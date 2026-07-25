Najväčší úspech Slovenska za posledné desaťročie. Mladá Slovenka vzala z ME bronz

Adela Tollarovičová.
Adela Tollarovičová. (Autor: Facebook/Slovenský lukostrelecký zväz)
TASR|25. júl 2026 o 17:33
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Nečakala, že sa v individuálnej súťaži dostane tak ďaleko.

Slovenská reprezentantka Adela Tollarovičová získala bronzovú medailu v terčovej lukostreľbe na ME mládeže v Ríme.

Pätnásťročná lukostrelkyňa zdolala v sobotu poobede v divízii olympijský luk v kategórii kadetiek U18 v napínavom súboji Poľku Wiktoriu Skrzyniarzovú 6:4 na setové body.

Bronzová medaila Tollarovičovej je najväčší mládežnícky úspech slovenskej lukostreľby v súťaží jednotlivcov od roku 2014.

Na kontinentálnom šampionáte v Ľubľane sa v rovnakej divízii, ale v kategórii junioriek, tešila z bronzu a historického cenného kovu z mládežníckych šampionátov Alexandra Longová.

„S bronzovou medailou som určite veľmi spokojná, keďže som nečakala, že sa v individuálnej súťaži dostanem tak ďaleko. Veľmi ma teší, že môžem Slovensko reprezentovať na majstrovstvách Európy a získavať medaily.

Taktiež som spokojná sama so sebou, že sa mi to podarilo, keďže mojím cieľom v tejto súťaži bolo umiestnenie v najlepšej desiatke. Na finálovej strelnici sa mi strieľalo veľmi dobre, aj napriek poveternostným podmienkam, keď som trochu bojovala s vetrom.

Som rada, že som to zvládla. Medailu plánujem osláviť či už tu v Ríme s mojimi tímovými kolegami, alebo aj doma s rodičmi,“ uviedla Tollarovičová pre web Slovenského lukostreleckého zväzu.

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    Adela Tollarovičová.
    Adela Tollarovičová.
    Najväčší úspech Slovenska za posledné desaťročie. Mladá Slovenka vzala z ME bronz
    dnes 17:33
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