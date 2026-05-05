Bayern proti PSG v odvete semfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (6. máj)

Futbalista PSG Vitinha a hráč Bayrnu Luis Diaz sa objímajú po prvom zápase semifinále Ligy majstrov Paríž St. Germain - Bayern Mníchov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|6. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu, 6. mája. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 6. máj

Futbal

  • 21:00 Bayern Mníchov - Paríž St. Germain, odveta semifinále Ligy majstrov /prvý zápas: 4:5/ 

Hokej

  • 1:00 draftová lotéria, NHL

  • 2:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, semifinále Západnej konferencie play-off, NHL /stav série: 1:0/ 

  • 18:00 Lotyšsko - Nórsko, prípravný zápas pred MS 

Tenis

  • Turnaj WTA v Ríme
  • Turnaj ATP v Ríme

Basketbal

  • 1:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers, semifinále Východnej konferencie NBA
  • 2:30 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers, semifinále Západnej konferencie NBA

  • 19:00 BC Prievidza - Patrioti Levice, /stav série: 0:3/, semifinále play off Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Stolný tenis

  • 11:00 osemfinále muži, ženy, MS družstiev

Cyklistika

  • 14:15 4. etapa Vuelty žien: Monforte de Lemos – Antas de Ulla (115,6 km)

Hádzaná

  • 17:30 HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce, dohrávka 1. kola, ženy - nadstavbová časť o majstra SR

  • 19:30 MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice, semifinále play off Niké Handball Extraligy /stav série: 1:2/ 
TV program: streda, 6. máj
Ostatné športy

