ONLINE: 21. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes vyvrcholia záverečnou dvadsiatou prvou etapou.
Bodku za Tour dá tradičný finiš v Paríži. Pre nedostatok bezpečnostných zložiek z dôvodu pretrvávajúcich požiarov, bola etapa skrátená na 88,7 km.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 21. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Tour de France 2026
26.07.2026 o 17:50
21. etapa: Thoiry – Paríž
Plánovaný
Prenos
V souvislosti se zkrácením etapy na 88,7 kilometru byl také posunut start, aby byl zachován předpokládaný čas dojezdu. Místo 16:25 se tedy odstatruje závěrečné klání letošní Tour až v 17:50.
Pořadí Tour de France po 20. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 72:53:44
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:26
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +9:42
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +11:56
5. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +13:02
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +14:59
7. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +17:48
8. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +20:00
9. Tom Pidcock (GBR) Pinarello – Q36,5 +29:28
10. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +33:21
...
49. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +3:34:36
112. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +5:17:23
140. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +5:51:51
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 72:53:44
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:26
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +9:42
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +11:56
5. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +13:02
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +14:59
7. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +17:48
8. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +20:00
9. Tom Pidcock (GBR) Pinarello – Q36,5 +29:28
10. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +33:21
...
49. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +3:34:36
112. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +5:17:23
140. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +5:51:51
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG 73:03:26
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +2:14
3. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +3:20
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +8:06
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +54:01
...
15. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +3:24:54
32. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +5:42:09
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG 73:03:26
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +2:14
3. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +3:20
4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +8:06
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +54:01
...
15. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +3:24:54
32. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +5:42:09
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 156
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 100
3. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 99
4. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike 55
5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 50
...
34. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 4
1. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 156
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 100
3. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 99
4. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike 55
5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 50
...
34. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 4
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot) :
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 527
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 445
3. Biniam Girmay (ERI) NSN 361
4. Max Kanter (GER) XDS Astana 271
5. Olav Kooij (NED) Decathlon CMA CGM 230
...
29 Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 61
33. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
37. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 527
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 445
3. Biniam Girmay (ERI) NSN 361
4. Max Kanter (GER) XDS Astana 271
5. Olav Kooij (NED) Decathlon CMA CGM 230
...
29 Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 61
33. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
37. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
Pořadí týmů:
1. Lidl – Trek 219:01:16
2. UAE Emirates – XRG +36:57
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +1:06:22
4. Decathlon CMA CGM +1:47:44
5. Visma | Lease a Bike +2:18:03
1. Lidl – Trek 219:01:16
2. UAE Emirates – XRG +36:57
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +1:06:22
4. Decathlon CMA CGM +1:47:44
5. Visma | Lease a Bike +2:18:03
Kvůli lesním požárům, které sužují Francii, byla etapa zkrácena o tradiční vyhlídkový úvod, začínat se bude tedy rovnou v Paříži a po šesti kolečkách mezi Louvrem a Vítězným obloukem o délce 6,8 km se sprintérskou prémií na 28. kilometru uzavřou etapu tři delší okruhy, každý o délce téměř 16 kilometrů s přejezdem Montmartru (1 km ; 6,5%). Na jeho vrcholu čeká vždy na nejrychlejšího jezdce jeden bod do soutěže vrchařů.
113. ročník Tour de France dnes uzavře tradiční okruh Paříží po Champs-Elysées zpestřený třemi výjezdy na Montmartre. O všem podstatném se rozhodlo již včera na Alpe-d´Huez, kde oslavil etapový primát po smolných pádech vedoucího Kusse a zároveň i jistotu puntíkovaného trikotu Richard Carapaz. Žlutý trikot pro Tadeje Pogačara je také jasnou záležitostí a ani v první desítce nejsou odstupy tak těsné, že by se daly během sprinterské podívané v městských ulicích či z bonifikací dohnat. Zelený trikot získává rovněž s jistotou Mads Pedersen a tak už půjde jen o čest a slávu pro vítěze poslední etapy.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:50.