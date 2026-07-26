ONLINE: MŠK Žilina - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a FC Košice dnes hrajú zápas 1. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 1. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
26.07.2026 o 17:00
1. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prehľad
Rozhodca: Marhefka – Jekkel, Čajka.
Prenos
Duel 1. kola nového ročníka Niké ligy medzi MŠK Žilina a FC Košice sľubuje jeden z najzaujímavejších zápasov úvodného víkendu. Na Štadióne pod Dubňom sa v nedeľu o 17:00 stretnú dva ambiciózne kluby, ktoré majú za sebou úspešnú minulú sezónu a do nového ročníka vstupujú s vysokými očakávaniami. Žilinčania chcú nadviazať na zisk Slovnaft Cupu a úspešné účinkovanie v pohárovej Európe, zatiaľ čo Košice budú túžiť potvrdiť, že ich progres z posledných rokov nebol náhodný a že dokážu pravidelne konkurovať najlepším tímom na Slovensku.
MŠK Žilina vstupuje do ligovej sezóny vo veľmi pozitívnom rozpoložení. Mužstvo trénera Pavla Staňa zvládlo počas týždňa náročný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy proti poľským Katoviciam, ktoré doma zdolalo 2:1. Víťazstvo dodalo mužstvu sebavedomie, ale i únavu. Žilinčania však v posledných mesiacoch viackrát ukázali, že disponujú kvalitným a širokým kádrom schopným zvládať zápasy v krátkom časovom slede.
Domáci budú opäť stavať na svojej typickej identite. Žilina patrí dlhodobo medzi najofenzívnejšie mužstvá súťaže, preferuje vysoké napádanie, rýchly prechod do útoku a kombinačný futbal založený na technicky výborne pripravených hráčoch. Na vlastnom štadióne býva mimoriadne nebezpečná a fanúšikovia sú zvyknutí na atraktívny futbal s množstvom šancí. Práve domáce prostredie môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov, keďže Pod Dubňom sa hrá súperom tradične veľmi náročne.
FC Košice však rozhodne neprichádzajú do Žiliny iba brániť. Východniari sa počas uplynulých dvoch sezón zaradili medzi rešpektované tímy Niké ligy a viackrát dokázali potrápiť favoritov. Ich hra je postavená na dobre organizovanej defenzíve, rýchlych protiútokoch a veľkej bojovnosti. Košice budú chcieť využiť každú možnosť na brejkové situácie a zároveň sa pokúsia eliminovať silné stránky domáceho mužstva, predovšetkým jeho aktivitu medzi šestnástkami a neustály pohyb bez lopty.
Vzájomné zápasy oboch tímov prinášajú v posledných sezónach kvalitný futbal a množstvo gólov. Historická bilancia síce mierne favorizuje Žilinu, no Košice už niekoľkokrát ukázali, že dokážu favorita zaskočiť. Fanúšikovia si určite spomenú aj na finále Slovnaft Cupu z mája tohto roka, v ktorom sa oba kluby stretli práve na štadióne pod Dubňom. Žilinčania vtedy zvíťazili 3:1 a získali cennú trofej, pričom Košice budú mať zajtra ideálnu príležitosť aspoň čiastočne odplatiť túto prehru.
Veľkou témou bude aj zvládnutie úvodného kola z psychologického hľadiska. Prvé ligové zápasy bývajú často nevyspytateľné, keďže tímy ešte len hľadajú optimálnu hernú pohodu. Žiline môže pomôcť zápasová prax z európskej súťaže, zatiaľ čo Košice budú na trávnik nastupovať oddýchnutejšie. Rozhodovať tak môžu detaily, efektivita v zakončení alebo štandardné situácie.
Očakáva sa kvalitná divácka kulisa a otvorený futbal. Žilina bude pravdepodobne od úvodných minút držať viac loptu na svojich kopačkách a diktovať tempo hry, zatiaľ čo Košice sa budú snažiť vyčkávať na chyby domácich a využívať rýchle prechody do útoku. Ak sa hosťom podarí ustáť úvodný tlak, zápas môže byť veľmi vyrovnaný. Naopak, skorý gól Žiliny by mohol prinútiť Košice otvoriť hru, čo by vytvorilo priestor na atraktívny futbal s množstvom príležitostí na oboch stranách.
