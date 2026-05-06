Kto sa prebojuje do finále Európskej a Konferenčnej ligy? Športový program na dnes (7. máj)

Športový program na štvrtok, 7. máj
Futbal
- 21:00 SC Freiburg - Sporting Braga /prvý zápas: 1:2/, odveta semifinále Európskej ligy
- 21:00 Aston Villa - Nottingham Forest /prvý zápas: 0:1/, odveta semifinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 21:00 Crystal Palace - Šachtar Doneck /prvý zápas: 3:1/, odveta semifinále Konferenčnej ligy
- 21:00 Racing Štrasburg - Rayo Vallecano /prvý zápas: 0:1, odveta semifinále Konferenčnej ligy
Hokej
- 1:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens /stav série: 0:0/, semifinále Východnej konferencie play-off, NHL
- 3:30 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks /stav série: 1:0/, semifinále Západnej konferencie play-off, NHL
- 15:00 Fínsko – Švajčiarsko, Švédske hokejové hry 2026
- 19:00 Česko – Švédsko, Švédske hokejové hry 2026
- 18:00 Lotyšsko - Nórsko, prípravné zápasy pred MS
- 18:30 Slovinsko - Maďarsko, prípravné zápasy pred MS
Tenis
- Turnaj WTA v Ríme
- Turnaj ATP v Ríme
Basketbal
- 1:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers /stav série: 1:0/, semifinále Východnej konferencie NBA
- 3:30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves /stav série: 0:1/, semifinále Západnej konferencie NBA
- 18:00 BC Rytas Vilnius – La Laguna Tenerife, semifinále Final Four Ligy majstrov FIBA
- 21:00 Unicaja Malaga – AEK Atény, semifinále Final Four Ligy majstrov FIBA
Volejbal
- 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava /stav série: 2:1/, finále Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra /stav série: 1:2/, zápas o 3. miesto Niké extraligy
Cyklistika
- 14:15 5. etapa León - Astorga (119,6 km), La Vuelta Femenina
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.