Pohánková zabojuje o ďalšiu výhru. Športový program na dnes (11. jún)

Mia Pohánková.
Mia Pohánková. (Autor: REUTERS)
Sportnet|11. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok, 11. júna. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 11. júna

Futbal

Tenis

  • Turnaj WTA v Londýne a v Hertogenboschi
  • Turnaj ATP v Hertogenboschi a Stuttgarte

  • 10:30 challenger Bratislava Open 2026

Basketbal

  • 2:30 New York Knicks - San Antonio Spurs, finále NBA /stav série: 2:1/

Cestná cyklistika

  • 11:15 Saint-Chamond - Villars-les-Dombes (195,8 km), 5. etapa Tour Auvergne-Rhône-Alpes 

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 rozjazdy 1000/500/200 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026
  • 15:00 rozjazdy 200/500 m, ME v rýchlostnej kanoistike 2026        
TV program: štvrtok, 11. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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