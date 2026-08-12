Kto sa stane Hokejistom roka? Športový program na dnes (12. august)

Športový program na štvrtok, 13. augusta
Futbal
- 17:00 Tobol Kostanaj – Partizan Belehrad /prvý zápas: 0:3/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Flora Tallinn – Inter Club d'Escaldes /prvý zápas: 0:2/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Karabach FK – Dynamo Kyjev /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 18:00 Ilves Tampere – HNK Rijeka /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 18:30 FC RFS Riga – FK Jablonec /prvý zápas: 0:2/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Twente Enschede /prvý zápas: 0:6/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy /DAC Dunajská Streda/
- 19:00 ML Vitebsk – Borac Banja Luka /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 ETO FC Győr – Riga FC /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Dinamo Minsk – SC Braga /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Nordsjaelland – Valur Reykjavík /prvý zápas: 2:0/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Tromsö IL – CFR 1907 Kluž /prvý zápas: 5:0/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Hammarby IF – Raków Čenstochová /prvý zápas: 0:0/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 FC Midtjylland – Bohemians Dublin /prvý zápas: 2:0/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 FC Vaduz – Inter Turku /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 FC Drita – SP Tre Fiori /prvý zápas: 4:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 FC St. Gallen 1879 – FC Šeriff Tiraspoľ /prvý zápas: 3:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:00 KF Škendija – Hibernian FC /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:15 FC Sion – FC Noah /prvý zápas: 2:2/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 Austria Viedeň – Beitar Jeruzalem /prvý zápas: 2:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 Motherwell FC – HJK Helsinki /prvý zápas: 1:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:30 KAA Gent – IFK Göteborg /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 Shelbourne FC – Ajax Amsterdam /prvý zápas: 1:3/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 20:45 NSÍ Runavík – FC Lugano /prvý zápas: 0:2/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 Hajduk Split – Žalgiris Vilnius /prvý zápas: 5:2/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 21:00 FC Dinamo City – FK Auda /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:00 Omonia Nikózia – Lincoln Red Imps FC /prvý zápas: 1:1/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 19:00 Universitatea Craiova – KuPS Kuopio /prvý zápas: 1:1/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 19:00 Besiktas Istanbul – FC Hradec Králové /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 19:00 Pafos FC – Red Bull Salzburg /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 19:00 Górnik Zabrze – Ferencvárosi TC /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 19:30 Víkingur Reykjavík – FC Thun 1898 /prvý zápas: 0:3/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 20:00 CSKA Sofia – Maccabi Tel Aviv /prvý zápas: 3:0/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 20:30 Glasgow Rangers – Jagiellonia Bialystok /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 20:30 RSC Anderlecht – PAOK Solún /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 20:45 KÍ Klaksvík – Lech Poznaň /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 20:45 Heart of Midlothian – Benfica Lisabon /prvý zápas: 1:6/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 21:00 KF Egnatia – Shamrock Rovers /prvý zápas: 1:3/, odveta 3. predkola Európskej ligy
Hokej
- 20:00 Galavečer Hokejista roka /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Atletika
- 11:33 kvalifikácie a rozbehy, ME v atletike 2026 (200 m mužov – Jakub Volko, oštep mužov – Ján Kubínec, Peter Michalec)
- 13:10 semifinále 800 m žien, ME v atletike 2026 (Gabriela Gajanová?)
- 19:35 finálový večer IV. súťažného dňa, ME v atletike 2026 (800 m, disk a vyvrcholenie desaťboja mužov, 200 m – Viktória Korbová?, 3000 m prek., trojskok a žrď žien)
- 21:05 semifinále 200 m mužov, ME v atletike 2026 (Jakub Volko)
Tenis
- Turnaje WTA v Toronte (Kanada) a Cincinnati
- Turnaje ATP v Montreale (Kanada) a Cincinnati
Golf
- 08:30 2. kolo, Ladies Slovak Golf Open 2026
Plávanie
- 09:30 Rozplavby, ME v Paríži /účasť SR/
- 18:30 Semifinále a finále, ME v Paríži /účasť SR/
Moderná gymnastika
- 10:30 Kvalifikácia jednotlivkýň, druhý deň, MS vo Frankfurte nad Mohanom /účasť SR/
Športová gymnastika
- 11:00 Kvalifikácia žien, 2. skupina, ME žien a junioriek v Záhrebe /účasť SR/
Volejbal
- 17:00 Slovensko – Austrália, prípravný zápas pred ME /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:30 Slovensko – Španielsko, prípravný zápas žien pred ME
TV program: štvrtok, 13. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.