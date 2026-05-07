Olympijský výbor chce povoliť štart bieloruským športovcom, do súťaží sa môžu vrátiť aj tímy

Bieloruskí športovci by mohli opäť súťažiť pod svojou vlajkou a národnými symbolmi a nie iba s neutrálnym statusom.
Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) zrušila vo štvrtok odporúčanie obmedzenia účasti športovcov a tímov z Bieloruska na súťažiach organizovaných medzinárodnými federáciami. MOV to oznámil na svojom webe.
Športovci z Ruska a Bieloruska boli vylúčení z medzinárodných súťaží po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022, hoci niektorým bolo umožnené súťažiť s neutrálnym statusom. Reštrikcie voči ruským športovcom zostávajú naďalej v platnosti.
„Keďže MOV naďalej čelí čoraz zložitejším dôsledkom súčasného geopolitického kontextu, vrátane rastúceho počtu vojen a konfliktov a rastúcej globálnej nestability, musí zachovať svoje poslanie chrániť športovú platformu založenú na hodnotách a skutočne globálnom princípe, ktorá svetu prináša nádej.
MOV opätovne potvrdzuje, že účasť športovcov na medzinárodných súťažiach by nemala byť obmedzovaná činmi ich vlád, vrátane účasti vo vojne alebo konflikte,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie MOV.
Podľa riadiaceho orgánu sa situácia Ruského olympijského výboru (ROC) líši od situácie Národného olympijského výboru Bieloruska.
„Bieloruský olympijský výbor je v dobrom postavení a dodržiava Olympijskú chartu. Hoci ROC viedol s MOV konštruktívne rokovania o svojom pozastavení, zostáva suspendovaný, kým právna komisia MOV pokračuje v preskúmavaní tejto záležitosti.
Výkonný výbor MOV zároveň so znepokojením vzal na vedomie nedávne informácie, ktoré viedli Svetovú antidopingovú agentúru (WADA) k preverovaniu ruského antidopingového systému. MOV preto chce získať lepšie pochopenie tejto situácie,“ vysvetlil MOV.
Niektoré športové federácie už medzitým znovu povolili štart ruských a bieloruských športovcov. Medzinárodná plavecká federácia napríklad minulý mesiac zrušila obmedzenia.