Turné štyroch mostíkov a Premier League. Športový program na dnes (1. január)

Domen Prevc zo Slovinska po svojom skoku na prvom podujatí Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe.
Domen Prevc zo Slovinska po svojom skoku na prvom podujatí Turné štyroch mostíkov v Oberstdorfe. (Autor: TASR/AP)
1. jan 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 1. januára. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 1. január

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Futbal

  • 18.30 Crystal Palace - FC Fulham, 19. kolo Premier League 
  • 18.30 FC Liverpool - Leeds United, 19. kolo Premier League 
  • 21.00 FC Brentford - Tottenham Hotspur, 19. kolo Premier League 
  • 21.00 AFC Sunderland - Manchester City, 19. kolo Premier League 

Hokej

  • 0:30 Detroit Red Wings - Winnipeg Jets, NHL 
  • 1:00 Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils, NHL
  • 2:00 Dallas Stars - Buffalo Sabres, NHL 
  • 3:00 Colorado Avalanche - St. Louis Blues, NHL 
  • 3:30 Edmonton Oilers - Boston Bruins, NHL 
  • 3:30 Calgary Flames - Philadelphia Flyers, NHL 
  • 19:00 Ottawa Senators - Washington Capitals, NHL 
  • 21:00 New York Islanders - Utah Mammoth, NHL 

Skoky na lyžiach

  • 14:00 hlavná súťaž - SP Turné štyroch mostíkov /účasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
          
  • 14:45 kvalifikácia, ženy - SP Two Nights Tour /úćasť SR/ 
  • 16:15 hlavná súťaž, ženy - SP Two Nights Tour /úćasť SR/ /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

Beh na lyžiach

Šípky

  • 20:10 Večerný program, 18. deň, MS
Ostatné športy

    Turné štyroch mostíkov a Premier League. Športový program na dnes (1. január)
    dnes 00:00