Papierovým favoritom zostáva MŠK Žilina, a to nielen vďaka domácemu prostrediu, ale aj kvalite kádra a aktuálnej forme. FC Košice však už viackrát potvrdili, že proti favoritom dokážu podať veľmi disciplinovaný výkon a získať cenné body. Diváci sa preto môžu tešiť na zaujímavý súboj dvoch ambicióznych mužstiev, ktorý by mal byť dôstojnou kulisou štartu nového ročníka Niké ligy. Očakávať možno dynamický futbal, vysoké tempo a množstvo emócií, aké k otvoreniu ligovej sezóny neodmysliteľne patria.
MŠK Žilina vstupuje do ligovej sezóny vo veľmi pozitívnom rozpoložení. Mužstvo trénera Pavla Staňa zvládlo počas týždňa náročný zápas 2. predkola Konferenčnej ligy proti poľským Katoviciam, ktoré doma zdolalo 2:1. Víťazstvo dodalo mužstvu sebavedomie, ale i únavu. Žilinčania však v posledných mesiacoch viackrát ukázali, že disponujú kvalitným a širokým kádrom schopným zvládať zápasy v krátkom časovom slede.
Domáci budú opäť stavať na svojej typickej identite. Žilina patrí dlhodobo medzi najofenzívnejšie mužstvá súťaže, preferuje vysoké napádanie, rýchly prechod do útoku a kombinačný futbal založený na technicky výborne pripravených hráčoch. Na vlastnom štadióne býva mimoriadne nebezpečná a fanúšikovia sú zvyknutí na atraktívny futbal s množstvom šancí. Práve domáce prostredie môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov, keďže Pod Dubňom sa hrá súperom tradične veľmi náročne.
FC Košice však rozhodne neprichádzajú do Žiliny iba brániť. Východniari sa počas uplynulých dvoch sezón zaradili medzi rešpektované tímy Niké ligy a viackrát dokázali potrápiť favoritov. Ich hra je postavená na dobre organizovanej defenzíve, rýchlych protiútokoch a veľkej bojovnosti. Košice budú chcieť využiť každú možnosť na brejkové situácie a zároveň sa pokúsia eliminovať silné stránky domáceho mužstva, predovšetkým jeho aktivitu medzi šestnástkami a neustály pohyb bez lopty.
Vzájomné zápasy oboch tímov prinášajú v posledných sezónach kvalitný futbal a množstvo gólov. Historická bilancia síce mierne favorizuje Žilinu, no Košice už niekoľkokrát ukázali, že dokážu favorita zaskočiť. Fanúšikovia si určite spomenú aj na finále Slovnaft Cupu z mája tohto roka, v ktorom sa oba kluby stretli práve na štadióne pod Dubňom. Žilinčania vtedy zvíťazili 3:1 a získali cennú trofej, pričom Košice budú mať zajtra ideálnu príležitosť aspoň čiastočne odplatiť túto prehru.
Veľkou témou bude aj zvládnutie úvodného kola z psychologického hľadiska. Prvé ligové zápasy bývajú často nevyspytateľné, keďže tímy ešte len hľadajú optimálnu hernú pohodu. Žiline môže pomôcť zápasová prax z európskej súťaže, zatiaľ čo Košice budú na trávnik nastupovať oddýchnutejšie. Rozhodovať tak môžu detaily, efektivita v zakončení alebo štandardné situácie.
Očakáva sa kvalitná divácka kulisa a otvorený futbal. Žilina bude pravdepodobne od úvodných minút držať viac loptu na svojich kopačkách a diktovať tempo hry, zatiaľ čo Košice sa budú snažiť vyčkávať na chyby domácich a využívať rýchle prechody do útoku. Ak sa hosťom podarí ustáť úvodný tlak, zápas môže byť veľmi vyrovnaný. Naopak, skorý gól Žiliny by mohol prinútiť Košice otvoriť hru, čo by vytvorilo priestor na atraktívny futbal s množstvom príležitostí na oboch stranách.
Papierovým favoritom zostáva MŠK Žilina, a to nielen vďaka domácemu prostrediu, ale aj kvalite kádra a aktuálnej forme. FC Košice však už viackrát potvrdili, že proti favoritom dokážu podať veľmi disciplinovaný výkon a získať cenné body. Diváci sa preto môžu tešiť na zaujímavý súboj dvoch ambicióznych mužstiev, ktorý by mal byť dôstojnou kulisou štartu nového ročníka Niké ligy. Očakávať možno dynamický futbal, vysoké tempo a množstvo emócií, aké k otvoreniu ligovej sezóny neodmysliteľne patria.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
3
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
4
AS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
12
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body