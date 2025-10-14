Slovenské kluby v basketbalovej Európe. Športový program na dnes (15. október)

Športový program na stredu, 15. október
Futbal
- 2:00 Kanada - Kolumbia, prípravný zápas
- 2:00 Portoriko - Argentína, prípravný zápas
- 3:00 USA - Austrália, prípravný zápas
- 4:30 Mexiko - Ekvádor, prípravný zápas
- 15:00 MFK Zvolen - OFK Dynamo Malženice, dohrávka 12. kola MONACObet ligy
Hokej
- 1:00 Washington Capitals - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:00 New York Rangers - Edmonton Oilers, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens - Seattle Kraken, NHL
- 1:00 Toronto Maple Leafs - Nashville Predators, NHL
- 3:00 Calgary Flames - Vegas Golden Knights, NHL
- 3:30 Dallas Stars - Minnesota Wild, NHL
- 4:00 San Jose Sharks - Carolina Hurricanes, NHL
- 4:30 Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins, NHL
- 17:30 KalPa Kuopio - KAC Klagenfurt
- 18:00 GKS Tychy - Lukko Rauma
- 19:30 ERC Ingolstadt - Odense Bulldogs
- 19:45 HC Lausanne - Mountfield Hradec Králové
- 19:45 EV Zug - HC Kometa Brno
- 20:20 EC Red Bull Salzburg - Eisbären Berlín, 6. kolo LM
- 17:30 HK Skalica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 10. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC Nové Zámky, 10. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC 19 Humenné - HK ‘95 Považská Bystrica, 10. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Detva - MHA Martin, 10. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK TAM Levice - HC MUŠLA Topoľčany, 10. kolo Tipos SHL
Tenis
- Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
- Turnaj WTA v Osake a Ning-po
Basketbal
- 18:00 PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - Movistar Estudiantes, Eurocup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 BC PRIEVIDZA - Keravnos BC, Európsky pohár FIBA
- 19:00 KK Cedevita Junior - KK Pelister, Európsky pohár FIBA
- 20:00 Manchester Basketball - BC SLOVAN BRATISLAVA, ENBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Hádzaná
- 18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice, 8. kolo Niké Handball Extraligy
Stolný tenis
- 10:00 vyraďovacia fáza, ME družstiev žien 2025
Cyklistika
- 4:00 2. etapa: Chongzuo - Jingxi (179,6 km), Tour of Kuang-si
Strelectvo
- 8:00 trap m+ž - 1. deň kvalifikácie, MS v brokových zbraniach