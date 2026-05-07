Mladá Ruska deklasovala svoju súperku, bez straty setu ide ďalej aj Nosková

Ruská tenistka Mirra Andrejevová postúpila do 3. kola turnaja WTA 1000 v Ríme.
V pozícii nasadenej osmičky si vo štvrtkovom stretnutí 2. kola poradila s Chorvátkou Antoniou Ružičovou 6:1, 6:0.
Do 3. kola sa prebojovala aj trinásta nasadená Češka Linda Nosková, ktorá zvíťazila nad Anastasiou Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1.
WTA Rím 2026
1.kolo:
Noemi Basilettiová (Tal.) - Ajla Tomljanovičová (Austr.) 7:5, 6:4
Simona Waltertová (Švaj.) - Julija Starodubcevová (Ukr.) 7:5, 4:6, 6:1
2. kolo:
Mirra Andrejevová (Rus.-8) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:1, 6:0
Elise Mertensová (Belg.-21) - Panna Udvardyová (Maď.) 6:4, 6:2
Čeng Čchin-wen (Čína) - Cristina Bucsová (Šp.-30) 7:6 (6), 6:2
Sorana Cirsteová (Rum.-26) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:2, 6:0
Linda Nosková (ČR-13) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:4, 6:1