Bezchybný Hancko dostal od Španielov hviezdičky. Má skalp ďalšej svetovej značky

V priebehu roka dvakrát zdolal Real Madrid. V drese Atlética Madrid prispel vlani Dávid Hancko k vyradeniu Barcelony – tiež dvakrát. V Španielskom pohári i v Lige majstrov. V utorok si slovenský obranca pripísal skalp ďalšej svetoznámej futbalovej značky.
Atlético Madrid v druhom kole ligovej fázy Ligy majstrov zdolalo doma Manchester United 2:0.
Hancko odohral celý zápas a patril k najspoľahlivejším hráčom na ihrisku. Štatistický portál Sofascore mu udelil vysokú známku 7,4. Bol v zelených číslach.
Kazil minimálne, hral takmer bezchybne. Jeho úspešnosť prihrávok dosiahla 93 percent. Istotu v defenzíve dopĺňal kvalitnou rozohrávkou a schopnosťou zapájať sa do útočných akcií.
Ľavá strana obrany mu patrí
Jeho výkon ocenili aj prestížne španielske denníky.
„Ľavá strana obrany mu patrí. Vďaka tomu, že môže rozohrávať svojou silnejšou nohou, dodáva hre mužstva prirodzenosť," hodnotil denník AS.
"Najlepšie sa cíti pri kombinačnej hre a držaní lopty, keď dokáže presnými prihrávkami prekonávať súperove línie a posúvať hru dopredu aj individuálnym vedením lopty. Dobre zaisťuje priestor, ktorý vzniká, keď Cuti Romero opustí svoju pozíciu. Opäť podal veľmi dobrý výkon,“ opisoval denník AS.
Denník Marca udelil slovenskému reprezentantovi známku sedem. Dostal aj dve hviezdičky, čo znamená nadštandardný výkon.
„Snažil sa rozbiehať útočné akcie Atlética. Vo svojej časti obrany pôsobil isto. Je vidieť, že sa po boku Cutiho Romera cíti veľmi dobre a výborne si rozumie aj s Grimaldom,“ hodnotil denník Marca jeho výkon v prvom polčase.
Atlético Madrid - Manchester United 2:0 (1:0)
Góly: 1. Barrios, 79. Lookman, ČK: 74. Yoro (United)
/D. Hancko odohral za domácich celý zápas/
Veľmi kvalitný výkon
Pozitívne hodnotenie si Hancko vyslúžil aj po prestávke.
„Slovák odohral veľmi zodpovedný a spoľahlivý zápas. Pri rozohrávke bol mimoriadne presný a v stopérskej dvojici s Cutim Romerom pôsobí čoraz istejšie. Tréner Diego Simeone má v strede obrany z čoho vyberať,“ pokračoval španielsky denník.
Atlético položilo základ víťazstva už v prvej minúte, keď sa ujalo vedenia. Manchester United navyše dohrával zápas v početnom oslabení po vylúčení jedného z hráčov.
Hancko pomáhal domácim udržať čisté konto. V osobných súbojoch pôsobil suverénne.
„Slovenský obranca podal veľmi kvalitný výkon a vyšiel víťazne z väčšiny dôležitých osobných súbojov,“ dodal denník Mundo Deportivo.
Víťazstvo venovali do neba
Zápas na štadióne Metropolitano sa však niesol v mimoriadne smutnej atmosfére.
Vlajky spustené na pol žrde, minúta ticha, čierne pásky na rukávoch, dôstojné gesto Manchestru United...
Liga majstrov zavítala do Madridu zahalená do smútku po úmrtí Any Maríe Merodiovej, matky Kokeho, kapitána prvého tímu Atlética Madrid, ale aj Borju, asistenta trénera dorasteneckého mužstva.
Oba tímy Atlética, ktoré v ten deň nastúpili do zápasov, vrátane mužstva v mládežníckej Lige majstrov, dosiahli víťazstvá, ktoré symbolicky venovali do neba.
Náročný deň
Bolo príznačné, že gólom si svojho spoluhráča uctil práve odchovanec klubu, stredopoliar Pablo Barrios.
Pri oslave ukázal číslo šesť, ktoré nosí Koke na drese. Vzdal tak hold spoluhráčovi, od ktorého sa veľa učí na ihrisku aj mimo neho.
Pablo Barrios skóroval v mene Jorgeho Resurreccióna, známeho ako Koke.
„Bol to náročný deň. Strata blízkeho človeka futbalistu a osobnosti, akou je Koke, nás zasiahla. Chlapci však odohrali skvelý zápas. Prejavili veľkú citlivosť, keď ukázali jeho dres, aby mu v tejto ťažkej chvíli vyjadrili podporu. Odohrali sme veľmi dobrý zápas,“ hodnotil tréner Atlética Madrid Diego Simeone.
Hancko sníva o finále na domácom štadióne
Atlético s Hanckom vlani dokráčalo až do semifinále Ligy majstrov. Teraz túži postúpiť ešte ďalej.
