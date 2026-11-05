Putinovi prekáža, že Západ odmieta návrat Ruska. Hovorí o porušovaní demokracie

Obmedzenia voči ruským športovcom zo strany mnohých krajín Západu predstavujú hrubé porušenie práv a samotného fungovania demokracie.
Postupy týchto krajín nie sú v súlade s rozhodnutiami Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a Športového arbitrážneho súdu (CAS).
Dnes to podľa agentúry TASS povedal ruský prezident Vladimir Putin.
Ruskí športovci sa viacerých medzinárodných akcií nemôžu zúčastňovať po tom, ako ruská armáda z Putinovho rozkazu vo februári 2022 začala inváziu na Ukrajinu a rozpútala tak najkrvavejší európsky konflikt od druhej svetovej vojny.
Napríklad Medzinárodná hokejová federácia IIHF vyradila Rusko zo súťaží hneď vo februári 2022. Federácia tento zákaz z bezpečnostných dôvodov naposledy predĺžila tento rok v januári. Rusko sa následne odvolalo práve k CAS.
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Šéf Kremľa pri stretnutí s členmi vlády tvrdil, že sa MOV, CAS aj ďalšie medzinárodné športové federácie chcú zasadiť o to, aby bolo ruským športovcom umožnené zúčastniť sa medzinárodných súťaží.
"Bohužiaľ ale nie všetky štáty sú pripravené dodržiavať to, k čomu sa kedysi zaviazali, a naďalej ruských športovcov obmedzujú nie z právnych, ale z politických dôvodov," uviedol Putin.
"Je to očividné hrubé porušenie práva a súdnych rozhodnutí, poťažmo tiež mechanizmov demokracie. Tak to tiež treba chápať, "dodal.
CAS na konci októbra rozhodol, že sa ruské tímy s okamžitou platnosťou môžu zúčastňovať hokejových šampionátov. Rusi by sa teda mohli znovu predstaviť na majstrovstvách sveta v máji 2027 v Nemecku.
Viaceré krajiny, vrátane Česka, Fínska alebo Lotyšska, uviedli, že trvajú na vylúčení ruskej reprezentácie, kým sa vojna neskončí. Zápasy s ruským tímom plánujú bojkotovať.