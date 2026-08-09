Začínajú sa ME v atletike. Športový program na dnes (10. august)

Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky
Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky (Autor: TASR)
Sportnet|10. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 10. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 10. augusta

Futbal

  • 17:00 MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 3. kolo MONACObet ligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Toronte
  • Turnaj ATP v Montreale

Atletika

  • 11:35 kvalifikácie a rozbehy, ME v atletike 2026 (100 m ženy – Viktória Forster, 400 m prek. – Daniela Ledecká)
  • 20:03 finálový večer 1. súťažného dňa, ME v atletike 2026 (5000 m a guľa mužov, 100 m ženy – Viktória Forster?, 3000 m prek. a guľa žien, miešaná štafeta 4 × 400 m)
  • 20:10 kvalifikácia kladiva žien, ME v atletike 2026 (Veronika Kaňuchová)

Plávanie

  • 9:30 rozplavby, ME 2026
  • 18:30 semifinále a finále, ME 2026

Basketbal

  • 19:00 Slovensko - Azerbajdžan, B-divízia ME hráčok do 16 rokov (B-skupina)

Strelectvo

  • 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave
TV program: pondelok, 10. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky
    Viktória Forster počas behu na 100 metrov cez prekážky
    Začínajú sa ME v atletike. Športový program na dnes (10. august)
    dnes 00:00
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