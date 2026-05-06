Kto sa prebojuje do finále Európskej a Konferenčnej ligy? Športový program na dnes (7. máj)

Fotka zo zápasu Nottingham Forest - Aston Villa.
Fotka zo zápasu Nottingham Forest - Aston Villa. (Autor: TASR/PA via AP)
Sportnet|7. máj 2026 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 7. mája. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 7. máj

Futbal

  • 21:00 SC Freiburg - Sporting Braga /prvý zápas: 1:2/, odveta semifinále Európskej ligy
  • 21:00 Aston Villa - Nottingham Forest /prvý zápas: 0:1/, odveta semifinále Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 21:00 Crystal Palace - Šachtar Doneck /prvý zápas: 3:1/, odveta semifinále Konferenčnej ligy
  • 21:00 Racing Štrasburg - Rayo Vallecano /prvý zápas: 0:1, odveta semifinále Konferenčnej ligy

Hokej

  • 1:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens /stav série: 0:0/, semifinále Východnej konferencie play-off, NHL
  • 3:30 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks /stav série: 1:0/, semifinále Západnej konferencie play-off, NHL

  • 15:00 Fínsko – Švajčiarsko, Švédske hokejové hry 2026
  • 19:00 Česko – Švédsko, Švédske hokejové hry 2026

  • 18:00 Lotyšsko - Nórsko, prípravné zápasy pred MS
  • 18:30 Slovinsko - Maďarsko, prípravné zápasy pred MS

Tenis

  • Turnaj WTA v Ríme
  • Turnaj ATP v Ríme

Basketbal

  • 1:00 New York Knicks - Philadelphia 76ers /stav série: 1:0/, semifinále Východnej konferencie NBA
  • 3:30 San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves /stav série: 0:1/, semifinále Západnej konferencie NBA

  • 18:00 BC Rytas Vilnius – La Laguna Tenerife, semifinále Final Four Ligy majstrov FIBA
  • 21:00 Unicaja Malaga – AEK Atény, semifinále Final Four Ligy majstrov FIBA

Volejbal

  • 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava /stav série: 2:1/, finále Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra /stav série: 1:2/, zápas o 3. miesto Niké extraligy

Cyklistika

  • 14:15 5. etapa León - Astorga (119,6 km), La Vuelta Femenina
TV program: štvrtok, 7. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Fotka zo zápasu Nottingham Forest - Aston Villa.
    Fotka zo zápasu Nottingham Forest - Aston Villa.
    Kto sa prebojuje do finále Európskej a Konferenčnej ligy? Športový program na dnes (7. máj)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Kto sa prebojuje do finále Európskej a Konferenčnej ligy? Športový program na dnes (7. máj)