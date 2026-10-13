Slovan hrá doma proti Stuttgartu a City čaká PSG. Športový program na dnes (14. október)

Športový program na stredu, 14. októbra
Futbol
- 11:00 TK zástupcov futbalového klubu FC Tatran Prešov
- 14:00 ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart, UEFA Youth League
- 14:30 MŠK Považská Bystrica – FC Košice, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 14:30 Spartak Myjava – MFK Ružomberok, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 14:30 TJ Kostolné Kračany – MŠK Žilina, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 14:30 FC Lokomotíva Košice – AS Trenčín, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 14:30 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – ŠK Slovan Bratislava, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 15:00 PFK Piešťany – FC Spartak Trnava, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 15:00 MFK Vranov nad Topľou – MFK Dukla Banská Bystrica, 4. kolo SP - Slovnaft Cupu
- 18:00 Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav, dohrávka 6. kola českej ligy
- 18:45 Feyenoord Rotterdam - Como 1907, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 LASK Linz - FC Liverpool, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 AS Rím - Real Madrid, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Aston Villa - Fenerbahçe Istanbul, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Šachtar Doneck - AEK Atény, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FK Bodö/Glimt - Borussia Dortmund, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Manchester City - Paríž Saint-Germain, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Real Betis - FC Porto, 2. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 0:00 Detroit Red Wings - New Jersey Devils, NHL
- 0:15 Columbus Blue Jackets - Florida Panthers, NHL
- 0:30 Montreal Canadiens - Buffalo Sabres, NHL
- 0:45 Carolina Hurricanes - Washington Capitals, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers - Seattle Kraken, NHL
- 1:15 New York Rangers - Tampa Bay Lightning, NHL
- 1:30 Ottawa Senators - St. Louis Blues, NHL
- 1:45 New York Islanders - Vancouver Canucks, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks - Pittsburgh Penguins, NHL
- 2:15 Winnipeg Jets - Minnesota Wild, NHL
- 2:30 Dallas Stars - Colorado Avalanche, NHL
- 2:45 Nashville Predators - Vegas Golden Knights, NHL
- 3:00 Utah Mammoth - Toronto Maple Leafs, NHL
- 3:45 Anaheim Ducks - Calgary Flames, NHL
- 4:30 Los Angeles Kings - Edmonton Oilers, NHL
- 5:00 San Jose Sharks - Boston Bruins, NHL
- 17:30 SaiPa Lappeenranta - HC Škoda Plzeň, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 19:00 Herning Blue Fox - HC Fribourg-Gottéron, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 19:00 Storhamar Hockey - Graz99ers, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 19:30 Eisbären Berlin - EC-KAC Klagenfurt, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 19:45 HC Davos - Bílí Tygři Liberec, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 19:45 Servette Ženeva - Kölner Haie, záverečné 6. kolo základnej časti LM
- 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava - HK Gladiators Trnava, predohrávka 10. kola Tipos SHL
Tenis
- Turnaj WTA Wu-chan
- Turnaj ATP Šanghaj
Basketbal
- 18:00 Nitra Blue Wings - Keravnos Nikózia, Európsky pohár FIBA - D-skupina
- 18:30 Zastal Zielona Góra - Patrioti Levice, Európsky pohár FIBA - B-skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 BC Slovan Bratislava - MBK Baník Handlová, predohrávka 5. kola Tipos SBL /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 20:30 MEINS Avenida Salamanca - MBK Ružomberok, ženy - EuroCup - L-skupina /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Stolný tenis
- 9:00 Hlavná súťaž, ME v stolnom tenise
Kolieskové športy
- 14:00 kvalifikácia mužov, skejtbording MS – street /R. Tury/, World Skate Games
- 16:00/17:30/20:30/22:00 osemfinále, inline hokej muži, World Skate Games
- 20:30 10.000 m bodovacie preteky – finále, inline rýchlokorčuľovanie /J. Klembara, S. Paroulek/, World Skate Games
Strelectvo
- 11:00 vzduchová pištoľ 10 m ženy - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
- 13:45 rýchlopalná pištoľ 25 m muži - finále, SP v puškových a pištoľových disciplínach
Hádzaná
- 18:00 DHK Baník Most - MŠK Iuventa Michalovce, ženy - dohrávky 5. kola Doprastav ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HC DAC Dunajská Streda, ženy - dohrávky 5. kola Doprastav ligy
- 18:00 HK Bojnice - HK Košice, 7. kolo Handball Extraligy
Cestná cyklistika
- 5:10 2. etapa: Čchung-cuo - Ťing-si (179,7 km), Okolo Kuang-si /M. Svrček/
- 13:25 1. etapa: Ede – Ede (120 km) , Eneco Tour /L. Kubiš/
Dráhová cyklistika
- 13:00 ženy - scratch na 10 km - finále, MS
- 13:55 ženy - tímový šprint - finále, MS
- 14:05 muži - tímový šprint - finále, MS
TV program: streda, 14. október
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.