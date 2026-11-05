VIDEO: Rekord, aký futbal nepamätá. Rozhodca rozdával červené karty, zasahovala aj polícia

Záber zo zápasu
Záber zo zápasu (Autor: X / Alkass English)
TASR|5. nov 2026 o 14:50
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Predošlé maximum červených kariet padlo v piatej argentínskej lige.

Počas chaotického futbalového zápasu hráčov do 20 rokov v Brazílii padol svetový rekord, rozhodca musel udeliť až 53 červených kariet.

Prvý duel semifinále súťaže v štáte Minas Geiras medzi tímami EC Uberlandia a EC Mamore poznačili udalosti, ktoré vyústili do vylúčenia 43 hráčov a ôsmich členov realizačných tímov. Okrem nich rozhodcovia vykázali aj dvoch funkcionárov.

Ide o nový svetový rekord, predošlé maximum 36 červených kariet padlo v piatej argentínskej lige medzi Atleticom Claypole a Victoriano Arenas vo februári 2011.

Brazílsky spravodajský portál O Tempo informoval, že na štadión Parque do Sabiá v meste Uberlandia museli organizátori privolať vojenskú políciu.

VIDEO: Zápas v Brazílii priniesol 53 červených kariet

V útrobách totiž vznikli rozsiahle škody. Podľa správy rozhodcu vypukla v druhom polčase hromadná bitka po tom, čo hráč tímu Mamore provokoval lavičku súpera počas osláv gólu, ktorým jeho tím zvýšil vedenie na 3:1.

Tréner brankárov mužstva Uberlandia si to s ním chcel vybaviť priamo na ihrisku. To vyvolalo potýčky a následné vylúčenia, pričom traja hráči dohrali predčasne už predtým.

Policajná správa uvádza 14 rozbitých dverí, poškodené sprchy, rozbité okná a zničené lavičky, stoly či stoličky.

Rozhodca prerušil duel približne na 40 minút a následne ho predčasne ukončil, počas konfliktu mal byť terčom vyhrážok smrťou.

Domáci klub následne potvrdil, že odstupuje z odvetného zápasu, keďže súperovi zostalo v dôsledku množstva kariet k dispozícii už len sedem hráčov.

Svoj krok označili za „gesto fair play,“ vďaka ktorému by mal ich súper Mamore postúpiť do finále. Klub z Uberlandie zároveň plánuje vyvodiť disciplinárne dôsledky.

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    Záber zo zápasu
    Záber zo zápasu
    VIDEO: Rekord, aký futbal nepamätá. Rozhodca rozdával červené karty, zasahovala aj polícia
    dnes 14:50
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