Turné štyroch mostíkov a Premier League. Športový program na dnes (1. január)

Športový program na štvrtok, 1. január
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
MS v hokeji do 20 rokov 2026
- 00:00 USA - Švédsko, MS do 20 rokov - skupina A
- 02:30 Kanada - Fínsko, MS do 20 rokov - skupina B
Futbal
- 18.30 Crystal Palace - FC Fulham, 19. kolo Premier League
- 18.30 FC Liverpool - Leeds United, 19. kolo Premier League
- 21.00 FC Brentford - Tottenham Hotspur, 19. kolo Premier League
- 21.00 AFC Sunderland - Manchester City, 19. kolo Premier League
Hokej
- 0:30 Detroit Red Wings - Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils, NHL
- 2:00 Dallas Stars - Buffalo Sabres, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche - St. Louis Blues, NHL
- 3:30 Edmonton Oilers - Boston Bruins, NHL
- 3:30 Calgary Flames - Philadelphia Flyers, NHL
- 19:00 Ottawa Senators - Washington Capitals, NHL
- 21:00 New York Islanders - Utah Mammoth, NHL
Skoky na lyžiach
- 14:00 hlavná súťaž - SP Turné štyroch mostíkov /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 14:45 kvalifikácia, ženy - SP Two Nights Tour /úćasť SR/
- 16:15 hlavná súťaž, ženy - SP Two Nights Tour /úćasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Beh na lyžiach
- 10:30 muži stíhačka na 20 km klasicky, 4. etapa - SP Tour de Ski /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:30 ženy stíhačka na 20 km klasicky, 4. etapa - SP Tour de Ski /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Šípky
- 20:10 Večerný program, 18. deň, MS
TV program: štvrtok, 1. január
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.