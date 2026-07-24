Štart nového ročníka Niké ligy a MONACObet ligy. Športový program na dnes (25. júl)

Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige.
Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige. (Autor: TASR)
Sportnet|25. júl 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 25. júla. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 25. júla

Futbal

  • 18:00 AS Trenčín - KFC Komárno, 1. kolo Niké ligy
  • 18:00 FC Spartak Trnava - MFK Skalica, 1. kolo Niké ligy
  • 20:30 FK Železiarne Podbrezová - MFK Zemplín Michalovce, 1. kolo Niké ligy

  • 16:00 FK Humenné - FC Tatran Prešov, 1. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín - OFK Dynamo Malženice, 1. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MŠK Považská Bystrica - FK Inter Bratislava, 1. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Bytča - MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 1. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FC Slovan Galanta - MFK Zvolen, 1. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 FK Baník Lehota pod Vtáčnikom - FK Pohronie, 1. kolo MONACObet ligy

  • 17:00 FK Teplice – Bohemians Praha 1905, 1. kolo českej ligy
  • 17:00 FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec, 1. kolo českej ligy
  • 17:00 FC Zlín – FC Baník Ostrava, 1. kolo českej ligy
  • 20:00 FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha, 1. kolo českej ligy

Cyklistika

Tenis

  • Turnaj WTA v Prahe (ČR)
  • Turnaj WTA v Hamburgu (Nemecko)
  • Turnaj ATP v Kitzbüheli (Rakúsko)
  • Turnaj ATP v Estoril (Portugalsko)

Atletika

  • 10:00 druhý deň MSR

Motorizmus

  • 16:00 kvalifikácia, VC Maďarska

Basketbal

Strelectvo

  • 8:30 vzduchová puška ženy - finále, SP (Chang-čou/Čína)

Šerm

  • 3:00 MS v Hong Kongu /účasť SR/

Športové lezenie

  • 10:00 MS mládeže v Arcu (Taliansko) /účasť SR/

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 ME juniorov a do 23 rokov v Maďarsku

Vodný slalom

  • 17:05 kajak kros rozjazdy m+ž, MS 2026 v USA
  • 20:35 kajak kros vyraďovacia časť m+ž
  • 23:17 kajak kros ženy - finále
  • 23:23 kajak kros muži - finále, MS 2026 v USA

Triatlon

  • 15:30 elite ženy, World Triathlon Championship Series (Londýn)
  • 17:15 elite muži, World Triathlon Championship Series (Londýn)
TV program: sobota, 25. júl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige.
    Hráči Slovana Bratislava sa tešia z tituluv Niké lige.
    Štart nového ročníka Niké ligy a MONACObet ligy. Športový program na dnes (25. júl)
    dnes 00:00
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