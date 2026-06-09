Slovensko patrí medzi päť najúspešnejších krajín hnutia. Pokračuje rovnaká prezidentka

Dominika Nestarcová zostáva prezidentkou Špeciálnych olympiád Slovensko (ŠOS). Delegáti 36. valného zhromaždenia organizácie ju na svojom zasadnutí opätovne zvolili do funkcie na ďalšie funkčné obdobie a vyslovili podporu doterajšiemu smerovaniu organizácie.
Pod vedením Nestarcovej sa hnutie zaradilo medzi najúspešnejšie národné programy Special Olympics na svete a získalo významné medzinárodné postavenie v oblasti inklúzie, inovácií a rozvoja športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením.
Valné zhromaždenie zároveň zhodnotilo uplynulé obdobie a stanovilo priority organizácie na najbližšie roky. Čakajú ju Národné hry i kvalifikácia na Svetové hry v Čile.
ŠOS združujú viac ako 1300 členov v 83 členských subjektoch a patria medzi najvýznamnejšie organizácie na Slovensku venujúce sa športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením.
Naši športovci nepotrebujú ľútosť, ale rešpekt
„Naším cieľom nie je iba organizovať športové podujatia. Chceme vytvárať prostredie, v ktorom môžu športovci s intelektuálnym znevýhodnením rozvíjať svoj talent, budovať sebavedomie a byť prirodzenou súčasťou spoločnosti.
Naši športovci nepotrebujú ľútosť, ale rešpekt a príležitosť. Práve na tejto filozofii staviame činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko už dlhé roky,“ uviedla po opätovnom zvolení Nestarcová.
Predstavitelia organizácie vyzdvihli úspechy z uplynulého obdobia. ŠOS od minuloročného valného zhromaždenia pripravili 13 majstrovstiev Slovenska a reprezentanti štartovali na podujatiach v 14 krajinách sveta.
Organizácia zároveň pokračovala v rozširovaní spolupráce s národnými športovými zväzmi, školami a ďalšími partnermi doma i v zahraničí.
Slovensko sa v uplynulých rokoch výrazne zviditeľnilo na svetovej mape športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením a zaradilo sa medzi päť najúspešnejších krajín sveta v rámci globálneho hnutia Special Olympics.
Slovenské projekty, podujatia a inovatívne riešenia dnes slúžia ako inšpirácia pre ďalšie národné programy a viaceré krajiny začínajú preberať modely, ktoré vznikli práve v prostredí Špeciálnych olympiád Slovensko.
Až 70 percent športovcov Špeciálnych olympiád Slovensko sa venuje dvom alebo viacerým športovým disciplínam, čo podporuje ich všestranný rozvoj a vytvára širšie príležitosti na športové aj osobnostné napredovanie.
Súčasťou programu VZ bolo aj oceňovanie športovcov, trénerov a škôl za prínos k rozvoju športu osôb s intelektuálnym znevýhodnením.
Ocenenie Klubu Fair Play Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) za šírenie myšlienok fair play získala aj Nestarcová.
Rovnaké ocenenie si prevzal dlhoročný tréner volejbalistov ŠOS Ján Senko, ktorý priviedol slovenskú reprezentáciu k titulu majstrov sveta v unifikovanom volejbale v roku 2025.
Najbližším vrcholom sezóny budú Národné hry ŠOS, ktoré sa uskutočnia od 23. do 26. júna v Šamoríne. Podujatie bude zároveň kvalifikáciou na Svetové hry Špeciálnych olympiád 2027 v čilskom Santiagu.
Chceme meniť sny na skutočnosť
Organizátori očakávajú rekordnú účasť športovcov z celého Slovenska, pričom po prvý raz sa hry uskutočnia počas viacerých súťažných dní v areáli Národného olympijského tréningového centra x-bionic sphere.
Budúci rok si Špeciálne olympiády Slovensko zároveň pripomenú desať rokov od získania štatútu národnej športovej organizácie.
„Nechceme len hovoriť, chceme konať. Nechceme len plánovať, chceme dosahovať výsledky. Chceme meniť sny na skutočnosť. A nechceme sa zastaviť, pretože stále vidíme nové možnosti, ako pomáhať našim športovcom napredovať,“ zdôraznila Nestarcová.