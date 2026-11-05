Legendu Slovana kedysi živili bicykle, preslávil sa ikonickým trikom. V čom sa našiel?

Tvrdí, že odmalička bol zarytý slovanista. Jeho vzorom bol legendárny Marián Masný, ktorého mal ako chlapec na plagáte. PAVOL GOSTIČ zažil, keď jeho tímu na Tehelnom poli tlieskalo viac ako 40-tisíc fanúšikov.
Vytvoril pamätný útok s Jaroslavom Timkom a Petrom Dubovským. Patril medzi lídrov Slovana, keď v roku 1992 získal federálny titul. Dnes oslavuje šesťdesiat.
Dnes ho stretnete v areáli klubu SDM Domino Bratislava, kde sa stará o trávnik a trénuje mládež.
Preslávili ste sa vašou fintou, prekračovaním lopty, tzv. bicyklom. Od koho ste to obkukali?
Ešte v Stropkove som mal skvelého trénera v doraste, Mariána Semančíka. Jeho rozcvičky často spočívali v tom, že sme viedli loptu po šírke a prekračovali sme ju, či obkračovali.
Dostalo sa mi to do povedomia a začal som to využívať ako kľučku. Využíval som to počas celej mojej kariéry. Páčilo sa to ľuďom a mne tiež.
Z miesta som bol pomerne rýchly, čo sa obrancom ťažko bráni. Prischla mi prezývka bicykel, na ktorej sa s mojimi deťmi občas zasmejem.
Čím sa živíte?
Pracujem ako trávnikár v klube Domino Bratislava a tiež trénujem výber do 19 rokov. Dnes som súčasťou malého klubu. Krátko po skončení hráčskej kariéry som pracoval dlho ako tréner mládeže.
Mal som plný úväzok, ale z toho sa príliš nedá vyžiť. Aj z toho dôvodu som sa zamestnal v záhradníckej firme. Záhradky ma veľmi bavia, aj doma to mám ako zábavku. Neskôr mi ponúkli prácu v Domine. Som spokojný. Som tu už pätnásť rokov.
Ako tréner mládeže ste pracovali aj v Slovane, však?
Tam som uzatvoril kapitolu profesionálneho trénera. Mužov som nikdy nechcel trénovať. Práca s mládežou ma obohacuje.
Koľko zarobí tréner elitného dorasteneckého klubu na Slovensku?
Poviem, koľko to bolo v Slovane.
Koľko?
V hrubom osemsto až tisíc eur, keď bol tréner zamestnancom. Aspoň tak to bolo v Slovane.
Jaroslav Timko, bývalý spoluhráč
„Bol pre mňa futbalovým idolom a zároveň skutočne dobrým človekom. Aj teraz si ešte spolu užívame futbal na zápasoch za „starých pánov“ a stále nám hovoria, že ho vieme hrať. Paľo je rodinne založený človek. Ak by som mu mal niečo zaželať, tak hlavne veľa zdravia pre neho i celú jeho rodinu."
Čiže v najbohatšom klube na Slovensku.
Áno. Polovicu platu platil klub a polovicu Slovenský futbalový zväz. Je to tak rozdelené. Momentálne neviem. Dnes som tréner – amatér.
Mnohí športovci nezvládnu ukončenie kariéry. Aké sú vaše skúsenosti?
Musím úprimne povedať, že to bolo ťažké a zložité obdobie. Som veľmi vďačný svojej manželke a rodine, že som to zvládol. Sme spolu až doteraz. Už chápem, keď športovci urobia veci, ktoré nie sú príliš populárne.
Čo bolo najťažšie?
Človek je zvyknutý, že je ekonomicky zabezpečený. Že idete pravidelne na tréning, hýbete sa. A zrazu sa musíte hľadať v niečom úplne inom. Keď som skončil s futbalom, tak som bol už pomerne starý.
Mal som asi tridsaťtri. Nájsť si inú zárobkovú činnosť, to nebolo ľahké. Lietali ste niekde v oblakom a zrazu padnete na zem. Je to však zvládnuteľné. Človek musí mať aj šťastie. Okrem manželky mi pomohla aj viera v Boha.
Pavol Gostič
Začínal v Stropkove. V Slovane pôsobil od roku 1986 až do roku 1994. Medzitým bol na vojne v Banskej Bystrici (1988/89). Je majstrom Československa 1992, v tej sezóne strelil osem gólov. Následne sa stal aj prvý majstrom Slovenska. Okrem toho pôsobil v Košiciach, v Interi Bratislava, Petržalke či Dunajskej Strede. Reprezentoval dvakrát.
Peter Dubovský prestúpil do Realu Madrid. Váš iný spoluhráč Jaro Timko tvrdil, že zaňho núkal Molenbeek 500–tisíc dolárov, ale vtedajší manažér Slovana pýtal raz toľko. A prestup stroskotal. Mali ste aj vy ponuku ísť do lepšieho klubu v zahraničí?
