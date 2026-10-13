Slovenka sa teší z ďalšieho cenného kovu. Základ položila už v prvom kole

Ilustračný záber.
Ilustračný záber. (Autor: TASR/Oliver Ondráš)
TASR|13. okt 2026 o 08:01
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Slovenskej výprave zabezpečila tretí medailový úspech na podujatí.

Slovenská reprezentantka v inline alpin Lenka Keselá si na World Skate Games v paraguajskom Asuncióne vybojovala druhú bronzovú medailu.

Po treťom mieste v slalome pridala rovnaký kov aj v utorkovej kombinácii. Slovenskej výprave tak zabezpečila tretí medailový úspech na podujatí.

Kombinácia pozostáva z dvoch kôl, pričom v prvom pretekári absolvovali slalom a v druhom obrovský slalom.

Keselá položila základ svojho medailového umiestnenia už v prvom kole, keď dosiahla tretí najrýchlejší čas. V následnom obrovskom slalome si dokázala pozíciu udržať.

Veľmi blízko k ďalšej medaile bol aj Filip Schvarc, ktorý v kategórii juniorov obsadil 4. miesto a od stupňov víťazov ho delilo len veľmi málo.

V kategórii mužov sa predstavil Martin Schvarc, ktorý obsadil 10. miesto. Informoval o tom Zväz slovenského kolieskového korčuľovania (ZSKK).

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