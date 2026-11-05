Slováci nemali pokoj, Studeničovi sa nepáčil ľad. Lotyši boli o gól lepší, uznal Országh

Vľavo hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh
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Vľavo hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh (Autor: TASR)
TASR|5. nov 2026 o 22:22
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Po individuálnych chybách inkasovali Slováci dva góly, viacero ďalších šancí vychytal brankár Rabčan.

Debut troch nováčikov, niekoľko reprezentačných návratov a najmä prehru po predĺžení priniesol úvodný zápas slovenských hokejistov na Nemeckom pohári 2026.

Reprezentanti podľahli Lotyšsku 2:3 po tom, čo dvakrát stiahli tesné manko.

Za najlepšieho hráča slovenského tímu vyhlásili brankára Eugena Rabčana, ktorý viackrát podržal svoj tím pri šanciach súpera.

Do tých sa Lotyši dostávali až príliš často. Oba inkasované góly prišli po individuálnych chybách, ďalšie dokázal Rabčan napraviť efektnými zákrokmi.

Viackrát zmaril lotyšskú radosť pohotovou lapačkou či rýchlym presunom v bránkovisku.

VIDEO: Eugen Rabčan

„Prvá tretina bola pre mňa ťažšia, potom v druhej som už bol v zápase a užíval si hokej. Som tam na to, aby som tímu pomohol. Boli tam nejaké chyby, ale ja si stojím za každým hráčom z tímu, pretože každý chcel hrať najlepšie ako vedel,“ poznamenal Rabčan.

Zápas proti Lotyšsku sa predčasne skončil pre obrancu Samuela Kňažka. V závere prvej tretiny odstúpil pre zranenie.

„Dostal hit, má niečo s ramenom. Uvidíme, aké vážne to bude. Je mi ho ľúto, pretože aj vlani sa zranil na Nemeckom pohári. Dúfam, že to nebude nič vážne,“ poznamenal tréner Vladimír Országh.

VIDEO: Vladimír Országh

V dueli proti Lotyšom dal príležitosť trom reprezentačným debutantom - prvýkrát si v najcennejšom drese zahrali obranca Jakub Chromiak a útočníci Peter Bjalončík a Simon Jellúš. Druhý menovaný okorenil reprezentačný debut gólom na 2:2 v presilovke počas hry bez brankára.

„Odohrali to slušne. Hlavne prvú tretinu na nich bolo vidno trému, no ako zápas išiel ďalej, boli sebavedomejší a lepší,“ poznamenal Országh.

Kouč Slovákov zhodnotil zápas nasledovne: „Bol to prvý zápas v novom zložení, takže bolo to také surové, hlavne v prvých dvoch tretinách. Neboli sme dostatočne silní na puku, málo sme sa udržali v pásme, súper nám chodil do prečíslení.

V tretej tretine sme trochu ožili, mali sme nejaké šance, vyrovnali sme. V konečnom dôsledku berieme len bod. Na niektorých chalanoch bola vidieť možno trochu nervozita. Treba uznať, že Lotyši boli o ten jeden gól lepší. Verím, že v ďalších zápasoch to bude z našej strany lepšie.“

Po dlhšom čase sa v reprezentácii objavil útočník Marián Studenič. Ten v auguste 2024 opustil tím v olympijskej kvalifikácii po tom, čo nebol spokojný so svojou pozíciou v mužstve.

VIDEO: Marián Studenič

Následne nefiguroval vo viacerých nomináciách, no v sezóne 2026/2027 je už opäť člen reprezentačného tímu. Proti Lotyšom nastúpil na krídle prvého útoku s Pavlom Regendom a Oleksijom Mykluchom.

„Nezačali sme ideálne. Lotyši viac korčuľovali, mali viac šancí, ale v tretej tretine sme už začali hrať svoju hru a vyzeralo to lepšie. Škoda, že to v predĺžení nevyšlo. Ľad nebol najlepší, no oba tímy mali rovnaké podmienky,“ konštatoval Studenič.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko (Nemecký pohár 2026)
Na snímke vľavo hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke sprava Oliver Turan (Slovensko) a Kristaps Skrastinš (Lotyšsko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke potýčka medzi hráčmi Slovenska a Lotyšska počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
Na snímke brankár Eugen Rabčan (Slovensko) počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko v nemeckom Düsseldorfe vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR - Martin Medňanský - Nemecko - šport - hokej - hokejový - turnaj - Nemecký - pohár - zápas - Lotyšsko - Slovensko - slovaciká
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    Slováci nemali pokoj, Studeničovi sa nepáčil ľad. Lotyši boli o gól lepší, uznal Országh
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