Mali som vtedy už cez tridsať. Na sklonku kariéry som bol na skúške v Izraeli, prvoligový Hapoel Be'er Sheva. Skúška mi vyšla perfektne, ale nejako z toho zišlo. Neviem, čo sa stalo. A potom som bol ešte v Admire Wacker.
Nič však neľutujem. Keď som skončil s vrcholovým futbalom, hrával som ešte štyri roky v Rakúsku, nižšie súťaže. Chodieval som iba na zápasy.
Zažili ste prechod zo socializmu na kapitalizmus. Aký bol prerod na profesionálneho futbalistu?
Zo športového hľadiska sa nič nezmenilo. Aj keď nás volali amatéri, keďže sme boli zamestnanci Chemických závodov Juraja Dimitrova (Dimitrovka, pozn. red.). Tam sme si však prišli iba raz do mesiaca pre výplatu.
Inak sme mali režim aj tréningy ako profesionáli. Dvakrát denne sme trénovali, mali sme regeneráciu. Treba však dodať, že sme po prechode na profesionalizmus boli zaplatení lepšie ako predtým.
Polepšili ste si výrazne?
Nemyslím si, že by sme zarábali toľko, ako súčasní hráči. Ale určite to bolo lepšie ako v Dimitrovke.
So Slovanom ste sa stali v roku 1992 aj majstrami Československa, boli ste dominantným mužstvom. Čo bolo za úspechom vašej generácie?
Vtedy sa mužstvo formovalo niekoľko rokov, neboli tam veľké zmeny. Veľmi sme si sadli z ľudskej stránky. Skvelá partia, to bol rozhodujúci faktor. A mali sme aj výnimočných hráčov ako Peter Dubovský či Ondrej Krištofík.
Mali ste v tíme Petra Dubovského. Timko o ňom povedal, že taký hráč sa narodí raz za sto rokov. Súhlasíte?
Nikdy som nehral s lepším futbalistom. Predovšetkým som ho mal rád ako človeka. Bol zvláštny a svojský, výnimočný hráč svetového formátu. Spomínam si na obdobie, keď zomrel. Krátko predtým nás zavolal na Zlaté piesky, zahrali sme si spolu tenis. Posedeli sme do večera a dali sme spolu pivko.
A potom odišiel na dovolenku, kde sa stala tá hrozná vec. Výnimočný človek a futbalista. Teším sa, že sa s ním stretnem v nebi. Prirovnal by som ho k najlepším hráčom na svete. Videl som ho každý deň na tréningu. Neuveriteľné, čo dokázal s loptou.
V európskych pohároch ste čelili najväčším svetovým gigantom, Realu Madrid a milánskemu AC. Kam vtedy patril Slovan v rámci Európy?
Ťažko povedať. Dostali sme ťažkých súperov. Futbal však bol vtedy oveľa spravodlivejší. Teraz je to čistý obchod. Už ma tak nebaví, lebo dnes hrá Ligu majstrov aj štvrtý tím z nemeckej či anglickej ligy. V našej ére to bol Pohár európskych majstrov a mohli ho hrať iba majstri.
Teraz tam pre reklamy a celý biznis nechcú mať Slovákov či Slovincov, ale radšej viac nemeckých či anglických tímov. Všetko sa to sústreďuje iba do špičkových mužstiev. Som rád, že som hral v našej ére. Bolo to čestnejšie a o lepších vzťahoch.
Vaša generácia bola úspešnejšia, ale nedokázali ste sa zabezpečiť. Nezávidíte súčasníkom?
Určite nie. Človek nie je taký bohatý, koľko zarobí, ale koľko minie. Som vďačný za to, čo mám. Mám všetko čo potrebujem. My sme mali pekné vzťahy a to boli oveľa krajšie veci.
Jaro Timko priznal, že počas kariéry flámoval. Na margo ďalších spoluhráčov dodal, že tí toľko nemohli. Že ste vypili štyri či päť pív a potom vám bolo zle. Ako to bolo?
Nebolo sme svätí. Boli sme mladí, preskočili sme mantinel. Narobili sme kopec volovín. Za našich čias však neboli mobily. Keď nás aj niekto videl, tak sme to zatĺkli. Isto sme robili rovnaké zbojstvá ako dnešní hráči. Ale treba vedieť, kedy sa má ísť oslavovať či piť a kedy trénovať.
Dnešným problémom je aj to, že nechceme mladým nič povoliť. Chceme, aby všetko robili stopercentne. Ale tak to nejde. Musia urobiť aj kravinu. To ich posúva ďalej. Chyby, ktoré si uvedomia. Skúsenosť je neprenosná.
Každý tím potrebuje rebela?
Samozrejme. Keď ste dobrá partia, tak tam musí byť zabávač, nosič vody, hviezda ako Dubovský či rebel ako Jaro Timko. Čím je kolektív tvárnejší, tím je silnejší.
(Tento rozhovor pôvodne vznikol v roku 2022, je upravený)