Bayern proti PSG v odvete semfinále Ligy majstrov. Športový program na dnes (6. máj)

Športový program na stredu, 6. máj
Futbal
- 21:00 Bayern Mníchov - Paríž St. Germain, odveta semifinále Ligy majstrov /prvý zápas: 4:5/
Hokej
- 1:00 draftová lotéria, NHL
- 2:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild, semifinále Západnej konferencie play-off, NHL /stav série: 1:0/
- 18:00 Lotyšsko - Nórsko, prípravný zápas pred MS
Tenis
- Turnaj WTA v Ríme
- Turnaj ATP v Ríme
Basketbal
- 1:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers, semifinále Východnej konferencie NBA
- 2:30 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers, semifinále Západnej konferencie NBA
- 19:00 BC Prievidza - Patrioti Levice, /stav série: 0:3/, semifinále play off Tipos SBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Stolný tenis
- 11:00 osemfinále muži, ženy, MS družstiev
Cyklistika
- 14:15 4. etapa Vuelty žien: Monforte de Lemos – Antas de Ulla (115,6 km)
Hádzaná
- 17:30 HK Slovan Duslo Šaľa - MŠK Iuventa Michalovce, dohrávka 1. kola, ženy - nadstavbová časť o majstra SR
- 19:30 MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice, semifinále play off Niké Handball Extraligy /stav série: 1:2/
TV program: streda, 6. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.