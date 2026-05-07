Slováci v príprave pred MS proti Dánom a štart Giro d´Italia. Športový program na dnes (8. máj)

Športový program na piatok, 8. máj
Futbal
- 17:00 Slávia TU Košice - FK Inter Bratislava, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 OFK Dynamo Malženice - FC ŠTK 1914 Šamorín, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MŠK Považská Bystrica - FK Pohronie, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Zvolen - MŠK Žilina B, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 ŠK Slovan Bratislava B - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Petržalka, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Púchov, 29. kolo MONACObet ligy
- 17:00 Spartak Myjava - ŠK Slovan Bratislava, ženy - finále Slovenského pohára
- 20:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, 33. kolo Bundesligy
- 20:45 Racing Lens - FC Nantes, 33. kolo Ligue 1
- 20:45 FC Turín - Sassuolo Calcio, 36. kolo Serie A
- 21:00 UD Levante - CA Osasuna, 35. kolo La Ligy
Hokej
- 2:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes /stav série: 0:2/, semifinále Východnej konferencie play-off, NHL
- 18:00 Slovensko – Dánsko, prípravný zápas pred MS /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaj WTA v Ríme
- Turnaj ATP v Ríme
Basketbal
- 1:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers /stav série: 1:0/, semifinále Východnej konferencie NBA
- 3:30 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers /stav série: 1:0/, semifinále Západnej konferencie NBA
- 19:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, piaty zápas semifinále play off Tipos SBL /stav série: 1:3/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Volejbal
- 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava /stav série: 2:1/, finále Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra /stav série: 1:2/, zápas o 3. miesto Niké extraligy
Cyklistika
- 13:00 1. etapa Nesebar - Burgas (147 km), Giro d´Italia /účasť SR/
- 14:50 6. etapa Gijón – Les Praeres (106,5 km), La Vuelta Femenina
Džudo
- 8:00 turnaj série Grand Slam /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 8:00 1. kolo SP /účasť SR/
Strelectvo
- 9:00 kvalifikácia muži 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície [Holko, Ján, Šulek, Pavlík], ME v streľbe z guľových zbraní
- 12:45 finále - muži 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície, ME v streľbe z guľových zbraní
- 14:30 kvalifikácia ženy 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície [Beníková, Demjén Pešková, Kyselová], ME v streľbe z guľových zbraní
- 18:00 finále - ženy 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície, ME v streľbe z guľových zbraní
Futsal
- 19:00 Futsal Klub Lučenec - Futsal Team Levice, tretí zápas finále play off extraligy /stav série: 2:0/
TV program: piatok, 8. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.