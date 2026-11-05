Olympijská medailistka dostala dvojročný trest. Na súťaž sa vráti až dva mesiace pred OH

Rumunská športová gymnastka Ana Maria Barbosuová dostala dvojročný zákaz činnosti za porušenie antidopingových pravidiel týkajúcich sa nahlasovania miesta pobytu.
Podľa vyhlásenia Športového arbitrážneho súdu (CAS) v Lausanne platí suspendácia olympijskej medailistky z Paríža spätne od mája tohto roka.
K súťaženiu sa bude môcť vrátiť v máji 2028, dva mesiace pred začiatkom olympijských hier v Los Angeles.
Barbosuová sa odvolala na CAS proti predbežnému zákazu štartov, súd však rozhodol, že jej tri porušenia povinnosti nahlasovať miesto pobytu v období od septembra do decembra 2025 posúdili dopingoví komisári správne.
Barbosuová získala bronzovú medailu na olympijských hrách v Paríži v prostných po úspešnom odvolaní proti verdiktu rozhodcov, ktorí po dodatočnom preskúmaní výsledkov na základe protestu americkej výpravy zvýšili bodové hodnotenie pôvodne piatej Jordan Chilesovej.
Prípadom sa bude CAS opätovne zaoberať po tom, čo mu ho vrátil švajčiarsky federálny súd, na ktorý sa Američanka obrátila po strate medaily. Vypočutie sa uskutoční najskôr v máji budúceho roka.