Motivácia je o to väčšia, že finále najprestížnejšej klubovej súťaže sa uskutoční 5. júna na štadióne Metropolitano, teda v domácej aréne Atlética Madrid.
Hancko priznáva, že predstava finálového zápasu pred vlastnými fanúšikmi je mimoriadne lákavá.
„Minulý rok sme boli blízko k postupu do finále a bolo by fantastické to zopakovať aj tento rok. Musíme ísť krok za krokom a naďalej zbierať body v ligovej fáze. Pomyslenie na to nám môže dodať sebavedomie. Hrať finále na našom štadióne by bolo neuveriteľné, ale je to ešte ďaleko,“ vyhlásil Hancko pre denník Marca.
Atlético pritom nevstúpilo do nového ročníka Ligy majstrov ideálne. V úvodnom zápase prehralo na trávniku Liverpoolu 1:2.
Víťazstvom nad Manchestrom United si však napravilo reputáciu a získalo prvé tri body.
Manchester je v kríze
Kým Atlético oslavovalo víťazstvo, v Manchestri United sa prehlbovala kríza.
Anglický gigant sa nachádza až na trinástom mieste Premier League. V šiestich kolách získal iba šesť bodov a zaznamenal jediné víťazstvo – 30. augusta proti Ipswichu.
Kritika sa opäť sústreďuje najmä na trénera Michaela Carricka. Argentínsky obranca Lisandro Martínez však po prehre s Atléticom upozornil, že problémy klubu siahajú oveľa hlbšie.
„Nemôžeme stále meniť, meniť a meniť trénerov. A čo ostatné oblasti? Dnes večer je jednoduché hovoriť o trénerovi, jednoduché hovoriť o hráčoch, ale musíme sa pozrieť aj na ďalšie veci,“ vyhlásil nahnevaný Martínez.
Jeho slová smerovali do kancelárií na Old Trafforde.
„Odohrali sme naozaj slabý zápas. Naozaj veľmi slabý. Musím sa veľmi ovládať, ale niekedy je to odraz toho, v akom stave sa náš klub momentálne nachádza,“ povedal pre Amazon Prime po stretnutí na Metropolitane.
Martínez sa pustil do vedenia klubu
Vzápätí otvorene kritizoval aj Jasona Wilcoxa, futbalového riaditeľa Manchestru United.
„Očakávam väčšie investície. Stopercentne. Očakávam viac od nášho športového vedenia. Musím byť úprimný. My hráči musíme urobiť viac, ale keď máte silný tím, je dôležité byť pripravený aj na takýto večer,“ pokračoval argentínsky obranca.
Martínez pripomenul aj predchádzajúcu sezónu a vyzval vedenie na posilnenie mužstva.
„Minulý rok sme mali fantastickú sezónu a teraz očakávame viac od vedenia klubu, od ľudí na najvyšších pozíciách. Musia priviesť ďalších hráčov, aby sme mohli konkurovať súperom, pretože mnohé tímy tiež výrazne posilnili.“
Pre televíziu Movistar pridal v španielčine ďalšie tvrdé vyjadrenie. Nechcel sa vyhovárať ani na červenú kartu, po ktorej Manchester dohrával v oslabení.
„Či to bola červená karta, alebo nie, s tým už nič neurobíme. Zostáva mi v hlave predovšetkým výkon nášho mužstva, ktorý bol žalostný,“ uzavrel Martínez.
Proti Hanckovi čelia aj ďalší odchovanci Žiliny
Atlético čaká v ligovej fáze ešte niekoľko atraktívnych súbojov. Na domácom štadióne privíta Bayern Mníchov, Viking Stavanger so slovenským brankárom Ľubomírom Belkom a Fenerbahce Istanbul, ktorého kapitánom je Milan Škriniar.
Simeoneho zverenci vycestujú aj do Stuttgartu, ktorého dres si oblieka slovenský krídelník Leo Sauer.
Zaujímavosťou je, že všetci štyria spomínaní slovenskí futbalisti – Hancko, Belko, Škriniar i Sauer – vyrastali v MŠK Žilina.
Atlético sa v ďalších zápasoch stretne aj s PSV Eindhoven a nórskym Bodö/Glimt.
Lobotka dlho sedel na lavičke
Lobotka nastúpil až v závere, Belko sledoval šesťgólový zápas.
V utorok zasiahli do Ligy majstrov aj ďalší slovenskí futbalisti.
SSC Neapol prehral na pôde Villarrealu 1:3. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka naskočil do hry až v 71. minúte ako striedajúci hráč.
VIDEO: Zostrih zápasu Villarreal - Neapol
Nórsky Viking Stavanger s náhradným brankárom Ľubomírom Belkom doma remizoval s Bayernom Mníchov 3:3.
Slovenský brankár sledoval celý šesťgólový zápas z lavičky náhradníkov.
Liga majstrov - utorok, 13. október 2026
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