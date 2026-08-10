Vrchol sezóny Zapletalovej na ME v atletike či Slovan v odvete o Ligu majstrov (TV tipy)

Cez týždeň pokračujú predkolá európskych súťaží odvetnými zápasmi. Slovan Bratislava vyhral v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov so švédskym majstrom z Mjällby 2:1.
V predkole Konferenčnej ligy Dunajská Streda, ktorí sa v treťom predkole stretnú s holandským Twente.
V stredu sa odohrá Superpohár UEFA, kde sa stretne proti sebe víťaz Ligy majstrov - Paríž St. Germain a víťaz Európskej ligy - Aston Villa. Zápas hostí rakúsky Salzburg.
Cez víkend pokračuje aj nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V ďalšom kole Trnava privíta Michalovce, Slovan doma odohrá zápas proti Ružomberku a Žilina pocestuje do Banskej Bystrici.
Atlétov z celej Európy počas týždňa čaká vrchol sezóny - majstrovstvá Európy v Birminghame. Slovensko bude reprezentovať spolu 23 športovcov na čele s Emmou Zapletalovou, ktorá je jednou z favoritiek na víťazstvo v behu na 400 m cez prekážky.
Finále tejto disciplíny sa uskutoční v stredu, semifinále je na programe o deň skôr.
Tenisti tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji ATP 1000 v Montreale, tenistky hrajú turnaj WTA 1000 v Toronte. Turnaje pokračujú druhým týždňom.
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Sobota (15. august)
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