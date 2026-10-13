    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    Liga majstrov
    13.10.2026, Ligová fáza, 2. kolo
    2 - 0
    1:0
    Manchester United
    Manchester United
    David Hancko.
    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky
    Fotka zo zápasu Galatasaray Istanbul - FC Barcelona.
    Liga majstrov: Galatasaray v úvode zaskočil favorita. Barcelona reagovala štyrmi gólmi
    Fotka zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United.
    Liga majstrov: Atlético oslavuje prvý triumf. Hancko odohral celý duel, United neskóroval ani raz
    Hráči Vikingu oslavujú gól proti Bayernu.
    Liga majstrov: Gól v závere zabezpečil Vikingu senzačnú remízu. Bayern nezvládol oslabenie
    Nicolo Tresoldi oslavuje hetrik do siete Intera Miláno.
    Liga majstrov: Inter Miláno prekvapujúco prehralo. Hrdinom bol Nemec, ktorý strelil hetrik
    Vľavo Eberechi Eze a Ezri Konsa oslavujú gól do siete Lens.
    Liga majstrov: Arsenal uspel rozdielom triedy. Odpor súpera zlomil po hodine hry
    TabuľkaVýsledkySúvisiace

    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky

    David Hancko.
    Fotogaléria (20)
    David Hancko. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|14. okt 2026 o 00:14
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    Vlajky spustené na pol žrde, minúta ticha.

    V priebehu roka dvakrát zdolal Real Madrid. V drese Atlética Madrid prispel vlani Dávid Hancko k vyradeniu Barcelony – tiež dvakrát. V Španielskom pohári i v Lige majstrov. V utorok si slovenský obranca pripísal skalp ďalšej svetoznámej futbalovej značky.

    Atlético Madrid v druhom kole ligovej fázy Ligy majstrov zdolalo doma Manchester United 2:0.

    Hancko odohral celý zápas a patril k najspoľahlivejším hráčom na ihrisku. Štatistický portál Sofascore mu udelil vysokú známku 7,4. Bol v zelených číslach.

    Kazil minimálne, hral takmer bezchybne. Jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 93 percent. Istotu v defenzíve dopĺňal kvalitnou rozohrávkou a schopnosťou zapájať sa do útočných akcií.

    Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - Manchester United v Lige majstrov (2. kolo)
    Manchester United's Bryan Mbeumo is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's Pablo Barrios is in action during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Manchester United's head coach Michael Carrick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Atletico Madrid's head coach Diego Simeone gestures during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    20 fotografií
    Atletico Madrid's Cristian Romero is challenged by Manchester United's Bryan Mbeumo, right, during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXManchester United players observe a moment of silence for late mother of Atletico Madrid's Koke before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios, right, scores their opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone battles for the ball with Manchester United's Ayden Heaven during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Pablo Barrios celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's head coach Diego Simeone looks from the bench before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Marcos Llorente warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Alejandro Grimaldo warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Lee Kang-in warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's Giuliano Simeone warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEXAtletico Madrid's goalkeeper Jan Oblak warms up before the Champions League opening phase soccer match between Atletico Madrid and Manchester United in Madrid, Tuesday, Oct. 13, 2026. (AP Photo/Bernat Armangue) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Ľavá strana obrany mu patrí

    Jeho výkon ocenili aj prestížne španielske denníky.

    „Ľavá strana obrany mu patrí. Vďaka tomu, že môže rozohrávať svojou silnejšou nohou, dodáva hre mužstva prirodzenosť," hodnotil denník AS.

    "Najlepšie sa cíti pri kombinačnej hre a držaní lopty, keď dokáže presnými prihrávkami prekonávať súperove línie a posúvať hru dopredu aj individuálnym vedením lopty. Dobre zaisťuje priestor, ktorý vzniká, keď Cuti Romero opustí svoju pozíciu. Opäť podal veľmi dobrý výkon,“ opisoval denník AS.

