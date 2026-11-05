Konferencia SFZ a Slováci proti Švajčiarsku. Športový program na dnes (6. november)

Na snímke delegáti Slovenského futbalového zväzu hlasujú počas Konferencie SFZ.
Na snímke delegáti Slovenského futbalového zväzu hlasujú počas Konferencie SFZ. (Autor: TASR)
Sportnet|6. nov 2026 o 00:00 (aktualizované 5. nov 2026 o 20:59)
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok 6. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 6. novembra

Futbal

  • 11:00 Konferencia SFZ

  • 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 16. kolo MONACObet ligy

  • 20:30 Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach, 9. kolo Bundesligy
     
  • 20:45 Toulouse FC – RC Štrasburg, 10. kolo Ligue 1

  • 20:45 Venezia FC – Udinese Calcio, 11. kolo Serie A 

  • 21:00 FC Everton – Coventry City, 10. kolo Premier League 

  • 21:00 FC Sevilla – Deportivo Alavés, 12. kolo La Ligy 

Hokej

  • 1:00 Montreal Canadiens – Utah Mammoth, NHL 
  • 1:00 Detroit Red Wings – Vegas Golden Knights, NHL 
  • 1:00 Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks, NHL 
  • 1:00 New Jersey Devils – St. Louis Blues, NHL 
  • 1:00 New York Islanders – Carolina Hurricanes, NHL 
  • 1:00 New York Rangers – Philadelphia Flyers, NHL 
  • 1:00 Pittsburgh Penguins – Boston Bruins, NHL 
  • 1:00 Columbus Blue Jackets – Dallas Stars, NHL 
  • 2:00 Winnipeg Jets – Vancouver Canucks, NHL 
  • 2:00 Edmonton Oilers – Anaheim Ducks, NHL 
  • 3:30 Colorado Avalanche – Nashville Predators, NHL
     
  • 14:30 Francúzsko 18 – Švajčiarsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
  • 18:00 Slovensko – Nemecko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov

  • 15:00 SlovenskoŠvajčiarsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
  • 19:00 Česko – Fínsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

  • 15:00 Rakúsko – Česko, ženy – MS, A-skupina 
  • 19:00 Švajčiarsko – USA, ženy – MS, A-skupina 
  • 15:00 Švédsko – Kanada, ženy – MS, B-skupina
  • 19:00 Dánsko – Fínsko, ženy – MS, B-skupina

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži, Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
  • Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu

Basketbal

  • 3:00 Phoenix Suns – Orlando Magic, NBA 
  • 4:00 Golden State Warriors – Miami Heat, NBA 

  • 16:00 ŠBK Šamorín – CBK Košice, ženy – 8. kolo Tipos extraligy 
  • 18:00 Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok, ženy – 8. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/  
  • 19:00 WBC Slovan Bratislava – Basketbal Trenčín, ženy – 8. kolo Tipos extraligy 

  • 18:00 BC Komárno – BC Slovan Bratislava, 8. kolo Tipos SBL 

Hádzaná

  • 18:00  VIF Vestmanna - HK Slovan Duslo Šaľa, prvý zápas, ženy - 3. kolo Európskeho pohára EHF        

Strelectvo

  • 6:00 skeet – ženy, kvalifikácia, 3. deň, MS 2026
  • 7:15 ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu – ženy, kvalifikácia, MS 2026
  • 10:45 ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu – muži, kvalifikácia, MS 2026
  • 11:30 skeet – ženy, finále, MS 2026 

Vzpieranie

  • 6:30  ženy – do 86 kg, C-skupina /N. Seničová/, MS       

Pretláčanie rukou

  • 9:30 muži, ženy pravá ruka, MS

Olympijské

  • 10:00 triatlon - Júlia Ivanová (individuálne preteky), OH mládeže 
  • 10:30 lukostreľba - Oliver Soták, Adela Tollarovičová (olympijský luk, 10.30 kvalifikačné kolo jednotlivcov, 13.10 kvalifikačné kolo mix), OH mládeže 
  • 11:12 plávanie - Stela Megelová (200 m v. sp., 11.12 rozplavby, 16.30 finále?), Matiáš Ondrej Krištof (200 m voľný spôsob, 11.32 rozplavby, 16.34 finále?), OH mládeže

Volejbal

  • 18:30 VK Slovan Bratislava – VK ŠKM Liptovský Hrádok, ženy – 7. kolo Niké extraligy
  • 19:00 VO TJ Spartak Myjava – VK Mirad UNIPO Prešov, 4. kolo Niké extraligy mužov 
TV program: piatok, 6. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Na snímke delegáti Slovenského futbalového zväzu hlasujú počas Konferencie SFZ.
    Na snímke delegáti Slovenského futbalového zväzu hlasujú počas Konferencie SFZ.
    Konferencia SFZ a Slováci proti Švajčiarsku. Športový program na dnes (6. november)
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