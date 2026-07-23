Etapa Tour de France na legendárnom kopci. Športový program na dnes (24. júl)

Stúpanie na Alpe d'Huez
Stúpanie na Alpe d'Huez (Autor: SITA/AP)
Sportnet|24. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 24. júla. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 24. júla

Futbal

Cyklistika

Tenis

  • Turnaj WTA v Prahe (ČR)
  • Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
  • Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
  • Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)

Atletika

  • 16:00 prvý deň MSR

Šerm

  • 04:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/

Športové lezenie

  • 10:00 MS mládeže v Arcu (Taliansko) /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 ME juniorov a do 23 rokov v Maďarsku

Vodný slalom

  • 17:05 C1 muži - semifinále, MS 2026 v USA
  • 18:15 C1 ženy - semifinále, MS 2026 v USA
  • 21:05 C1 muži - finále, MS 2026 v USA
  • 21:46 C1 ženy - finále, MS 2026 v USA
TV program: piatok, 24. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    dnes 00:00
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