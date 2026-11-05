Talianska pýcha padla na kolená. Borbélyho tím senzačne vyraboval Miláno

Matúš Bero (vpravo) v zápase AC Miláno - Ferencváros
Fotogaléria (26)
Matúš Bero (vpravo) v zápase AC Miláno - Ferencváros (Autor: TASR/AP)
TASR|5. nov 2026 o 20:39
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Ferencváros triumfoval na San Sire aj s Matúšom Berom v zostave.

Futbalisti Ferencvárosu Budapešť vyhrali vo štvrtom kole ligovej fázy Európskej ligy na pôde AC Miláno 2:0.

Slovenský stredopoliar Matúš Bero nastúpil v základnej zostave a striedal v 67. minúte.

Maďarský klub, ktorý trénuje Slovák Balázs Borbély, zvíťazil doposiaľ vo všetkých štyroch zápasoch a v tabuľke je o skóre priebežne druhý.

Fotogaléria zo zápasu AC Miláno - Ferencváros Budapešť (Európska liga, 4. kolo)
Ferencvaros' Lenny Joseph celebrates after scoring his side's opening goal during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguex
Ferencvaros' Lenny Joseph, center, celebrates after scoring his side's opening goal during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguex
Ferencvaros fans during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguex
AC Milan's goalkeeper Lorenzo Torriani kicks the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguex
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AC Milan's Omari Hutchinson, left, fires a shot during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros fans during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexKK28 Miláno - Hráč AC Miláno Yunus Musah (vľavo) a Kristoffer Zachariassen z Ferencvárosu Budapešť počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy vo futbale AC Miláno – Ferencváros Budapešť v Miláne vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP AC Milan's Yunus Musah, left, and Ferencvaros' Kristoffer Zachariassen jump for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - Taliansko - šport - futbal - Európska - liga - EL - ligová - fáza - štvrté - koloFerencvaros' Marius Corbu, left, and AC Milan's Yunus Musah battle for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexAC Milan's Alphadjo Cisse fires a shot during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros' Marius Corbu, left, and AC Milan's Yunus Musah battle for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexAC Milan's Yunus Musah, left, and Ferencvaros' Lenny Joseph vie for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexAC Milan's Ardon Jashari and Ferencvaros' Lenny Joseph, right, vie for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros' Mariano Gomez, left, and AC Milan's Adrien Rabiot battle for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexAC Milan's Adrien Rabiot is challenged by Ferencvaros' Nathan Zohore, left, during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros' Attila Osvath, left, and AC Milan's Davide Bartesaghi battle for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros' Marius Corbu, left, and AC Milan's Goncalo Ramos vie for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros' Matus Bero heads the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexKK20 Miláno - Hráč AC Miláno Ardon Jashari (vľavo) a Attila Osváth z Ferencvárosu Budapešť počas zápasu 4. kola ligovej fázy Európskej ligy vo futbale AC Miláno – Ferencváros Budapešť v Miláne vo štvrtok 5. novembra 2026. FOTO TASR/AP AC Milan's Ardon Jashari, left, challenges Ferencvaros' Attila Osvath during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - Taliansko - šport - futbal - Európska - liga - EL - ligová - fáza - štvrté - koloAC Milan's head coach Ruben Amorim watches the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexAC Milan's Yunus Musah, left, and Ferencvaros' Kristoffer Zachariassen jump for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFrom left, Ferencvaros' Adam Nagy, AC Milan's Sankhoun Diawara and Ferencvaros' Matus Bero vie for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros' Lenny Joseph, center, fires a shot during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros team poses ahead of the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexAC Milan's Ardon Jashari, left, challenges Ferencvaros' Attila Osvath during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexTeam players observe a minute of silence to pay their respect following the death of Spanish player Jesus de Miguel, during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguexFerencvaros' Lenny Joseph, left, and AC Milan's Koni De Winter vie for the ball during the Europa League, opening phase soccer match between AC Milan and Ferencvaros, in Milan, Italy, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Luca Bruno) - xeuropaleaguex

V ďalších zápasoch Plzeň vyhrala na pôde nórskeho Lillestrømu 1:0, Sparta Praha naopak doma prehrala s Bournemouthom 1:3.

Brankár Dominik Greif nastúpil v zostave Lyonu, ktorý remizoval na pôde Realu Sociedad 1:1.