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    Denník Marca udelil slovenskému reprezentantovi známku sedem. Dostal aj dve hviezdičky, čo znamená nadštandardný výkon.

    „Snažil sa rozbiehať útočné akcie Atlética. Vo svojej časti obrany pôsobil isto. Je vidieť, že sa po boku Cutiho Romera cíti veľmi dobre a výborne si rozumie aj s Grimaldom,“ hodnotil denník Marca jeho výkon v prvom polčase.

    Atlético Madrid - Manchester United 2:0 (1:0)

    Góly: 1. Barrios, 79. Lookman, ČK: 74. Yoro (United)

    /D. Hancko odohral za domácich celý zápas/

    Veľmi kvalitný výkon

    Pozitívne hodnotenie si Hancko vyslúžil aj po prestávke.

    „Slovák odohral veľmi zodpovedný a spoľahlivý zápas. Pri rozohrávke bol mimoriadne presný a v stopérskej dvojici s Cutim Romerom pôsobí čoraz istejšie. Tréner Diego Simeone má v strede obrany z čoho vyberať,“ pokračoval španielsky denník.

    Atlético položilo základ víťazstva už v prvej minúte, keď sa ujalo vedenia. Manchester United navyše dohrával zápas v početnom oslabení po vylúčení jedného z hráčov.

    Hancko pomáhal domácim udržať čisté konto. V osobných súbojoch pôsobil suverénne.

    „Slovenský obranca podal veľmi kvalitný výkon a vyšiel víťazne z väčšiny dôležitých osobných súbojov,“ dodal denník Mundo Deportivo.

    Víťazstvo venovali do neba

    Zápas na štadióne Metropolitano sa však niesol v mimoriadne smutnej atmosfére.

    Vlajky spustené na pol žrde, minúta ticha, čierne pásky na rukávoch, dôstojné gesto Manchestru United...

    Diego Simeone tréner.
    Diego Simeone tréner. (Autor: TASR/AP)

    Liga majstrov zavítala do Madridu zahalená do smútku po úmrtí Any Maríe Merodiovej, matky Kokeho, kapitána prvého tímu Atlética Madrid, ale aj Borju, asistenta trénera dorasteneckého mužstva.

    Oba tímy Atlética, ktoré v ten deň nastúpili do zápasov, vrátane mužstva v mládežníckej Lige majstrov, dosiahli víťazstvá, ktoré symbolicky venovali do neba.

    Náročný deň

    Bolo príznačné, že gólom si svojho spoluhráča uctil práve odchovanec klubu, stredopoliar Pablo Barrios.

    Pri oslave ukázal číslo šesť, ktoré nosí Koke na drese. Vzdal tak hold spoluhráčovi, od ktorého sa veľa učí na ihrisku aj mimo neho.

    Pablo Barrios skóroval v mene Jorgeho Resurreccióna, známeho ako Koke.

    „Bol to náročný deň. Strata blízkeho človeka futbalistu a osobnosti, akou je Koke, nás zasiahla. Chlapci však odohrali skvelý zápas. Prejavili veľkú citlivosť, keď ukázali jeho dres, aby mu v tejto ťažkej chvíli vyjadrili podporu. Odohrali sme veľmi dobrý zápas,“ hodnotil tréner Atlética Madrid Diego Simeone.

    Hancko sníva o finále na domácom štadióne

    Atlético s Hanckom vlani dokráčalo až do semifinále Ligy majstrov. Teraz túži postúpiť ešte ďalej.

    Motivácia je o to väčšia, že finále najprestížnejšej klubovej súťaže sa uskutoční 5. júna na štadióne Metropolitano, teda v domácej aréne Atlética Madrid.

    Hancko priznáva, že predstava finálového zápasu pred vlastnými fanúšikmi je mimoriadne lákavá.

    „Minulý rok sme boli blízko k postupu do finále a bolo by fantastické to zopakovať aj tento rok. Musíme ísť krok za krokom a naďalej zbierať body v ligovej fáze. Pomyslenie na to nám môže dodať sebavedomie. Hrať finále na našom štadióne by bolo neuveriteľné, ale je to ešte ďaleko,“ vyhlásil Hancko pre denník Marca.

