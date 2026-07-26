ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 1. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké Liga LIVE, 1. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
26.07.2026 o 19:00
1. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Filip Glova – Branislav Hancko, Tobiáš Pacák.
Prenos
Dnešný duel povedie z pozície hlavného rozhodcu Filip Glova, na čiarach mu bude asistovať Branislav Hancko a Tobiáš Pacák.
Úvodné zostavy:
MFK Dukla Banská Bystrica: Trefil – Šikula, Bolaji, Willwéber, Alabi – Szánthó, Považanec, Sivíček, Bakaľa – Ďuriš, Polievka.
Náhradníci: M. Lukáč – Arevalo, Baláž, Hanes, Richtárech, Slebodník, Vallo, Veselovský.
Tréner: Juraj Jarábek.
ŠK Slovan Bratislava: Popović – Kozlovský, Marković, Bajrić, Blackman – Gajdoš, Pokorny, Mustafić – Yirajang, Kucharevič, Kianga.
Náhradníci: Takáč – Cruz, Griger, Ignatenko, Maroš, Martínez, Matsuoka, Tomáško, Wimmer.
Tréner: Yaya Touré.
MFK Dukla Banská Bystrica: Trefil – Šikula, Bolaji, Willwéber, Alabi – Szánthó, Považanec, Sivíček, Bakaľa – Ďuriš, Polievka.
Náhradníci: M. Lukáč – Arevalo, Baláž, Hanes, Richtárech, Slebodník, Vallo, Veselovský.
Tréner: Juraj Jarábek.
ŠK Slovan Bratislava: Popović – Kozlovský, Marković, Bajrić, Blackman – Gajdoš, Pokorny, Mustafić – Yirajang, Kucharevič, Kianga.
Náhradníci: Takáč – Cruz, Griger, Ignatenko, Maroš, Martínez, Matsuoka, Tomáško, Wimmer.
Tréner: Yaya Touré.
ŠK Slovan Bratislava
Slovenský majster sveta zahájil úspešne svoju tohtoročnú európsku cestu, keď z pozície nasadeného tímu zdolal v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov gruzínsku Iberiu výsledkom 2:0. Zverenci Yayu Tourého pritom odohrali zaujímavú prípravu, keď po víťazstve 1:0 proti rakúskemu Grazeru remízovali s Crvenou zvezdou. Po prehre s Puskas Academy zdolali Slaviu Praha či následne aj Pafos.
Slovenský majster sveta zahájil úspešne svoju tohtoročnú európsku cestu, keď z pozície nasadeného tímu zdolal v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov gruzínsku Iberiu výsledkom 2:0. Zverenci Yayu Tourého pritom odohrali zaujímavú prípravu, keď po víťazstve 1:0 proti rakúskemu Grazeru remízovali s Crvenou zvezdou. Po prehre s Puskas Academy zdolali Slaviu Praha či následne aj Pafos.
MFK Dukla Banská Bystrica
Nováčik najvyššej slovenskej súťaže má za sebou spanilú jazdu v MONACObet lige, keď ovládol ligu suverénnym spôsobom. Napriek tomu letná príprava nepriniesla presvedčivé výkony, keď po bezgólovej remíze s Prešovom prišla séria štyroch porážok, keď postupne nestačil na Zlaté Moravce-Vráble, Sigmu Olomouc, Zlín a Liptovský Mikuláš. Po ďalšej bezgólovej remíze, tentokrát s Tel Aviv, prišiel aj jediný triumf v samom závere prípravy, keď Bystričania zdolali Pohronie výsledkom 1:0.
Nováčik najvyššej slovenskej súťaže má za sebou spanilú jazdu v MONACObet lige, keď ovládol ligu suverénnym spôsobom. Napriek tomu letná príprava nepriniesla presvedčivé výkony, keď po bezgólovej remíze s Prešovom prišla séria štyroch porážok, keď postupne nestačil na Zlaté Moravce-Vráble, Sigmu Olomouc, Zlín a Liptovský Mikuláš. Po ďalšej bezgólovej remíze, tentokrát s Tel Aviv, prišiel aj jediný triumf v samom závere prípravy, keď Bystričania zdolali Pohronie výsledkom 1:0.
Krásnu nedeľu všetkým futbalovým fanúšikom. Vítam vás pri sledovaní zápasu z 1. kola Niké ligy, v ktorom sa proti sebe postaví MFK Dukla Banská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava.
Pôjde tak o stretnutie nováčika a majstra súťaže, pričom sa naposledy spolu stretli počas minulého roka v letnej príprave. Slovan vtedy uspel výsledkom 4:1, navyše posledné víťazstvo Banskej Bystrice sa datuje až v roku 2013. Vo vtedajšej Corgoň lige zdolali belasých najtesnejším výsledkom 1:0 po góle Martina Chriena.
Pôjde tak o stretnutie nováčika a majstra súťaže, pričom sa naposledy spolu stretli počas minulého roka v letnej príprave. Slovan vtedy uspel výsledkom 4:1, navyše posledné víťazstvo Banskej Bystrice sa datuje až v roku 2013. Vo vtedajšej Corgoň lige zdolali belasých najtesnejším výsledkom 1:0 po góle Martina Chriena.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
3
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
4
AS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
12
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body