Ferencváros oslavuje veľké víťazstvo

Oba góly Ferencvárosu maďarského zástupcu strelil haitský útočník Lenny Joseph.

Senzačný úspech jeho tímu pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho v základe s Matúšom Berom znamená, že Ferencváros poskočil v neúplnej tabuľke na druhú priečku.

AC je na 26. pozícii s troma bodmi zo štyroch zápasov.

Úvodný gól Josepha prišiel v 52. minúte po kikse mladého brankára Lorenza Torrianiho. Pri nedôraznej rozohrávke mu loptu vypichol Kristoffer Zachariassen a Joseph skóroval.

O necelú štvrťhodinu neskôr pripravil 26-ročnému útočníkovi opäť gól Zachariassen. Zvládol brejkový šprint s loptou, stiahol na seba obranu i brankára a Josephovi prihral pred odkrytú bránu.

Hostia udržali vedenie napriek červenej karte Deleho, ktorý v situácii mimo hry udrel lakťom Maria Gilu.

Plzeň prvýkrát bodovala naplno

Prvú výhru v tejto sezóne EL zaznamenala Plzeň, ktorá zvíťazila na pôde nórskeho Lilleströmu 1:0.

Pri presnom zásahu útočníka Princa Adua mal asistenciu slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský, ktorý hral s kapitánskou páskou.

Za hostí nastúpili aj jeho krajania Tobiáš Pališčák a Denis Vavro. Jeho tímu patrí 29. miesto, škandinávsky zástupca je o tri pozície nižšie.

Asistenciu pri góle si pripísal slovenský brankár Jakub Surovčík, no jeho Sparta Praha nestačila na vedúci Bournemouth 1:3.

Angličania vedú o skóre pred Ferencvárosom, „rudým“ patrí 19. miesto so štyrmi bodmi.

Medzi troma žrďami bola v akcii aj reprezentačná jednotka Dominik Greif, ktorého Olympique Lyon remizoval na trávniku Realu Sociedad 1:1.

Francúzsky klub je momentálne na dvanástej priečke, španielsky o päť pozícií a dva body nižšie.

Slovenského zástupcu mal aj duel medzi holandským NEC Nijmegen a Omoniou Nikózia (3:1).

Hostia v zostave so stopérom Ľubomírom Šatkom síce viedli v polčase, no po prestávke inkasovali trikrát v priebehu polhodiny. V tabuľke sú po dvoch prehrách v rade šestnásti, ich súperovi patrí 11. pozícia.

Európska liga - 4. kolo ligovej fázy:

AC Miláno – Ferencváros Budapešť 0:2 (0:0)

Góly: 52. a 66. Joseph, ČK: 77. Dele (Ferencváros)

M. Bero (Ferencváros) hral do 67. minúty

Anderlecht Brusel – Red Bull Salzburg 2:0 (1:0)

Góly: 20. Augustinsson, 90. Winkler

Crystal Palace – TSG Hoffenheim 1:1 (0:1)

Góly: 90.+1 Kamada - 7. Prass, ČK: 77. Wharton (Palace) po 2. ŽK

Levski Sofia – Jagiellonia Bialystok 1:0 (0:0)

Gól: 83. Stojančov

Lilleström SK – Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Gól: 10. Adu

T. Pališčák hral do 78. minúty, P. Hrošovský bol kapitán, dostal ŽK, asistoval a hral do 66. minúty, D. Vavro (všetci Plzeň) hral od 78. minúty

NEC Nijmegen – Omonia Nikózia 3:1 (0:1)

Góly: 50. a 76. Linssen, 74. Bischoff - 23. Diony

Ľ. Šatka (Omonia) hral celý zápas

Real Sociedad – Olympique Lyon 1:1 (1:0)

Góly: 28. Óskarsson - 54. Tolisso

D. Greif (Lyon) chytal celý zápas

Sparta Praha – AFC Bournemouth 1:3 (1:0)

Gól: 35. Singhateh - 57. Adams, 81. Evanilson, 90. Rayan, ČK: 37. Guddal (Sparta) po 2. ŽK

J. Surovčík (Sparta) chytal celý zápas

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Matúš Bero (vpravo) v zápase AC Miláno - Ferencváros
    Matúš Bero (vpravo) v zápase AC Miláno - Ferencváros
    Talianska pýcha padla na kolená. Borbélyho tím senzačne vyraboval Miláno
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