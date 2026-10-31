Liverpool hostí Arsenal či Veľká cena Mexika. Športový program na dnes (1. november)

Kimi Antonelli počas Veľkej ceny USA.
Kimi Antonelli počas Veľkej ceny USA. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|1. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu 1. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 1. novembra

Futbal

  • 15:30 MFK Ružomberok - MFK Skalica, 13. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FC DAC 1904 Dunajská Streda, 13. kolo Niké ligy

  • 10:30 FC Petržalka – MŠK Považská Bystrica, 15. kolo MONACObet ligy

  • 13:00 FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové, 13. kolo českej ligy
  • 15:00 FC Baník Ostrava – FC Viktoria Plzeň, 13. kolo českej ligy
  • 18:00 Bohemians Praha 1905 – Sparta Praha, 13. kolo českej ligy

  • 17:30 FC Liverpool – Arsenal Londýn, 9. kolo Premier League

  • 12:30 Como 1907 – Venezia FC, 10. kolo Serie A
  • 15:00 Frosinone Calcio – FC Turín, 10. kolo Serie A
  • 15:00 Lazio Rím – Cagliari Calcio, 10. kolo Serie A
  • 18:00 US Lecce – FC Janov, 10. kolo Serie A
  • 20:45 Juventus Turín – SSC Neapol, 10. kolo Serie A

  • 15:00 Racing Štrasburg – AJ Auxerre, 9. kolo Ligue 1
  • 17:15 Olympique Lyon – Angers SCO, 9. kolo Ligue 1
  • 17:15 Paríž FC – AS Monaco, 9. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Marseille – Toulouse FC, 9. kolo Ligue 1

  • 15:30 Union Berlín – 1. FC Kolín, 8. kolo Bundesligy
  • 17:30 Eintracht Frankfurt – Hamburger SV, 8. kolo Bundesligy

  • 14:00 Getafe CF – FC Sevilla, 11. kolo La Ligy
  • 16:15 Racing Santander – Real Madrid, 11. kolo La Ligy
  • 18:30 Elche CF – Valencia CF, 11. kolo La Ligy
  • 21:00 Athletic Bilbao – Real Sociedad, 11. kolo La Ligy

Hokej

  • 0:00 Montreal Canadiens – Pittsburgh Penguins, NHL
  • 0:00 Vancouver Canucks – Toronto Maple Leafs, NHL
  • 1:00 Dallas Stars – Columbus Blue Jackets, NHL
  • 3:00 Colorado Avalanche – Calgary Flames, NHL
  • 19:00 Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets, NHL
  • 21:30 Washington Capitals – Minnesota Wild, NHL
  • 22:00 Philadelphia Flyers – Utah Mammoth, NHL

  • 15:30 HK Dukla Trenčín – HKM Zvolen, 16. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Košice – Vlci Žilina, 16. kolo Tipsport ligy
  • 16:00 HC Slovan Bratislava – HK Poprad, 16. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 16:30 HC Prešov – HK 32 Liptovský Mikuláš, 16. kolo Tipsport ligy
  • 16:30 HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Michalovce, 16. kolo Tipsport ligy
  • 17:00 HK Nitra – HC '05 Banská Bystrica, 16. kolo Tipsport ligy

  • 15:00 HC Dynamo Pardubice – BK Mladá Boleslav, 17. kolo českej extraligy
  • 16:00 Bílí Tygři Liberec – Mountfield Hradec Králové, 17. kolo českej extraligy
  • 16:00 Sparta Praha – HC Verva Litvínov, 17. kolo českej extraligy
  • 16:30 HC Škoda Plzeň – Rytíři Kladno, 17. kolo českej extraligy
  • 17:00 Motor České Budějovice – Energie Karlovy Vary, 17. kolo českej extraligy
  • 17:00 HC Kometa Brno – HC Olomouc, 17. kolo českej extraligy
  • 17:30 HC Vítkovice Ridera – HC Oceláři Třinec, 17. kolo českej extraligy

Tenis

  • Turnaj WTA v Tokiu a Kuang-čou
  • Turnaj ATP v Bazileji a Viedni

Motorizmus

  • 21:00 VC Mexika

  • 8:00 MotoGP, VC Malajzie

Basketbal

  • 0:00 New Orleans Pelicans – Atlanta Hawks, NBA
  • 1:00 Memphis Grizzlies – Sacramento Kings, NBA
  • 1:00 Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers, NBA
  • 1:00 San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves, NBA
  • 1:30 Houston Rockets – Oklahoma City Thunder, NBA
  • 21:30 Orlando Magic – Boston Celtics, NBA
  • 23:00 Indiana Pacers – Brooklyn Nets, NBA

  • 1:00 Golden State Valkyries – Atlanta Dream, finále play off WNBA /stav série: 3:3/

  • 19:00 BC Slovan Bratislava - KK Krka Novo Mesto

Volejbal

Hádzaná

  • 17:00 DHC Sokol Poruba - DHC Slavia Praha, 8. kolo Doprastav ligy

Atletika

  • 14:35 elite ženy, Newyorský maratón
  • 15:05 elite muži, Newyorský maratón

Krasokorčuľovanie

Zápasenie

  • od 12:30 MS 2026

Curling

  • 10:00 ženy - finále ME
  • 14:00 muži - finále ME
TV program: nedeľa, 1. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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