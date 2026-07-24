Nový ročník Niké ligy, vyvrcholenie Tour de France či F1 v Maďarsku (TV tipy na víkend)

Cez víkend štartuje nová sezóna najvyššej slovenskej futbalovej súťaže - Niké liga. Prvé zápasy novej sezóny sa odohrajú aj v nižšej druhej lige. Nováčik Niké ligy MFK Dukla Banská Bystrica sa klasický predstaví proti majstrovskému Slovanu Bratislava.
V Oklahome pokračujú Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome aj so slovenskými reprezentantami v disciplínach C1 a K1.
Záverečnými etapami finišuje 113. ročník Tour de France, kde je aktuálnym lídrom celkového poradia Slovinec Tadej Pogačar.
Najprestížnejšie cyklistické podujatie vyvrcholí v nedeľu na slávnych Elizejských poliach.
Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí Londýn.
Na tenistov čakajú turnaje v Estorile a v Kitzbüheli, ženy sa predstavia v Prahe a v Hamburgu.
Pokračuje aj formula 1, tentokrát na okruhu Hungaroring v rámci Veľkej ceny Maďarska.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
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