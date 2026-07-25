Najväčší úspech Slovenska za posledné desaťročie. Mladá Slovenka vzala z ME bronz

Slovenská reprezentantka Adela Tollarovičová získala bronzovú medailu v terčovej lukostreľbe na ME mládeže v Ríme.
Pätnásťročná lukostrelkyňa zdolala v sobotu poobede v divízii olympijský luk v kategórii kadetiek U18 v napínavom súboji Poľku Wiktoriu Skrzyniarzovú 6:4 na setové body.
Bronzová medaila Tollarovičovej je najväčší mládežnícky úspech slovenskej lukostreľby v súťaží jednotlivcov od roku 2014.
Na kontinentálnom šampionáte v Ľubľane sa v rovnakej divízii, ale v kategórii junioriek, tešila z bronzu a historického cenného kovu z mládežníckych šampionátov Alexandra Longová.
„S bronzovou medailou som určite veľmi spokojná, keďže som nečakala, že sa v individuálnej súťaži dostanem tak ďaleko. Veľmi ma teší, že môžem Slovensko reprezentovať na majstrovstvách Európy a získavať medaily.
Taktiež som spokojná sama so sebou, že sa mi to podarilo, keďže mojím cieľom v tejto súťaži bolo umiestnenie v najlepšej desiatke. Na finálovej strelnici sa mi strieľalo veľmi dobre, aj napriek poveternostným podmienkam, keď som trochu bojovala s vetrom.
Som rada, že som to zvládla. Medailu plánujem osláviť či už tu v Ríme s mojimi tímovými kolegami, alebo aj doma s rodičmi,“ uviedla Tollarovičová pre web Slovenského lukostreleckého zväzu.