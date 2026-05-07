Slováci v príprave pred MS proti Dánom a štart Giro d´Italia. Športový program na dnes (8. máj)

Na snímke zľava Šimon Petráš, Martin Pospíšil (obaja Slovensko) a Filip Buncis (Lotyšsko) bojujú o puk. (Autor: TASR)
Sportnet|8. máj 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 8. mája. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 8. máj

Futbal

  • 17:00 Slávia TU Košice - FK Inter Bratislava, 29. kolo MONACObet ligy 
  • 17:00 OFK Dynamo Malženice - FC ŠTK 1914 Šamorín, 29. kolo MONACObet ligy 
  • 17:00 MŠK Považská Bystrica - FK Pohronie, 29. kolo MONACObet ligy 
  • 17:00 MFK Zvolen - MŠK Žilina B, 29. kolo MONACObet ligy 
  • 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 29. kolo MONACObet ligy 
  • 17:00 ŠK Slovan Bratislava B - Stará Ľubovňa Redfox Football Club, 29. kolo MONACObet ligy 
  • 17:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Petržalka, 29. kolo MONACObet ligy 
  • 17:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Púchov, 29. kolo MONACObet ligy 

  • 17:00 Spartak Myjava - ŠK Slovan Bratislava, ženy - finále Slovenského pohára

  • 20:30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt, 33. kolo Bundesligy
     
  • 20:45 Racing Lens - FC Nantes, 33. kolo Ligue 1

  • 20:45 FC Turín - Sassuolo Calcio, 36. kolo Serie A
     
  • 21:00 UD Levante - CA Osasuna, 35. kolo La Ligy 

Hokej

  • 2:00 Philadelphia Flyers - Carolina Hurricanes /stav série: 0:2/, semifinále Východnej konferencie play-off, NHL

  • 18:00 Slovensko – Dánsko, prípravný zápas pred MS /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Tenis

  • Turnaj WTA v Ríme
  • Turnaj ATP v Ríme

Basketbal

  • 1:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers /stav série: 1:0/, semifinále Východnej konferencie NBA
  • 3:30 Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers /stav série: 1:0/, semifinále Západnej konferencie NBA

  • 19:00 Nitra Blue Wings - BC Slovan Bratislava, piaty zápas semifinále play off Tipos SBL /stav série: 1:3/ /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Volejbal

  • 19:00 RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava /stav série: 2:1/, finále Niké extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 18:00 TJ Spartak Myjava - VK Slávia SPU Nitra /stav série: 1:2/, zápas o 3. miesto Niké extraligy

Cyklistika

  • 13:00 1. etapa Nesebar - Burgas (147 km), Giro d´Italia /účasť SR/
  • 14:50 6. etapa Gijón – Les Praeres (106,5 km), La Vuelta Femenina

Džudo

  • 8:00 turnaj série Grand Slam /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 8:00 1. kolo SP /účasť SR/

Strelectvo

  • 9:00 kvalifikácia muži 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície [Holko, Ján, Šulek, Pavlík], ME v streľbe z guľových zbraní 
  • 12:45 finále - muži 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície, ME v streľbe z guľových zbraní 
  • 14:30 kvalifikácia ženy 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície [Beníková, Demjén Pešková, Kyselová], ME v streľbe z guľových zbraní 
  • 18:00 finále - ženy 50m ľubovoľná malokalibrovka 3 pozície, ME v streľbe z guľových zbraní 

Futsal

  • 19:00 Futsal Klub Lučenec - Futsal Team Levice, tretí zápas finále play off extraligy /stav série: 2:0/ 
TV program: piatok, 8. máj
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

