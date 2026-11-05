Borbély v Európe zatiaľ nemal zlý ťah. Je to najväčšie víťazstvo, vravel po senzácii na San Sire

Dvadsaťpäť súťažných zápasov a v nich iba jedna prehra. Taká je jesenná bilancia Ferencvárosu Budapešť, ktorý od leta vedie rodák zo Slovenska Balázs Borbély.
V Európskej lige je 36-násobný maďarský majster ešte suverénnejší: po štyroch zápasoch má na konte plný počet bodov.
V 4. kole druhej najprestížnejšej európskej súťaže Fradi na legendárnom štadióne San Siro zdolal AC Miláno 2:0.
V základe bol aj Slovák
V porovnaní s víkendovým ligovým zápasom proti Paksu urobil Borbély tri zmeny v zostave. Do základnej jedenástky sa po zranení vrátil Lenny Joseph a príležitosť dostal aj Matúš Bero.
„Bero bol doteraz iba raz v základnej zostave, v zápase Maďarského pohára s DEAC. Bolo celkom odvážne postaviť ho po druhý raz v San Sire,“ vravel v štúdiu televízie M4 dátový analytik Ferencvárosu Henrik Hegedűs.
„Je to univerzálny box-to-box stredopoliar, ktorý má skúsenosti aj z náročných zápasov. Som presvedčený, že jeho výdrž a kvalita nám pomôžu v zápase,“ poznamenal tréner Borbély v predzápasovom rozhovore.
Haiťan Joseph sa zranil koncom augusta v zápase s Puskásovou akadémiou. Odvtedy až do stretnutia s AC Miláno nastúpil iba v štyroch zápasoch. V základnej zostave bol iba raz, v stretnutí Maďarského pohára proti Bicske.
„Rátam s tým, že domáci budú mať prevahu v držaní lopty, a preto potrebujem rýchleho útočníka. Preto som na zápas nominoval Lennyho. Chcem, aby sa čím skôr dostal opäť do formy,“ vysvetľoval pred zápasom Borbély.
Nezištné gesto
26-ročný Joseph sa napokon stal hrdinom zápasu, dal oba góly Ferencvárosu. Podľa štatistík AC Miláno naozaj dominovalo v držaní lopty (70 %), Ferencváros však bol výrazne nebezpečnejší v zakončení.
Maďarský celok mal až osem striel do priestoru brány, kým domáci iba dve a aj tie prišli len v závere zápasu, keď už Fradi hral bez vylúčeného Yusufa Bamideleho.
Hostia mohli vyhrávať už po prvom polčase o dva-tri góly. Ich presné zásahy však prišli po prestávke.
V 52. minúte Kristoffer Zachariassen využil zaváhanie domáceho brankára Lorenza Torrianiho a vypichol mu loptu. Ten ho skosil, no lopta sa dostala k Josephovi, ktorý strelou do prázdnej bránky otvoril skóre.
„Bol som presvedčený, že musí nasledovať pokutový kop, ale keď som sa otočil, lopta už bola v sieti,“ opísal situáciu nórsky krídelník.
V 66. minúte dokonale vyšiel hosťom rýchly protiútok, loptu potiahol Zachariassen a pred bránou nezištne prihral Josephovi.
„Je úplne jedno, kto dá gól. V našom mužstve panuje neuveriteľný tímový duch,“ vravel o svojej druhej asistencii jeden z lídrov Ferencvárosu.
„Vedel som, že mi prihrá,“ prízvukoval Lenny Joseph.
Nadšený bol aj Balázs Borbély. „Tento moment presne vystihuje, aká je chémia v kabíne. Chalani sa navzájom rešpektujú a majú sa radi,“ vravel kouč.
Ďalšia európska blamáž
Počas väčšiny televízneho prenosu bolo z ruchových mikrofónov počuť skandovanie fanúšikov Ferencvárosu.
Ich tím vyhral štyri zápasy po sebe v hlavnej fáze európskych pohárov prvý raz od roku 1968.
AC Miláno je naopak v kríze, v Európskej lige zatiaľ získal iba tri body a aktuálne je na nepostupujúcom mieste.
„Katastrofa Milána, ďalšia európska blamáž: Ferencváros oslavuje, San Siro píska,“ znel titulok v novinách Corriere dello Sport.
„Miláno predviedlo výkon na míle vzdialený od sobotňajšieho víťazného derby proti Interu. Domáci futbalisti nedokázali nájsť správne tempo ani riešenia v útoku, zatiaľ čo Ferencváros bol odvážny, nebezpečný a efektívny,“ komentoval zápas renomovaný taliansky denník.
Fanúšikovský portál MilanDay publikoval ostrý referát zo zápasu s titulkom: „Zápas, ktorý sa ani nedá komentovať“. Podľa autora zo strany domácich nešlo iba o taktické nedostatky či absencie, ale predovšetkým o očividný nedostatok záujmu o Európsku ligu.
„Dnes sme neboli pripravení hrať futbal. Toto sa nedá vysvetliť. Asi nie sme pripravení na to, aby sme boli konkurencieschopní v dvoch súťažiach,“ kritizoval svoj tím tréner AC Miláno Rúben Amorim.
Dobrý, lepší, najlepší
Balázs Borbély počas pozápasových rozhovorov väčšinou nedáva najavo svoje emócie, ale keď sa ho reportér televízie M4 spýtal, či je to najväčšie víťazstvo jeho kariéry, na jeho tvári sa objavil úsmev. „Absolútne,“ odvetil.
Trénera zo Slovenska experti aj fanúšikovia považujú za najvýraznejšiu letnú posilu Ferencvárosu.
„Klobúk dole pred ním a celým mužstvom, že proti Milánu hrali takýmto odvážnym vysokým presingom,“ vravel bývalý maďarský reprezentant Zoltán Gera.
Komentátor István Hajdú B. počas priameho prenosu poznamenal: „Balázs Borbély celú jeseň nemal v Európe ani jeden zlý ťah, iba dobrý, ešte lepší alebo úplne najlepší.“
Ferencváros je po štyroch kolách tretí v tabuľke Európskej ligy bez straty bodu. Rovnaká priečka mu patrí aj v maďarskej lige, kde na lídra z Győru stráca iba dva body a má zápas k dobru.
Do Európskej ligy sa pritom musel kvalifikovať cez štyri predkolá, keďže v minulej sezóne nevyhral ligu, do Európy sa dostal ako víťaz pohára. Majstrom sa stal Győr, ktorý vtedy viedol Balázs Borbély.
„Mužstvo Ferencvárosu som prevzal približne pred piatimi mesiacmi. Myslím si, že vždy robíme nejaké chyby, ale neustále pracujeme na tom, aby sme boli lepší a aby sme sa s hráčmi čoraz lepšie spoznávali. Každý deň sa snažíme byť aspoň o jedno percento lepší,“ prízvukoval Borbély.