    Atlético pritom nevstúpilo do nového ročníka Ligy majstrov ideálne. V úvodnom zápase prehralo na trávniku Liverpoolu 1:2.

    Víťazstvom nad Manchestrom United si však napravilo reputáciu a získalo prvé tri body.

    Manchester je v kríze

    Hráči Manchester United.
    Hráči Manchester United. (Autor: TASR/AP)

    Kým Atlético oslavovalo víťazstvo, v Manchestri United sa prehlbovala kríza.

    Anglický gigant sa nachádza až na trinástom mieste Premier League. V šiestich kolách získal iba šesť bodov a zaznamenal jediné víťazstvo – 30. augusta proti Ipswichu.

    Kritika sa opäť sústreďuje najmä na trénera Michaela Carricka. Argentínsky obranca Lisandro Martínez však po prehre s Atléticom upozornil, že problémy klubu siahajú oveľa hlbšie.

    „Nemôžeme stále meniť, meniť a meniť trénerov. A čo ostatné oblasti? Dnes večer je jednoduché hovoriť o trénerovi, jednoduché hovoriť o hráčoch, ale musíme sa pozrieť aj na ďalšie veci,“ vyhlásil nahnevaný Martínez.

    Jeho slová smerovali do kancelárií na Old Trafforde.

    „Odohrali sme naozaj slabý zápas. Naozaj veľmi slabý. Musím sa veľmi ovládať, ale niekedy je to odraz toho, v akom stave sa náš klub momentálne nachádza,“ povedal pre Amazon Prime po stretnutí na Metropolitane.

    Martínez sa pustil do vedenia klubu 

    Vzápätí otvorene kritizoval aj Jasona Wilcoxa, futbalového riaditeľa Manchestru United.

    „Očakávam väčšie investície. Stopercentne. Očakávam viac od nášho športového vedenia. Musím byť úprimný. My hráči musíme urobiť viac, ale keď máte silný tím, je dôležité byť pripravený aj na takýto večer,“ pokračoval argentínsky obranca.

    Martínez pripomenul aj predchádzajúcu sezónu a vyzval vedenie na posilnenie mužstva.

    „Minulý rok sme mali fantastickú sezónu a teraz očakávame viac od vedenia klubu, od ľudí na najvyšších pozíciách. Musia priviesť ďalších hráčov, aby sme mohli konkurovať súperom, pretože mnohé tímy tiež výrazne posilnili.“

    Pre televíziu Movistar pridal v španielčine ďalšie tvrdé vyjadrenie. Nechcel sa vyhovárať ani na červenú kartu, po ktorej Manchester dohrával v oslabení.

    „Či to bola červená karta, alebo nie, s tým už nič neurobíme. Zostáva mi v hlave predovšetkým výkon nášho mužstva, ktorý bol žalostný,“ uzavrel Martínez.

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    Proti Hanckovi čelia aj ďalší odchovanci Žiliny

    Atlético čaká v ligovej fáze ešte niekoľko atraktívnych súbojov. Na domácom štadióne privíta Bayern Mníchov, Viking Stavanger so slovenským brankárom Ľubomírom Belkom a Fenerbahce Istanbul, ktorého kapitánom je Milan Škriniar.

    Simeoneho zverenci vycestujú aj do Stuttgartu, ktorého dres si oblieka slovenský krídelník Leo Sauer.

    Zaujímavosťou je, že všetci štyria spomínaní slovenskí futbalisti – Hancko, Belko, Škriniar i Sauer – vyrastali v MŠK Žilina.

    Atlético sa v ďalších zápasoch stretne aj s PSV Eindhoven a nórskym Bodö/Glimt.

    Lobotka dlho sedel na lavičke

    Lobotka nastúpil až v závere, Belko sledoval šesťgólový zápas.

    V utorok zasiahli do Ligy majstrov aj ďalší slovenskí futbalisti.

