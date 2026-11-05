Konferencia SFZ a Slováci proti Švajčiarsku. Športový program na dnes (6. november)

Športový program na piatok, 6. novembra
Futbal
- 11:00 Konferencia SFZ
- 17:00 FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 16. kolo MONACObet ligy
- 20:30 Hamburger SV – Borussia Mönchengladbach, 9. kolo Bundesligy
- 20:45 Toulouse FC – RC Štrasburg, 10. kolo Ligue 1
- 20:45 Venezia FC – Udinese Calcio, 11. kolo Serie A
- 21:00 FC Everton – Coventry City, 10. kolo Premier League
- 21:00 FC Sevilla – Deportivo Alavés, 12. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Montreal Canadiens – Utah Mammoth, NHL
- 1:00 Detroit Red Wings – Vegas Golden Knights, NHL
- 1:00 Tampa Bay Lightning – Chicago Blackhawks, NHL
- 1:00 New Jersey Devils – St. Louis Blues, NHL
- 1:00 New York Islanders – Carolina Hurricanes, NHL
- 1:00 New York Rangers – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – Boston Bruins, NHL
- 1:00 Columbus Blue Jackets – Dallas Stars, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets – Vancouver Canucks, NHL
- 2:00 Edmonton Oilers – Anaheim Ducks, NHL
- 3:30 Colorado Avalanche – Nashville Predators, NHL
- 14:30 Francúzsko 18 – Švajčiarsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
- 18:00 Slovensko – Nemecko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
- 15:00 Slovensko – Švajčiarsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 19:00 Česko – Fínsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
- 15:00 Rakúsko – Česko, ženy – MS, A-skupina
- 19:00 Švajčiarsko – USA, ženy – MS, A-skupina
- 15:00 Švédsko – Kanada, ženy – MS, B-skupina
- 19:00 Dánsko – Fínsko, ženy – MS, B-skupina
Tenis
- Turnaj ATP v Paríži, Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
- Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu
Basketbal
- 3:00 Phoenix Suns – Orlando Magic, NBA
- 4:00 Golden State Warriors – Miami Heat, NBA
- 16:00 ŠBK Šamorín – CBK Košice, ženy – 8. kolo Tipos extraligy
- 18:00 Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok, ženy – 8. kolo Tipos extraligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 19:00 WBC Slovan Bratislava – Basketbal Trenčín, ženy – 8. kolo Tipos extraligy
- 18:00 BC Komárno – BC Slovan Bratislava, 8. kolo Tipos SBL
Hádzaná
- 18:00 VIF Vestmanna - HK Slovan Duslo Šaľa, prvý zápas, ženy - 3. kolo Európskeho pohára EHF
Strelectvo
- 6:00 skeet – ženy, kvalifikácia, 3. deň, MS 2026
- 7:15 ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu – ženy, kvalifikácia, MS 2026
- 10:45 ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu – muži, kvalifikácia, MS 2026
- 11:30 skeet – ženy, finále, MS 2026
Vzpieranie
- 6:30 ženy – do 86 kg, C-skupina /N. Seničová/, MS
Pretláčanie rukou
- 9:30 muži, ženy pravá ruka, MS
Olympijské
- 10:00 triatlon - Júlia Ivanová (individuálne preteky), OH mládeže
- 10:30 lukostreľba - Oliver Soták, Adela Tollarovičová (olympijský luk, 10.30 kvalifikačné kolo jednotlivcov, 13.10 kvalifikačné kolo mix), OH mládeže
- 11:12 plávanie - Stela Megelová (200 m v. sp., 11.12 rozplavby, 16.30 finále?), Matiáš Ondrej Krištof (200 m voľný spôsob, 11.32 rozplavby, 16.34 finále?), OH mládeže
Volejbal
- 18:30 VK Slovan Bratislava – VK ŠKM Liptovský Hrádok, ženy – 7. kolo Niké extraligy
- 19:00 VO TJ Spartak Myjava – VK Mirad UNIPO Prešov, 4. kolo Niké extraligy mužov
TV program: piatok, 6. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.