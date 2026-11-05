VIDEO: Rekord, aký futbal nepamätá. Rozhodca rozdával červené karty, zasahovala aj polícia

Počas chaotického futbalového zápasu hráčov do 20 rokov v Brazílii padol svetový rekord, rozhodca musel udeliť až 53 červených kariet.
Prvý duel semifinále súťaže v štáte Minas Geiras medzi tímami EC Uberlandia a EC Mamore poznačili udalosti, ktoré vyústili do vylúčenia 43 hráčov a ôsmich členov realizačných tímov. Okrem nich rozhodcovia vykázali aj dvoch funkcionárov.
Ide o nový svetový rekord, predošlé maximum 36 červených kariet padlo v piatej argentínskej lige medzi Atleticom Claypole a Victoriano Arenas vo februári 2011.
Brazílsky spravodajský portál O Tempo informoval, že na štadión Parque do Sabiá v meste Uberlandia museli organizátori privolať vojenskú políciu.
VIDEO: Zápas v Brazílii priniesol 53 červených kariet
V útrobách totiž vznikli rozsiahle škody. Podľa správy rozhodcu vypukla v druhom polčase hromadná bitka po tom, čo hráč tímu Mamore provokoval lavičku súpera počas osláv gólu, ktorým jeho tím zvýšil vedenie na 3:1.
Tréner brankárov mužstva Uberlandia si to s ním chcel vybaviť priamo na ihrisku. To vyvolalo potýčky a následné vylúčenia, pričom traja hráči dohrali predčasne už predtým.
Policajná správa uvádza 14 rozbitých dverí, poškodené sprchy, rozbité okná a zničené lavičky, stoly či stoličky.
Rozhodca prerušil duel približne na 40 minút a následne ho predčasne ukončil, počas konfliktu mal byť terčom vyhrážok smrťou.
Domáci klub následne potvrdil, že odstupuje z odvetného zápasu, keďže súperovi zostalo v dôsledku množstva kariet k dispozícii už len sedem hráčov.
Svoj krok označili za „gesto fair play,“ vďaka ktorému by mal ich súper Mamore postúpiť do finále. Klub z Uberlandie zároveň plánuje vyvodiť disciplinárne dôsledky.