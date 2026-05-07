Prvý tím si zaistil postup medzi elitu, Francúzi nebodovali naplno ani proti outsiderovi

Hokejisti Kazachstanu sa po roku vracajú do elitnej kategórie majstrovstiev sveta.
Postup zo skupiny A divízie I v poľskom Sosnovci si zabezpečili vďaka dnešnej výhre nad Ukrajinou 5:4 po samostatných nájazdoch, po ktorej majú na konte 11 bodov zo štyroch zápasov a isté prvé miesto. V rozstrele o tom rozhodol Batyrlan Muratov.
O druhé postupové miesto na turnaj, ktorý sa bude konať na budúci rok v nemeckých mestách Mannheime a Düsseldorfe, sa uchádzajú Francúzsko, Ukrajina a domáce Poľsko.
V záverečný hrací deň sa v piatok Francúzsko stretne s Kazachstanom, Ukrajina s Japonskom a Poľsko po dnešnom večernom dueli s Japonskom ešte s Litvou.
Francúzsko s Ukrajinou majú po sedem bodov, Poľsko štyri.
MS v hokeji 1-A divízie 2026 - výsledky (7. máj):
Francúzsko - Litva 2:1 po sam. nájazdoch (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)
Góly: 23. Dousay (Bougro, Leclerc), rozh. náj. Simonsen – 18. Grinius (Jukna)
Ukrajina - Kazachstan 4:5 po sam. nájazdoch (0:1, 3:2, 1:1 - 0:0)
Góly: 21. Denyskin (Merežko), 34. Merežko (Peresunko, Tracht), 40. Peresunko (Ratušnyj, Kosarev), 51. Fadějev (Hrebenyk, Tracht) – 13. Logvin, 31. Ljapunov (Logvin, Simonov), 33. Starčenko, 52. Muratov (Danijar, Šestakov), rozh. náj. Muratov