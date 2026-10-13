Slovenka zvládla päťsetovú drámu. Vybojovala si postup do hlavnej súťaže ME

Stolná tenistka Ema Labošová.
Stolná tenistka Ema Labošová. (Autor: ROMAN BENICKÝ)
TASR|13. okt 2026 o 13:29
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Už v 1. kole miešanej štvorhry skončili Kukuľková s Pištejom.

Slovenská stolná tenistka Ema Labošová sa prebojovala do hlavnej súťaže dvojhry na ME v slovinskej Ľubľane.

V 30. skupine vyhrala aj svoj druhý zápas, keď po triumfe nad Islanďankou Sol Kristinardottirovou (3:0) zdolala Mille Stoffregenovú z Dánska po päťsetovom boji.

Už v 1. kole miešanej štvorhry skončili Tatiana Kukuľková s Ľubomírom Pištejom, ktorí podľahli srbskej dvojici Izabela Lupuleskuová, Dimitrije Levajac 1:3.

ME v Ľubľane 2026

Ženy - dvojhra:

30. skupina:

Mille Stoffregenová (Dán.) - Ema LABOŠOVÁ (SR) 2:3 (-9, 6, 6, -10, -5)

mix - štvorhra - 1. kolo:

Tatiana KUKUĽKOVÁ, Ľubomír PIŠTEJ (SR) - Izabela Lupuleskuová, Dimitrije Levajac (Srb.) 1:3 (-9, 6, -3, -3)

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    Stolná tenistka Ema Labošová.
    Stolná tenistka Ema Labošová.
    Slovenka zvládla päťsetovú drámu. Vybojovala si postup do hlavnej súťaže ME
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