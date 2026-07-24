Nový ročník Niké ligy, vyvrcholenie Tour de France či F1 v Maďarsku (TV tipy na víkend)

Na snímke nová oficiálna lopta Niké ligy.
Na snímke nová oficiálna lopta Niké ligy. (Autor: TASR)
Sportnet|24. júl 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Cez víkend štartuje nová sezóna najvyššej slovenskej futbalovej súťaže - Niké liga. Prvé zápasy novej sezóny sa odohrajú aj v nižšej druhej lige. Nováčik Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica sa klasický predstaví proti majstrovskému Slovanu Bratislava.

V Oklahome pokračujú Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome aj so slovenskými reprezentantami v disciplínach C1 a K1.

Záverečnými etapami finišuje 113. ročník Tour de France, kde je aktuálnym lídrom celkového poradia Slovinec Tadej Pogačar.

Najprestížnejšie cyklistické podujatie vyvrcholí v nedeľu na slávnych Elizejských poliach.

Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí Londýn.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Na tenistov čakajú turnaje v Estorile a v Kitzbüheli, ženy sa predstavia v Prahe a v Hamburgu.

Pokračuje aj formula 1, tentokrát na okruhu Hungaroring v rámci Veľkej ceny Maďarska.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (24. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (25. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (26. júl)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Basketbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Na snímke nová oficiálna lopta Niké ligy.
    Na snímke nová oficiálna lopta Niké ligy.
    Nový ročník Niké ligy, vyvrcholenie Tour de France či F1 v Maďarsku (TV tipy na víkend)
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