ONLINE: MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda dnes, Niké liga LIVE (1. kolo)

Futbalisti MFK Ružomberok a FC DAC Dunajská Streda dnes hrajú zápas 1. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: MFK Ružomberok - FC DAC Dunajská Streda dnes (Niké Liga LIVE, 1. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
26.07.2026 o 17:00
1. kolo
Ružomberok
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Dunajská Streda
Prenos
V centre dolného Liptova budeme sledovať duel prvého kola Niké ligy medzi Ružomberkom a Dunajskou Stredou.
Hostia z Dunajskej Stredy obsadili v minulej sezóne druhú pozíciu. Vďaka tomu hrajú Konferenčnú ligu UEFA, kde tento štvrtok v úvodnom súboji druhého predkola na svojom štadióne zdolali tím FK Velež Mostar z Bosny a Hercegoviny 1:0. Ešte predtým DAC zaujal víťazstvom v generálke nad anglickým klubom Bolton Wanderers FC 2:1.
Domáci Ružomberok sa v uplynulom ročníku umiestnil na desiatej pozícii a počas zimy došlo v kádri Liptákov k výrazným zmenám. Ambíciou klubu je posunúť sa v tabuľke podstatne vyššie, ako to bolo posledné dve sezóny. Nároční súperi v letnej príprave však ukázali, že na splnenie cieľa bude musieť mužstvo spod Čebraťa zapracovať najmä na efektivite v ofenzíve.
Obidvaja súperi sa v minulej sezóne stretli dvakrát, pričom spokojnejšia mohla byť Dunajská Streda, ktorá doma vyhrala doma 2:0 a na súperovej pôde 1:0.
Hostia z Dunajskej Stredy obsadili v minulej sezóne druhú pozíciu. Vďaka tomu hrajú Konferenčnú ligu UEFA, kde tento štvrtok v úvodnom súboji druhého predkola na svojom štadióne zdolali tím FK Velež Mostar z Bosny a Hercegoviny 1:0. Ešte predtým DAC zaujal víťazstvom v generálke nad anglickým klubom Bolton Wanderers FC 2:1.
Domáci Ružomberok sa v uplynulom ročníku umiestnil na desiatej pozícii a počas zimy došlo v kádri Liptákov k výrazným zmenám. Ambíciou klubu je posunúť sa v tabuľke podstatne vyššie, ako to bolo posledné dve sezóny. Nároční súperi v letnej príprave však ukázali, že na splnenie cieľa bude musieť mužstvo spod Čebraťa zapracovať najmä na efektivite v ofenzíve.
Obidvaja súperi sa v minulej sezóne stretli dvakrát, pričom spokojnejšia mohla byť Dunajská Streda, ktorá doma vyhrala doma 2:0 a na súperovej pôde 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
3
MFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
4
AS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
5
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
0
0
0
0
0:0
0
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
0
0
0
0
0:0
0
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
0
0
0
0
0:0
0
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
0
0
0
0
0:0
0
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
0
0
0
0
0:0
0
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
0
0
0
0
0:0
0
12
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body