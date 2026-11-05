Zapletalová: Cítim, že som v atletike dospela a patrím k svetovej špičke, no ešte mám na viac

Majsterka Európy, päťnásobná mvíťazka mítíngu Diamantovej ligy, druhá na Ultimátnych MS v atletike.
EMMA ZAPLETALOVÁ má za sebou najúspešnejšiu sezónu vo svojej kariére, za čo si vyslúžila titul Atlétky roka 2026.
Ide pre ňu už o tretiu korunováciu v kariére, no takto jasne sa jej ešte zvíťaziť nepodarilo. Zo 69 hlasujúcich skončila na prvom mieste u všetkých a získala 690 bodov.
Na tlačovej konferencii hovorila o tom, ako prežívala uplynulú sezónu, čo pre ňu jednotlivé víťazstvá znamenajú a aké má plány do ďalšieho roka.
Po roku ste opäť obhájili titul na tomto tróne. Ako by ste charakterizovali titul Atlétka roka 2026?
Som predovšetkým rada, že som počas sezóny dosahovala také výsledky, vďaka ktorým som dokázala titul Atlétky roka obhájiť a mám ho po minulom roku znova, už druhý rok po sebe.
Na druhej strane budem do ďalších rokov dúfať, že budem motivovať ostatných atlétov, aby sme sa o tento titul bili. Verím, že bude čoraz viac takýchto výsledkov pre slovenskú atletiku, ostatní sa pripoja a spoločne ju potiahneme vpred.
Sezóny 2025 a 2026 boli dosť odlišné. V roku 2025 ste boli po zranení, teraz ste už svetová atlétka. Aký bol pre Vás rok 2026?
Minulorý rok som sa vrátila po zranení, pričom sme nevedeli, na čom som a aké výkony môžem dosiahnuť. Prekvapila nás vtedy bronzová medaila z majstrovstiev sveta.
Tento rok sa sezóna začala prekvapením v podstate hneď v prvých pretekoch Diamantovej lige a výkonom 52,82 s . Počas sezóny som sa mentálne dostala na úroveň svetovej atlétky.
Cítim, že som v atletike dospela a patrím medzi svetovú špičku, no stále chcem napredovať a nezaspať. Viem, že to nie sú moje limity, mám rezervy aj motiváciu ďalej pracovať a zrýchľovať sa.
Sezóna bola vynikajúca, ale mohlo byť z Vášho pohľadu ešte niečo lepšie? Čo by ste k nej chceli pridať?
Sezóna bola veľmi konzistentná – to, čo som bežala na prvých pretekoch koncom mája, som dokázala bežať aj na posledných v polovici septembra. Bolo to vďaka trénerovi dobre naplánované, mali sme tréningový blok a úroveň formy sa udržala po celú sezónu.
Avšak keď som mala formu na ešte lepší výkon, tak mi to na majstrovstvách Európy či na Diamantových ligách nesadlo úplne tak, aby z toho bol jeden výraznejší čas, ktorý som mala v nohách.
Podarilo sa mi však získať titul majsterky Európy, v rebríčku som svetová jednotka a na Ultimate Championship v Budapešti som skončila druhá. Bola to úspešná sezóna a teším sa na to, čo prinesie tá ďalšia.
Váš tréner Bram Peters sa opäť stal trénerom roka. Ako hodnotíte spoluprácu s ním?
Tréner si to plne zaslúžil. Je to profesionál a svoju robotu robí výborne, čo je vidno aj na mojich výsledkách. Som mu veľmi vďačná za to, ako ma motivuje a podporuje aj po mentálnej stránke.
Vždy mi vie pomôcť a byť aj mojím mentálnym koučom, keď to potrebujem. Zvládnuť tie mentálne nastavenia bola veľká vec a to sa nám podarilo. Som vďačná za to, akú prácu robí a že môže byť mojím trénerom.
Šéftréner Libor Charfreitag spomínal sústredenie pred ME družstiev. Budete sa pripravovať s reprezentáciou, alebo pôjdete vlastnou cestou?
To ešte nemáme rozhodnuté. V prvom rade je pre mňa najdôležitejšie byť s mojím trénerom, aby ma videl na tréningu a dal mi hneď spätnú väzbu. Keď trénujem s ním, pociťujem postupné zlepšenie a práca na detailoch je veľmi dôležitá.
Ak sa to bude dať spojiť a v tom čase budem môcť vycestovať s reprezentáciou, rada pôjdem, ale je to ešte ďaleko a zatiaľ sme to neplánovali.
Čo podľa Vás znamená Zlatý míting PTS pre slovenskú atletiku?
Myslím si, že by to bolo super, aby Slováci videli svetovú atletiku priamo na Slovensku. Už v Budapešti na Ultimate Championship som cítila, koľko Slovákov sa prišlo na preteky pozrieť, takže verím, že záujem bude veľký.
Atmosféra na Štiavničkách na PTS je vynikajúca, vždy sa tam dobre cítim. Je to jeden z mojich najobľúbenejších mítingov, pretože je doma.
Nakoľko máte s trénerom vyskladaný plán sústredení na najbližšie obdobie?
Sústredenia máme naplánované. Po návrate z Belgicka budem týždeň doma a potom nás čaká prvé trojtýždňové sústredenie v Afrike.
Potom budem asi týždeň doma a pred sviatkami plánujeme vycestovať do Belgicka, aby som trénovala s trénerom v hale. Hneď začiatkom roka po sviatkoch odlietam znova do Afriky.
Ako plánujete prechod na 14-krokovú frekvenciu medzi prekážkami?
Potešilo ma zaradenie do desiatky najlepších atlétok Európy. Výsledky na dráhe ma dostali do ankety, a hoci z toho nebola finálová trojka, pre mňa má vždy väčšiu hodnotu samotný výkon na dráhe.
Čo sa týka 14-krokovej frekvencie, je to už nutnosť. Od polovice sezóny sme vedeli, že 15 krokov mi nesedí a v tom rytme sa trochu trápim. Až v Budapešti som zistila, že tam musím viac šprintovať, aby mi to priamo vyšlo.
Snažím sa naťahovať krok na rovinkách a úsechoch, aby som sa do toho prirodzene dostala. Je to prvotný cieľ pre novú sezónu a ak budem zdravá, malo by to byť v mojich silách.
V Diamantovej lige Vás čakajú po roku nové miesta ako Londýn. Tešíte sa na to?
Myslím si, že sa to zopakuje zo sezóny 2025, kedy som bola v Londýne aj v Monaku. Budú to opäť nové miesta a štadióny. V Londýne je vždy skvelá atmosféra, takže sa na každú Diamantovú ligu teším, sú to moje obľúbené a vzácne mítingy.
Už ste si stihli spracovať celú túto úspešnú sezónu a titul majsterky Európy?
Uvedomujem si, že som majsterka Európy a svetová atlétka, no po sezóne som nemala veľa priestoru si to spracovať.
Prechádzala som si náročnejším obdobím, no pri tejto príležitosti som si znova pripomenula, čo som dosiahla. Motivuje ma to ísť ďalej a pokračovať v takýchto výsledkoch aj v ďalšej sezóne.
Máte v pláne aj halovú sezónu?
Zatiaľ je v pláne, ale rozhodneme sa s trénerom v decembri podľa toho, ako pôjde príprava. Ak tréningy pôjdu tak, ako majú, a budem schopná normálne trénovať, tak by to malo byť v poriadku.