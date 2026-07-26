    26.07.2026 16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    88,7
    sport-ground-additional-data
    rovinatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 21. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    21. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.
    21. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|26. júl 2026 o 14:50
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 21. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes vyvrcholia záverečnou dvadsiatou prvou etapou.

    Bodku za Tour dá tradičný finiš v Paríži. Pre nedostatok bezpečnostných zložiek z dôvodu pretrvávajúcich požiarov, bola etapa skrátená na 88,7 km.

    Kde sledovať Tour de France?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 21. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Tour de France  2026
    26.07.2026 o 17:50
    21. etapa: Thoiry – Paríž
    Plánovaný
    Prenos
    V souvislosti se zkrácením etapy na 88,7 kilometru byl také posunut start, aby byl zachován předpokládaný čas dojezdu. Místo 16:25 se tedy odstatruje závěrečné klání letošní Tour až v 17:50.
    Pořadí Tour de France po 20. etapě (žlutý trikot):

    1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 72:53:44
    2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +6:26
    3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +9:42
    4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +11:56
    5. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +13:02
    6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +14:59
    7. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +17:48
    8. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost +20:00
    9. Tom Pidcock (GBR) Pinarello – Q36,5 +29:28
    10. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +33:21
    ...
    49. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +3:34:36
    112. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +5:17:23
    140. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +5:51:51
    Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):

    1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG 73:03:26
    2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +2:14
    3. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +3:20
    4. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +8:06
    5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +54:01
    ...
    15. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +3:24:54
    32. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +5:42:09
    Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):

    1. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 156
    2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 100
    3. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 99
    4. Sepp Kuss (USA) Visma | Lease a Bike 55
    5. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 50
    ...
    34. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 4
    Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot) :

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 527
    2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 445
    3. Biniam Girmay (ERI) NSN 361
    4. Max Kanter (GER) XDS Astana 271
    5. Olav Kooij (NED) Decathlon CMA CGM 230
    ...
    29 Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 61
    33. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
    37. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
    Pořadí týmů:

    1. Lidl – Trek 219:01:16
    2. UAE Emirates – XRG +36:57
    3. Red Bull – BORA – hansgrohe +1:06:22
    4. Decathlon CMA CGM +1:47:44
    5. Visma | Lease a Bike +2:18:03
    Kvůli lesním požárům, které sužují Francii, byla etapa zkrácena o tradiční vyhlídkový úvod, začínat se bude tedy rovnou v Paříži a po šesti kolečkách mezi Louvrem a Vítězným obloukem o délce 6,8 km se sprintérskou prémií na 28. kilometru uzavřou etapu tři delší okruhy, každý o délce téměř 16 kilometrů s přejezdem Montmartru (1 km ; 6,5%). Na jeho vrcholu čeká vždy na nejrychlejšího jezdce jeden bod do soutěže vrchařů.
    113. ročník Tour de France dnes uzavře tradiční okruh Paříží po Champs-Elysées zpestřený třemi výjezdy na Montmartre. O všem podstatném se rozhodlo již včera na Alpe-d´Huez, kde oslavil etapový primát po smolných pádech vedoucího Kusse a zároveň i jistotu puntíkovaného trikotu Richard Carapaz. Žlutý trikot pro Tadeje Pogačara je také jasnou záležitostí a ani v první desítce nejsou odstupy tak těsné, že by se daly během sprinterské podívané v městských ulicích či z bonifikací dohnat. Zelený trikot získává rovněž s jistotou Mads Pedersen a tak už půjde jen o čest a slávu pro vítěze poslední etapy.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 17:50.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    Richard Carapaz
    EF Education - EasyPost
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    88,7
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    21. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    21. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 21. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 14:50
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    21. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    21. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 21. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 14:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»ONLINE: 21. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE