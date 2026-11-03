Škriniar v Lige majstrov aj Slovnaft Cup. Športový program na dnes (4. november)

Športový program na stredu, 4. novembra
Futbal
- 11:00 nominačná TK trénera SR Vladimíra Weissa
- 13:00 TJ Slavoj Boleráz – MFK Skalica, osemfinále Slovnaft Cupu
- 17:00 MFK Dukla Banská Bystrica – AS Trenčín, osemfinále Slovnaft Cupu
- 16:30 MŠK Žilina – HJK Helsinki, 2. kolo majstrovskej vetvy Youth League
- 16:30 Stade Rennes – Olympiacos Pireus, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
- 18:45 AEK Atény – Real Madrid, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 18:45 Fenerbahçe Istanbul – FC Liverpool, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Borussia Dortmund – Real Betis, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 FC Porto – SSC Neapol, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 PSV Eindhoven – Club Bruggy, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 RB Lipsko – Manchester City, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 RC Lens – Como 1907, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Slavia Praha – Arsenal Londýn, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
- 21:00 Viking Stavanger – Sabah Baku, 4. kolo ligovej fázy Ligy majstrov
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs – Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Montreal Canadiens – Winnipeg Jets, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Detroit Red Wings, NHL
- 1:00 New York Rangers – St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Philadelphia Flyers – Minnesota Wild, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Washington Capitals – Dallas Stars, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets – Colorado Avalanche, NHL
- 1:30 New Jersey Devils – Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Nashville Predators – Carolina Hurricanes, NHL
- 3:00 Vancouver Canucks – Anaheim Ducks, NHL
- 15:00 Švajčiarsko – Česko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 19:00 Slovensko – Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži, Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
- Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu
Basketbal
- 18:00 Nitra Blue Wings - BC Viedeň, Európsky pohár FIBA (D-skupina)
- 20:30 Lions Ženeva - BC Prievidza, Európsky pohár FIBA (G-skupina)
18:00 MBK Ružomberok - MEINS Avenida Salamanca, Euro Cup (L-skupina)
Hádzaná
- 17:30 MŠK Iuventa Michalovce – HC DAC Dunajská Streda, 9. kolo Doprastav ligy
- 18:00 HK Slovan Duslo Šaľa – Sokol Písek, 9. kolo Doprastav ligy
- 18:00 DHK Baník Most – HK SK Cheb, 9. kolo Doprastav ligy
Strelectvo
- 6:00 skeet – ženy, kvalifikácia, 1. deň, MS 2026
- 7:15 vzduchová puška 10 m – mix, kvalifikácia (JÁNY, ŠULEK - KYSEĽOVÁ, NOVOTNÁ), MS 2026
- 11:30 vzduchová puška 10 m – mix, finále, MS 2026
OH Mládeže
- plávanie – Stela Megelová (200 m polohové preteky, 11:40 rozplavby, 16:25 finále?)
Volejbal
- 17:00 TJ Slávia Svidník - VK SLÁVIA SPU Nitra, štvrťfinále SP (prvý zápas)
- 18:00 VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno, štvrťfinále SP (prvý zápas)
- 18:00 SŠŠ Volejbal Trenčín - VK Slovan Bratislava, štvrťfinále SP (prvý zápas)
- 19:00 HIT MTF Trnava - VO TJ Spartak Myjava, štvrťfinále SP (prvý zápas)
- 19:00 VA UNIZA ŽILINA - VK Šelmy Brno, 1. kolo Challenge Cupu (odveta)
TV program: streda, 4. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.