    Galatasaray
    Galatasaray
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    1 - 4
    1:1
    Barcelona
    Barcelona
    David Hancko.
    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky
    Fotka zo zápasu Galatasaray Istanbul - FC Barcelona.
    Liga majstrov: Galatasaray v úvode zaskočil favorita. Barcelona reagovala štyrmi gólmi
    Fotka zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United.
    Liga majstrov: Atlético oslavuje prvý triumf. Hancko odohral celý duel, United neskóroval ani raz
    Hráči Vikingu oslavujú gól proti Bayernu.
    Liga majstrov: Gól v závere zabezpečil Vikingu senzačnú remízu. Bayern nezvládol oslabenie
    Nicolo Tresoldi oslavuje hetrik do siete Intera Miláno.
    Liga majstrov: Inter Miláno prekvapujúco prehralo. Hrdinom bol Nemec, ktorý strelil hetrik
    Vľavo Eberechi Eze a Ezri Konsa oslavujú gól do siete Lens.
    Liga majstrov: Arsenal uspel rozdielom triedy. Odpor súpera zlomil po hodine hry
    TabuľkaVýsledkySúvisiace

    Inter a Neapol sú na dne, Sporting sa drží po boku gigantov. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

    Futbalisti FC Barcelona oslavujú gól.
    Fotogaléria (24)
    Futbalisti FC Barcelona oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|13. okt 2026 o 23:19
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    Pozrite si tabuľku Ligy majstrov po utorkových zápasoch 2. kola ligovej fázy. Na ktorom mieste je Slovan Bratislava?

    Nová sezóna Ligy majstrov pokračovala utorkovými zápasmi 2. kola ligovej fázy.

    Na čele tabuľky sa usadila FC Barcelona, ktorá otočila duel s Galatasarayom a vyhrala pohodlne 4:1.

    Plný bodový počet má aj Sporting Lisabon a Arsenal, no oproti španielskemu majstrovi majú horšie skóre.

    Na opačnom konci je nečakane Inter Miláno, ktoré prehralo oba doterajšie zápasy.

    Fotogaléria zo zápasu Galatasaray - Barcelona v Lige majstrov (2. kolo)
    Barcelona's Gabriel Jesus heads the ball during a warm up session prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's head coach Hansi Flick follows the action during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Gerard Martin, right, fights for the ball with Galatasaray's Victor Osimhen during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    24 fotografií
    Barcelona's Joao Cancelo, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, right, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal warms up prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gabriel Jesus heads the ball during a warm up session prior to the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's goalkeeper Ugurcan Cakir fails to block a shot by Barcelona's Joao Cancelo to score his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's goalkeeper Ugurcan Cakir celebrates after teammate Aleksey Batrakov scored the opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's Baris Yilmaz, top, fights for the ball with Barcelona's Joao Cancelo during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXGalatasaray's Victor Osimhen, top, heads the ball against Barcelona defenders during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, fights for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo celebrates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammate Lamine Yamal after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo celebrates after scoring his side's first goal during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's head coach Hansi Flick gestures during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, right, vies for the ball with Galatasaray's Mario Lemina during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon, left, vies for the ball with Galatasaray's Baris Yilmaz during the Champions League opening phase soccer match between Galatasaray and Barcelona in Istanbul, Turkey, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Nulu na bodovom konte majú po dvoch zápasoch aj Galatasaray, Lille, Neapol a Slavia Praha.

    Slovanu patrí priebežne až predposledná 35. priečka, keďže v úvodnom kole prehral s obhajcom titulu Parížom St. Germain vysoko 1:6.

    Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    4
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    5
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    6
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    7
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    8
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    9
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    10
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    11
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    14
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    15
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    23
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    26
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    27
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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