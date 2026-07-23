Etapa Tour de France na legendárnom kopci. Športový program na dnes (24. júl)

Športový program na piatok, 24. júla
Futbal
- 13:00 Udinese Calcio - Swansea City, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:00 AFC Bournemouth - St. Pauli, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Cyklistika
- 14:15 19. etapa: Gap – Alpe d'Huez (127,9 km), Tour de France 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Prahe (ČR)
- Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
- Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
- Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)
Atletika
- 16:00 prvý deň MSR
Šerm
- 04:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/
Športové lezenie
- 10:00 MS mládeže v Arcu (Taliansko) /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 ME juniorov a do 23 rokov v Maďarsku
Vodný slalom
- 17:05 C1 muži - semifinále, MS 2026 v USA
- 18:15 C1 ženy - semifinále, MS 2026 v USA
- 21:05 C1 muži - finále, MS 2026 v USA
- 21:46 C1 ženy - finále, MS 2026 v USA
TV program: piatok, 24. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.