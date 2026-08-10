Vrchol sezóny Zapletalovej na ME v atletike či Slovan v odvete o Ligu majstrov (TV tipy)

Emma Zapletalová pred ME v atletike.
Emma Zapletalová pred ME v atletike. (Autor: TASR)
Sportnet|10. aug 2026 o 08:00
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Športový program na najbližších sedem dní. Pozrite si TV program.

Cez týždeň pokračujú predkolá európskych súťaží odvetnými zápasmi. Slovan Bratislava vyhral v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov so švédskym majstrom z Mjällby 2:1.

V predkole Konferenčnej ligy Dunajská Streda, ktorí sa v treťom predkole stretnú s holandským Twente.

V stredu sa odohrá Superpohár UEFA, kde sa stretne proti sebe víťaz Ligy majstrov - Paríž St. Germain a víťaz Európskej ligy - Aston Villa. Zápas hostí rakúsky Salzburg.

Cez víkend pokračuje aj nová sezóna Niké ligy a druhej ligy. V ďalšom kole Trnava privíta Michalovce, Slovan doma odohrá zápas proti Ružomberku a Žilina pocestuje do Banskej Bystrici.

Atlétov z celej Európy počas týždňa čaká vrchol sezóny - majstrovstvá Európy v Birminghame. Slovensko bude reprezentovať spolu 23 športovcov na čele s Emmou Zapletalovou, ktorá je jednou z favoritiek na víťazstvo v behu na 400 m cez prekážky.

Finále tejto disciplíny sa uskutoční v stredu, semifinále je na programe o deň skôr.

Najdôležitejšie udalosti týždňa
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Tenisti tento týždeň pokračujú na prestížnom turnaji ATP 1000 v Montreale, tenistky hrajú turnaj WTA 1000 v Toronte. Turnaje pokračujú druhým týždňom.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližších sedem dní.

Pondelok (10. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Utorok (11. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Streda (12. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bejzbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Štvrtok (13. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Piatok (14. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
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Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (15. august)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plávanie
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Plážový volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (16. august)

Futbal
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Tenis
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Cyklistika
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Plážový volejbal
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