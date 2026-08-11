Kto získa prvú európsku trofej? Športový program na dnes (12. august)

Športový program na stredu, 12. augusta
Futbal
- 18:00 GKS Katovice – Hapoel Tel Aviv /prvý zápas: 0:2/, odvety 3. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Rapid Viedeň – Paide Linnameeskond /prvý zápas: 4:1/, odvety 3. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 FC Kodaň – VSC Debrecín /prvý zápas: 3:0/, odvety 3. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Paríž St. Germain - Aston Villa, Superpohár UEFA
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Atletika
- 11:35 kvalifikácia a rozbehy, ME v atletike 2026 (200 m žien – Viktória Korbová)
- 13:55 semifinále 400 m prek., ME v atletike 2026 (Matej Baluch, Patrik Dömötor)
- 20:05 finálový večer 3. súťažného dňa, ME v atletike 2026 (400 m a 110 m prek. mužov /P. Dávid?/, 400 m prek. /E. Zapletalová, kladivo žien)
Volejbal
- 17:30 Slovensko - Španielsko, prípravný zápas pred ME
Plávanie
- 9:30 rozplavby, ME 2026
- 18:30 semifinále a finále, ME 2026
Basketbal
- 19:00 Švédsko - Slovensko, B-divízia ME hráčok do 16 rokov
Golf
- 8:30 Ladies Slovak Golf Open 2026, 1. kolo
Moderná gymnastika
- 9:00 kvalifikácia jednotlivkýň, prvý deň, MS
TV program: streda, 12. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.