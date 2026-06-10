Skialpinizmus mieri na ZOH 2030. Slováci majú šancu vylepšiť si svoje umiestnenia

Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková.
Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková. (Autor: TASR)
TASR|10. jún 2026 o 20:26
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Na zasadnutí MOV sa bude rozhodovať aj o budúcnosti severskej kombinácie.

Skialpinizmus by mal zostať súčasťou programu zimných olympijských hier aj v roku 2030 vo Francúzskych Alpách.

Výkonný výbor Medzinárodného olympijského výboru (MOV) odporučil v stredu zaradiť toto športové odvetvie do programu hier po tom, čo vyhodnotil jeho premiéru na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo ako vydarenú.

Odporúčanie vychádza z hodnotenia príslušnej komisie MOV, vedenej bývalým prezidentom Rakúskeho olympijského výboru Karlom Stossom.

Definitívne potvrdenie zaradenia skialpinizmu do programu ZOH 2030 by malo schváliť mimoriadne zasadnutie MOV 24. a 25. júna v Lausanne.

Podľa aktuálneho návrhu by sa okrem šprintu a miešanej štafety mali v olympijskom programe objaviť už aj individuálne preteky mužov i žien.

V olympijskej premiére skialpinizmu na ZOH 2026 reprezentovali Slovensko traja športovci - Marianna Jagerčíková, Jakub Šiarnik a Rebeka Cully.

Na júnovom zasadnutí MOV sa bude rozhodovať aj o budúcnosti severskej kombinácie. Tomuto tradičnému zimnému športu hrozí vyradenie z programu zimných olympijských hier, pripomenula agentúra APA.

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    Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková.
    Na snímke slovenská reprezentantka v skialpinizme Marianna Jagerčíková.
    Skialpinizmus mieri na ZOH 2030. Slováci majú šancu vylepšiť si svoje umiestnenia
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