Začínajú sa ME v atletike. Športový program na dnes (10. august)

Športový program na pondelok, 10. augusta
Futbal
- 17:00 MŠK Považská Bystrica - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble, 3. kolo MONACObet ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Atletika
- 11:35 kvalifikácie a rozbehy, ME v atletike 2026 (100 m ženy – Viktória Forster, 400 m prek. – Daniela Ledecká)
- 20:03 finálový večer 1. súťažného dňa, ME v atletike 2026 (5000 m a guľa mužov, 100 m ženy – Viktória Forster?, 3000 m prek. a guľa žien, miešaná štafeta 4 × 400 m)
- 20:10 kvalifikácia kladiva žien, ME v atletike 2026 (Veronika Kaňuchová)
Plávanie
- 9:30 rozplavby, ME 2026
- 18:30 semifinále a finále, ME 2026
Basketbal
- 19:00 Slovensko - Azerbajdžan, B-divízia ME hráčok do 16 rokov (B-skupina)
Strelectvo
- 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave
TV program: pondelok, 10. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.