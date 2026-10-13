Bratislava privíta študentov z celého sveta. Čaká ju veľký šampionát

Začiatkom novembra zaplnia ulice Bratislavy športovci z univerzít z celého sveta. Od 4. do 8. novembra sa v hlavnom meste uskutoční 11. ročník šampionátu World InterUniversities Championships (WIUC).
Informuje o tom Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, ktorá je partnerom podujatia. Počas Svetového šampionátu WIUC sa do súťaží zapojí vyše 5000 študentov.
Študentské tímy a jednotlivci si zmerajú sily vo viac ako desiatke športových disciplín. Súťažiť sa bude v tradičných kolektívnych športoch, ako sú futbal, futsal, basketbal, volejbal, hádzaná či ragby, ale aj vo florbale, tenise, stolnom tenise, bedmintone, padele, plávaní a atletike. Súčasťou šampionátu bude aj cheerleading.
„Teší ma, že Bratislava bude prvýkrát hostiť World InterUniversities Championships a že UK bude významnou súčasťou tohto výnimočného medzinárodného podujatia.
Verím, že naši študenti nadviažu na úspechy z predchádzajúcich ročníkov a svojimi výkonmi budú dôstojne reprezentovať nielen našu univerzitu, ale aj Slovensko,“ uviedol rektor UK Marek Števček.
Univerzita Komenského patrí medzi najúspešnejšie univerzity v histórii WIUC. Celkové prvenstvo získala v rokoch 2018, 2019, 2021, 2023, 2024 a 2025, kým v roku 2022 obsadila druhé miesto. Za výsledkami stoja úspechy v kolektívnych aj individuálnych športoch.
Podujatie sa uskutoční na viacerých športoviskách po celej Bratislave.
Otvárací ceremoniál 11. ročníka WIUC sa uskutoční vo štvrtok 5. novembra vo večerných hodinách.