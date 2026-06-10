Pohánková zabojuje o ďalšiu výhru. Športový program na dnes (11. jún)

Športový program na štvrtok, 11. júna
Futbal
- 21:00 Mexiko - Južná Afrika, skupina A na MS vo futbale 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
- Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte
- 10:30 challenger Bratislava Open 2026
Basketbal
- 2:30 New York Knicks - San Antonio Spurs, finále NBA /stav série: 2:1/
Cestná cyklistika
- 11:15 Saint-Chamond - Villars-les-Dombes (195,8 km), 5. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 rozjazdy 1000/500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
- 15:00 rozjazdy 200/500 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
TV program: štvrtok, 11. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.