    SSC Neapol prehral na pôde Villarrealu 1:3. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka naskočil do hry až v 71. minúte ako striedajúci hráč.

    VIDEO: Zostrih zápasu Villarreal - Neapol

    Nórsky Viking Stavanger s náhradným brankárom Ľubomírom Belkom doma remizoval s Bayernom Mníchov 3:3.

    Slovenský brankár sledoval celý šesťgólový zápas z lavičky náhradníkov.

    Liga majstrov - utorok, 13. október 2026

    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Sabah
    Sabah
    2 - 0
    Slavia
    Slavia
    13.10. 18:45
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Lens
    Lens
    0 - 2
    Sporting
    Sporting
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Viking
    Viking
    3 - 3
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    Viking stadion | Stavanger
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Galatasaray
    Galatasaray
    1 - 4
    Barcelona
    Barcelona
    Ali Sami Yen Spor Kompleksi | Istanbul
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Villarreal
    Villarreal
    3 - 1
    Neapol
    Neapol
    Estadio de la Cerámica | Villarreal
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    1 - 0
    PSV
    PSV
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Atlético Madrid
    Atlético Madrid
    2 - 0
    Manchester United
    Manchester United
    Estadio Metropolitano | Madrid
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Arsenal
    Arsenal
    3 - 0
    Lille
    Lille
    Emirates Stadium | Londýn
    13.10. 21:00
    | Ligová fáza | 2. kolo
    Inter Miláno
    Inter Miláno
    3 - 4
    Bruggy
    Bruggy
    Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) | Miláno

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    3
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    4
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    5
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    6
    ComoComoCOM
    1
    1
    0
    0
    4:1
    3
    V
    7
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    8
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    9
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    10
    VillarrealVillarrealVIL
    2
    1
    0
    1
    5:4
    3
    V
    P
    11
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    12
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    13
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    2
    1
    0
    1
    3:2
    3
    V
    P
    14
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    15
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    16
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    17
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    18
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    19
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    20
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    21
    SabahSabahSAB
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    22
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    23
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    24
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    25
    PSVPSVPSV
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    P
    R
    26
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    27
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    28
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    29
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    31
    NeapolNeapolNAP
    2
    0
    0
    2
    1:4
    0
    P
    P
    32
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    33
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    34
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    35
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    36
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    1
    0
    0
    1
    0:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    David Hancko.
    David Hancko.
    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky
    Pavol Spáldnes 00:14
    Hráč Villarrealu Santiago Mourino oslavuje so spoluhráčmi po góle do siete Neapola.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Neapolu gól nepomohol a je stále bez bodu. Villarreal ukončil čakanie na triumfPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Villarreal CF - SSC Neapol.
    ut 18:00
    Hráč Slavie David Moses (uprostred) bojuje o loptu v zápase Sabah Baku - Slavia Praha.
    ut 20:39
    Bezzubý útok a zahodené šance. Slavia mala veľkú prevahu, no triumf oslavuje outsiderČeský majster si nepripísal body ani v druhom vystúpení v Lige majstrov.
    ut 20:39
    Futbalisti Lipska sa tešia z gólu proti PSV.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Lipsko potvrdilo vynikajúcu bilanciu doma. Perišič nedal penaltu za EindhovenPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RB Lipsko - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu Sabah - Slavia Praha.
    ut 15:45
    Liga majstrov: Nekonečné čakanie Slavie pokračuje, Baku oslavuje historický triumfPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - SK Slavia Praha.
    ut 15:45
    Futbalisti Lisabonu sa radujú z gólu proti RC Lens.
    ut 15:45
    Liga majstrov: Lens na výhru proti Slavii nenadviazalo, Sporting zostáva stopercentnýPozrite si sumár z futbalového zápasu 2. kola ligovej fázy Ligy majstrov: RC Lens - Sporting Lisabon.
    ut 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    David Hancko.
    David Hancko.
    Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky
    Pavol Spáldnes 00:14
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky