujatia Slovan Parkour Open
    Malaga zvíťazil v speed rune na Slovak Parkour Open len o dve stotinky
    dnes 20:12
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