Štart nového ročníka Niké ligy a MONACObet ligy. Športový program na dnes (25. júl)

Športový program na sobotu, 25. júla
Futbal
- 18:00 AS Trenčín - KFC Komárno, 1. kolo Niké ligy
- 18:00 FC Spartak Trnava - MFK Skalica, 1. kolo Niké ligy
- 20:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce, 1. kolo Niké ligy
- 16:00 FK Humenné - FC Tatran Prešov, 1. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Dynamo Malženice, 1. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MŠK Považská Bystrica - FK Inter Bratislava, 1. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Bytča - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 1. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FC Slovan Galanta - MFK Zvolen, 1. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie, 1. kolo MONACObet ligy
- 17:00 FK Teplice – Bohemians Praha 1905, 1. kolo českej ligy
- 17:00 FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec, 1. kolo českej ligy
- 17:00 FC Zlín – FC Baník Ostrava, 1. kolo českej ligy
- 20:00 FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha, 1. kolo českej ligy
Cyklistika
- 11:30 20. etapa: Le Bourg-d'Oisans – Alpe d'Huez (170,9 km), Tour de France 2026
Tenis
- Turnaj WTA v Prahe (ČR)
- Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
- Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
- Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)
Atletika
- 10:00 druhý deň MSR
Motorizmus
- 16:00 kvalifikácia, VC Maďarska
Basketbal
- 13:00 Slovensko - Srbsko, ME hráčov do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 15:30 Turecko - Dánsko, ME hráčov do 18 rokov
Strelectvo
- 8:30 vzduchová puška ženy - finále, SP (Chang-čou/Čína)
Šerm
- 3:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/
Športové lezenie
- 10:00 MS mládeže v Arcu (Taliansko) /účasť SR/
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 ME juniorov a do 23 rokov v Maďarsku
Vodný slalom
- 17:05 kajak kros rozjazdy m+ž, MS 2026 v USA
- 20:35 kajak kros vyraďovacia časť m+ž
- 23:17 kajak kros ženy - finále
- 23:23 kajak kros muži - finále, MS 2026 v USA
Triatlon
- 15:30 elite ženy, World Triathlon Championship Series (Londýn)
- 17:15 elite muži, World Triathlon Championship Series (Londýn)
TV program: sobota, 25. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.