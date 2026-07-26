    Dokonalá obhajoba na Hungaroringu. Norrisovi nepokazilo radosť ani vypadnutie Piastriho

    Lando Norris oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Maďarska 2026.
    Fotogaléria (84)
    Lando Norris oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Maďarska 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. júl 2026 o 16:43
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    Na pódium sa podarilo vyšplhať aj Kimimu Antonellimu.

    Formula 1 2026

    Výsledky Veľkej ceny Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, celkovo: 306,630 km):

    #

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    1:39:56,180 hod

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    + 15,080 s

    3.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    + 18,728 s

    4.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    + 23,840 s

    5.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    + 24,540 s

    6.

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    + 55,488 s

    7.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    + 57,503 s

    8.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    + 1 kolo

    9.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    + 1 kolo

    10.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    + 1 kolo

    Britský jazdec Lando Norris na McLarene triumfoval na Veľkej cene Maďarska F1 a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne.

    Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.

    Priebeh pretekov

    Norris, úradujúci majster sveta, odštartoval z pole position a svoju pozíciu si postrážil. To sa však nepodarilo Charlesovi Leclercovi na Ferrari, ktorý sa z prvého radu prepadol o niekoľko priečok.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Maďarska (Formula 1 2026)
    Štart Veľkej ceny Maďarska 2026
    Štart Veľkej ceny Maďarska 2026
    McLaren driver Oscar Piastri of Australia makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTO
    Track marshalls extinguish of Cadillac driver Valtteri Bottas of Finland during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTO
    84 fotografií
    McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Racing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Aston Martin driver Lance Stroll of Canada steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Audi driver Nico Hulkenberg of Germany steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car ahead of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car ahead of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOFerrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOMercedes driver George Russell of Britain makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car ahead of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car ahead of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOFerrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Track marshalls extinguish of Cadillac driver Valtteri Bottas of Finland during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Second placed Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands celebrates after the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Lando Norris oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Maďarska 2026. McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain, center, celebrates with second placed Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, right, and third placed Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Third placed Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy wipes his face after the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Third placed Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy reacts after the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain crosses the finish line to win the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain crosses the finish line to win the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOWilliams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car ahead of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Williams driver Carlos Sainz of Spain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Audi driver Nico Hulkenberg of Germany steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26A safety car is parked in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOMercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOWilliams driver Alexander Albon of Thailand steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Red Bull driver Isack Hadjar of France makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOFerrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco makes a stop in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOFerrari mechanics wait in the pit lane during the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Saturday, July 25, 2026. (Andrej Isakovic/Pool Photo via AP) - POOL PHOTOMcLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain takes his mask off after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain talks to second placed Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy, right, after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after winning the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Second placed Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands smiles after the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26Third placed Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italyof the Netherlands celebrates after the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) - f1autoz26Third placed Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy wipes his face after the Formula One Hungarian Grand Prix auto race, at the Hungaroring racetrack in Mogyorod, near Budapest, Hungary, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Darko Vojinovic) - f1autoz26

    Ešte horšie dopadol George Russell, ktorému po chybe prešlo auto do záchranného módu a spadol na predposlednú priečku.

    V druhej zákrute sa dostal Oscar Piastri pred Norrisa, na treťom mieste išiel Max Verstappen, štvrtom Lewis Hamilton a po 1. kole sa posunul na piate Leclerc.

    Líder šampionátu Antonelli, ktorý po treste odštartoval zo siedmej pozície, sa posunul o jednu vyššie.

    Situácia na čele sa ustálila a vydržala až do zastávky v boxoch, kam zamieril ako prvý Hamilton v 14. kole.

    Po 20. kole išiel na čele Antonelli, no čakal ho ešte pit stop, a po ňom sa zaradil na piatu priečku za Leclerca a pred Hamiltona.

    Na čele išli opäť oba McLareny. Piastri sa však v 38. kole dostal do kolízie s o kolo pomalším Sainzom, ktorý sa pokúšal predbehnúť Alonsa.

    Využil to Norris a v 40. kole vyšiel z boxov tesne pred svojím tímovým kolegom. Pred ním išiel ešte Antonelli, ale britský pilot ho v 46. kole predbehol a líderskú pozíciu si bez problémov udržal až do cieľa.

    Smolu mal druhý McLaren, Piastri mal technické problémy a v 56. kole namiesto boja o pódium musel odstaviť svoj monopost vedľa trate.

