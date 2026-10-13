Elitné ruské gymnastiky sa majstrovstiev sveta nezúčastnia. Ich vstupné víza zamietli

Ruská gymnastická federácia oznámila, že olympijské víťazky Angelina Melnikovová a Viktoria Listunovová patria medzi tri športovkyne, ktorým pred majstrovstvami sveta zamietli víza na vstup do Holandska. Šampionát odštartuje v sobotu.
Melnikovová mala v Rotterdame obhajovať titul vo viacboji žien. Týždňový šampionát je zároveň kvalifikačným podujatím pre súťaž družstiev na OH 2028 v Los Angeles.
Ruskí predstavitelia požiadajú Medzinárodný olympijský výbor (MOV) a Medzinárodnú gymnastickú federáciu, aby šampionátu odobrali štatút kvalifikačného podujatia na OH.
V utorok to na sociálnej sieti napísal minister športu Michail Degťariov.
Melnikovová a Listunovová získali zlato v súťaži družstiev na OH v Tokiu v roku 2021. Tesne zdolali tím USA, ktorý súťažil bez Simone Bilesovej po tom, ako odstúpila.
Do Holandska mali ísť aj s 18-ročnou Annou Kalmykovovou, ktorej taktiež zamietli víza. Vstup do krajiny povolili miestne úrady ďalším štyrom gymnastom.
Medzinárodná gymnastická federácia v máji zrušila obmedzenia účasti ruských gymnastov na medzinárodných súťažiach.
Počas rozsiahlej ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu mali niekoľko rokov buď zakázané štartovať, alebo museli prejsť previerkou, aby získali neutrálny štatút.
Krajiny, ktoré organizujú športové podujatia, si naďalej zachovávajú právo zamietnuť víza z politických alebo bezpečnostných dôvodov.
Na OH 2024 v Paríži sa v športovej gymnastike nepredstavil ani jeden ruský reprezentant. Informácie priniesla agentúra AP.