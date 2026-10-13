Inter a Neapol sú na dne, Sporting sa drží po boku gigantov. Pozrite si tabuľku Ligy majstrov

Nová sezóna Ligy majstrov pokračovala utorkovými zápasmi 2. kola ligovej fázy.
Na čele tabuľky sa usadila FC Barcelona, ktorá otočila duel s Galatasarayom a vyhrala pohodlne 4:1.
Plný bodový počet má aj Sporting Lisabon a Arsenal, no oproti španielskemu majstrovi majú horšie skóre.
Na opačnom konci je nečakane Inter Miláno, ktoré prehralo oba doterajšie zápasy.
Nulu na bodovom konte majú po dvoch zápasoch aj Galatasaray, Lille, Neapol a Slavia Praha.
Slovanu patrí priebežne až predposledná 35. priečka, keďže v úvodnom kole prehral s obhajcom titulu Parížom St. Germain vysoko 1:6.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka ligovej fázy Ligy majstrov.