    Na druhú pozíciu sa prepracoval Verstappen, za ktorým išiel Antonelli a oba vozy Ferrari. Hamilton však dostal päťsekundovú penalizáciu za prekročenie rýchlosti v boxoch a tak sa v cieli pred neho dostal Leclerc.

    Pre Norrisa, ktorý triumfoval na Hungaroringu aj vlani, to bolo prvé víťazstvo v pozícii úradujúceho majstra sveta a zároveň bolo aj prvé pre McLaren v prebiehajúcej sezóne.

    Devätnásťročný Antonelli má na čele celkového poradia seriálu náskok 50 bodov pred Hamiltonom, tretí Russell stráca o deväť bodov viac.

    Hlasy po zápase

    Lando Norris, víťaz: „Ani neviem, čo sa na začiatku stalo. Vyšiel som do špinavej stopy a Oscar ma predbehol. No dnes bolo auto skvelé a mal som asi najlepšie tempo za dlhú dobu. Odviedli sme skvelú prácu. Mal som dobrú rýchlosť a som šťastný, že som sa dostal späť na čelo a po dlhom čase znova vyhral. Dnes som sa v monoposte cítil veľmi dobre a verím, že v tom môžeme pokračovať. Celý tím pracoval tvrdo, aby ešte vylepšil auto. Ak sa chceme vrátiť, potrebujeme oveľa viac dní a musíme tlačiť na konkurenciu, no teraz to bol naozaj perfektný víkend.“

    Max Verstappen, 2. miesto: „Nečakal som, že dnes budem na pódiu, ale tvrdo sme pracovali. Myslím, že sme mali slušný štart, po prvej zastávke v boxoch som sa prepadol, ale potom som sa dostal pred Hamiltona. Som šťastný, že tu stojím na druhom mieste.“

    Kimi Antonelli, 3. miesto: „Dnes to boli ťažké preteky a bolo veľmi náročné predbiehať. Chceli sme ísť na jednu zastávku v boxoch, ale povedali mi, že pneumatiky sú na limite a tak sme museli ísť znovu. Vedel som, že bude ťažké udržať za sebou Maxa, nepodarilo sa to. Som šťastný, že do letnej prestávky idem v tejto pozícii, no druhá polovica sezóny bude ešte ťažká.“

    Poradie šampionátu

    Po 10 z 23 pretekov:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Body

    1.

    Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes

    219

    2.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    169

    3.

    George Russell

    Veľká Británia

    Mercedes

    160

    4.

    Charles Leclerc

    Monako

    Ferrari

    138

    5.

    Lando Norris

    Veľká Británia

    McLaren

    128

    6.

    Max Verstappen

    Holandsko

    Red Bull

    109

    7.

    Oscar Piastri

    Austrália

    McLaren

    92

    8. 

    Isack Hadjar

    Francúzsko

    Red Bull

    68

    9.

    Liam Lawson

    Nový Zéland

    Racing Bulls

    43

    10.

    Pierre Gasly

    Francúzsko

    Alpine

    42

    11.

    Arvid Lindblad

    Veľká Británia

    Racing Bulls

    23

    12.

    Franco Colapinto

    Argentína

    Alpine

    19

    13.

    Oliver Bearman

    Veľká Británia

    Haas

    18

    14.

    Gabriel Bortoleto

    Brazília

    Audi

    10

    15.

    Carlos Sainz

    Španielsko

    Williams

    6

    16.

    Alex Albon

    Thajsko

    Williams

    5

    17.

    Esteban Ocon

    Francúzsko

    Haas

    3

    18.

    Nico Hülkenberg

    Nemecko

    Audi

    2

    19.

    Fernando Alonso

    Španielsko

    Aston Martin

    1

    Pohár konštruktérov

    Po 10 z 23 pretekov:

    Poradie

    Tím

    Body

    1.

    Mercedes

    379

    2.

    Ferrari

    307

    3.

    McLaren

    220

    4.

    Red Bull

    177

    5.

    Racing Bulls

    66

    6.

    Alpine

    61

    7.

    Haas

    21

    8.

    Audi

    12

    9.

    Williams

    11

    10.

    Aston Martin

    1

    11.

    Cadillac

    0

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Lando Norris oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Maďarska 2026.
    Lando Norris oslavuje víťazstvo na Veľkej cene Maďarska 2026.
    Dokonalá obhajoba na Hungaroringu. Norrisovi nepokazilo radosť ani vypadnutie Piastriho
    dnes 16:43
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    Domov»Formula 1»Dokonalá obhajoba na Hungaroringu. Norrisovi nepokazilo radosť ani vypadnutie Piastriho