Slovenské kluby v basketbalovej Európe. Športový program na dnes (15. október)

Hráči BC Prievidza
Hráči BC Prievidza (Autor: TASR)
Sportnet|15. okt 2025 o 00:00
ShareTweet0

Pozrite si prehľad športových udalostí v stredu 15. októbra. Aký je program dňa?

Športový program na stredu, 15. október

Futbal

  • 2:00 Kanada - Kolumbia, prípravný zápas
  • 2:00 Portoriko - Argentína, prípravný zápas
  • 3:00 USA - Austrália, prípravný zápas
  • 4:30 Mexiko - Ekvádor, prípravný zápas
  • 15:00 MFK Zvolen - OFK Dynamo Malženice, dohrávka 12. kola MONACObet ligy

Hokej

  • 1:00 Washington Capitals - Tampa Bay Lightning, NHL
  • 1:00 New York Rangers - Edmonton Oilers, NHL
  • 1:00 Montreal Canadiens - Seattle Kraken, NHL
  • 1:00 Toronto Maple Leafs - Nashville Predators, NHL
  • 3:00 Calgary Flames - Vegas Golden Knights, NHL
  • 3:30 Dallas Stars - Minnesota Wild, NHL
  • 4:00 San Jose Sharks - Carolina Hurricanes, NHL
  • 4:30 Anaheim Ducks - Pittsburgh Penguins, NHL

  • 17:30 KalPa Kuopio - KAC Klagenfurt
  • 18:00 GKS Tychy - Lukko Rauma
  • 19:30 ERC Ingolstadt - Odense Bulldogs
  • 19:45 HC Lausanne - Mountfield Hradec Králové
  • 19:45 EV Zug - HC Kometa Brno
  • 20:20 EC Red Bull Salzburg - Eisbären Berlín, 6. kolo LM

  • 17:30 HK Skalica - HC BIT markets TEBS Bratislava, 10. kolo Tipos SHL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 18:00 TSS GROUP Dubnica - HC Nové Zámky, 10. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HC 19 Humenné - HK ‘95 Považská Bystrica, 10. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK Detva - MHA Martin, 10. kolo Tipos SHL
  • 18:00 HK TAM Levice - HC MUŠLA Topoľčany, 10. kolo Tipos SHL

Tenis

  • Turnaj ATP v Almaty, Antverpách a Štokholme
  • Turnaj WTA v Osake a Ning-po

Basketbal

  • 18:00 PIEŠŤANSKÉ ČAJKY - Movistar Estudiantes, Eurocup /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 19:00 BC PRIEVIDZA - Keravnos BC, Európsky pohár FIBA
  • 19:00 KK Cedevita Junior - KK Pelister, Európsky pohár FIBA
  • 20:00 Manchester Basketball - BC SLOVAN BRATISLAVA, ENBL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

Hádzaná

  • 18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice, 8. kolo Niké Handball Extraligy

Stolný tenis

  • 10:00 vyraďovacia fáza, ME družstiev žien 2025

Cyklistika

  • 4:00 2. etapa: Chongzuo - Jingxi (179,6 km), Tour of Kuang-si

Strelectvo

  • 8:00 trap m+ž - 1. deň kvalifikácie, MS v brokových zbraniach 
TV program: streda, 15. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
banner

Ostatné športy

    Hráči BC Prievidza
    Hráči BC Prievidza
    Slovenské kluby v basketbalovej Európe. Športový program na dnes (15. október)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Slovenské kluby v basketbalovej Európe. Športový program na dnes (15. október)