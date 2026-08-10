Slovan v odvete hostí švédskeho súpera. Športový program na dnes (11. august)

Športový program na utorok, 11. augusta
Futbal
- 17:00 Kajrat Almaty - Levski Sofia /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 18:00 FK Bodø/Glimt - Royale Union Saint-Gilloise /prvý zápas: 3:3/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 18:00 Sabah Baku - AGF Aarhus /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 19:00 Kauno Žalgiris - Dinamo Záhreb /prvý zápas: 0:5/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 19:30 NEC Nijmegen - Olympiakos Pireus /prvý zápas: 0:0/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 20:00 Crvena Zvezda Belehrad - Hapoel Beer Ševa /prvý zápas: 0:1/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 20:15 ŠK Slovan Bratislava - Mjällby AIF /prvý zápas: 2:1/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 20:15 NK Celje - FC Ararat-Armenia /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 20:30 Sturm Graz - Fenerbahce Istanbul /prvý zápas: 0:2/, odveta 3. predkola Ligy majstrov
- 21:00 Olympique Lyon - Sparta Praha /prvý zápas: 1:2/, odveta 3. predkola Ligy majstrov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 FC Iberia 1999 Tbilisi - Larne FC /prvý zápas: 0:0/, odveta 3. predkola Európskej ligy
- 19:00 Apollon Limassol - Brann Bergen /prvý zápas: 1:0/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
- 19:30 CSKA 1948 Sofia - Panathinaikos Atény /prvý zápas: 1:1/, odveta 3. predkola Konferenčnej ligy
Tenis
- Turnaj WTA v Toronte
- Turnaj ATP v Montreale
Atletika
- 11:33 kvalifikácia a rozbehy, ME v atletike 2026 (100 m mužov – Ján Volko, 110 m prek. – Peter Dávid, 400 m prek. mužov – Martin Baluch, Patrik Dömötör, 800 m žien – Gabriela Gajanová)
- 11:45 semifinále 400 m prek. žien, ME v atletike 2026 (Daniela Ledecká?, Emma Zapletalová)
- 20:05 finálový večer 2. súťažného dňa, ME v atletike 2026 (100 m – Ján Volko?, diaľka a kladivo mužov, 5000 m a 100 m prek. žien – Viktória Forster?)
- 20:55 semifinále 100 m prek. žien, ME v atletike 2026 (Viktória Forster)
Plávanie
- 9:30 rozplavby, ME 2026
- 18:30 semifinále a finále, ME 2026
Strelectvo
- 09:00 ME do 23 rokov vo Vroclave
TV program: utorok, 11. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.