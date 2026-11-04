Slováci začínajú na Nemeckom pohári. Športový program na dnes (5. november)

Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári 2025
Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári 2025 (Autor: DEB/City-Press GmbH)
Sportnet|5. nov 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí vo štvrtok 5. novembra. Aký je program dňa?

Športový program na štvrtok, 5. novembra

Futbal

  • 12:00 Chorvátsko – Bulharsko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov (A-divízia - 2. skupina)
  • 13:30 Poľsko – Slovensko, prvá fáza kvalifikácie ME hráčok do 17 rokov (A-divízia - 2. skupina)

  • 18:45 AC Miláno – Ferencváros Budapešť, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Sparta Praha – AFC Bournemouth, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Crystal Palace – TSG Hoffenheim, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Lilleström SK – Viktoria Plzeň, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 NEC Nijmegen – Omonia Nikózia, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Levski Sofia – Jagiellonia Bialystok, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Real Sociedad – Olympique Lyon, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 18:45 Anderlecht Brusel – Red Bull Salzburg, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 AZ Alkmaar – Juventus Turín, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Bayer Leverkusen – Olympique Marseille, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Celtic Glasgow – Besiktas Istanbul, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Hapoel Beer Ševa – OFI Kréta, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Celta Vigo – Union Saint-Gilloise, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 SC Torreense – Ararat-Armenia, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Sturm Graz – NK Celje, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 Benfica Lisabon – Lech Poznaň, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy
  • 21:00 AFC Sunderland – Dinamo Záhreb, 4. kolo ligovej fázy Európskej ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 

  • 18:45 Aarhus GF – Sporting Braga, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Atalanta Bergamo – Kajrat Almaty, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 FC Midtjylland – Ajax Amsterdam, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 FC Thun – Heart of Midlothian, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Crvena Zvezda Belehrad – Inter Escaldes, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 KuPS Kuopio – KAA Gent, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Lincoln Red Imps – Hajduk Split, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Mjällby AIF – Borac Banja Luka, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 18:45 Trabzonspor – SC Freiburg, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 AS Monaco – FC Nordsjaelland, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 FC Kodaň – Iberia Tbilisi, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 FC Lugano – Kauno Žalgiris, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Twente Enschede – Pafos FC, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Getafe CF – Brighton & Hove Albion, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Saint-Truidense – Brann Bergen, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Panathinaikos Atény – CSKA Sofia, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Riga FC – FK Jablonec, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy
  • 21:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia, 3. kolo ligovej fázy Konferenčnej ligy

Hokej

  • 1:30 Buffalo Sabres – Ottawa Senators, NHL
  • 1:30 Florida Panthers – Chicago Blackhawks, NHL
  • 4:00 Los Angeles Kings – San Jose Sharks, NHL
  • 4:00 Seattle Kraken – Calgary Flames, NHL

  • 14:30 Nemecko – Francúzsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
  • 18:00 Slovensko – Švajčiarsko, Turnaj štyroch krajín hráčov do 17 rokov
  • 15:00 Fínsko – Slovensko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov
  • 19:00 Švajčiarsko – Švédsko, Turnaj piatich krajín hráčov do 20 rokov

  • 16:15 Lotyšsko – Slovensko, Nemecký pohár /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/ 
  • 19:45 Nemecko – Rakúsko, Nemecký pohár
  • 17:30 Švajčiarsko – Fínsko, Fínske hokejové hry (Helsinki)
  • 18:30 Česko – Švédsko, Fínske hokejové hry (Praha)

Tenis

  • Turnaj ATP v Paríži, Challenger Slovak Open, NTC Bratislava
  • Turnaje WTA v Chennai a Hongkongu

Basketbal

  • 1:00 Detroit Pistons – Philadelphia 76ers, NBA
  • 1:00 Washington Wizards – Atlanta Hawks, NBA
  • 1:30 Boston Celtics – Milwaukee Bucks, NBA
  • 1:30 Brooklyn Nets – Charlotte Hornets, NBA
  • 1:30 New York Knicks – Chicago Bulls, NBA
  • 2:00 Memphis Grizzlies – Indiana Pacers, NBA
  • 2:00 New Orleans Pelicans – Utah Jazz, NBA
  • 2:00 Oklahoma City Thunder – Cleveland Cavaliers, NBA
  • 2:30 Houston Rockets – Minnesota Timberwolves, NBA
  • 3:00 Denver Nuggets – Toronto Raptors, NBA
  • 3:00 Phoenix Suns – Portland Trail Blazers, NBA
  • 3:30 San Antonio Spurs – Dallas Mavericks, NBA
  • 4:00 Sacramento Kings – Los Angeles Lakers, NBA
  • 4:30 Los Angeles Clippers – Miami Heat, NBA

Hádzaná

  • 18:30 ŠK DAC Dunajská Streda – MŠK Považská Bystrica, štvrťfinále SP
  • 19:30 Taliansko - Slovensko, kvalifikácia ME 2028 (7. skupina, Conversano) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/ 
  • 20:30 Nemecko - Belgicko, kvalifikácia ME 2028 (7. skupina, Berlín)

Strelectvo

  • 6:00 skeet – ženy, kvalifikácia, 2. deň, MS 2026
  • 11:15 vzduchová pištoľ 10 m – muži, kvalifikácia (COPÁK, TUŽINSKÝ), MS 2026
  • 16:30 vzduchová pištoľ 10 m – muži, finále, MS 2026
TV program: štvrtok, 5. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Slováci začínajú na Nemeckom pohári. Športový program na dnes (5. november)
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