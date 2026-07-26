Dokonalá obhajoba na Hungaroringu. Norrisovi nepokazilo radosť ani vypadnutie Piastriho

Formula 1 2026
Výsledky Veľkej ceny Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, celkovo: 306,630 km):
#
Meno
Tím
Čas
1.
Lando Norris
McLaren
1:39:56,180 hod
2.
Max Verstappen
Red Bull
+ 15,080 s
3.
Kimi Antonelli
Mercedes
+ 18,728 s
4.
Charles Leclerc
Ferrari
+ 23,840 s
5.
Lewis Hamilton
Ferrari
+ 24,540 s
6.
Isack Hadjar
Red Bull
+ 55,488 s
7.
George Russell
Mercedes
+ 57,503 s
8.
Liam Lawson
Racing Bulls
+ 1 kolo
9.
Nico Hülkenberg
Audi
+ 1 kolo
10.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+ 1 kolo
Britský jazdec Lando Norris na McLarene triumfoval na Veľkej cene Maďarska F1 a dosiahol prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne.
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Pilot McLarenu zvíťazil na okruhu Hungaroring pred Holanďanom Maxom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonellim na Mercedese.
Priebeh pretekov
Norris, úradujúci majster sveta, odštartoval z pole position a svoju pozíciu si postrážil. To sa však nepodarilo Charlesovi Leclercovi na Ferrari, ktorý sa z prvého radu prepadol o niekoľko priečok.
Ešte horšie dopadol George Russell, ktorému po chybe prešlo auto do záchranného módu a spadol na predposlednú priečku.
V druhej zákrute sa dostal Oscar Piastri pred Norrisa, na treťom mieste išiel Max Verstappen, štvrtom Lewis Hamilton a po 1. kole sa posunul na piate Leclerc.
Líder šampionátu Antonelli, ktorý po treste odštartoval zo siedmej pozície, sa posunul o jednu vyššie.
Situácia na čele sa ustálila a vydržala až do zastávky v boxoch, kam zamieril ako prvý Hamilton v 14. kole.
Po 20. kole išiel na čele Antonelli, no čakal ho ešte pit stop, a po ňom sa zaradil na piatu priečku za Leclerca a pred Hamiltona.
Na čele išli opäť oba McLareny. Piastri sa však v 38. kole dostal do kolízie s o kolo pomalším Sainzom, ktorý sa pokúšal predbehnúť Alonsa.
Využil to Norris a v 40. kole vyšiel z boxov tesne pred svojím tímovým kolegom. Pred ním išiel ešte Antonelli, ale britský pilot ho v 46. kole predbehol a líderskú pozíciu si bez problémov udržal až do cieľa.
Smolu mal druhý McLaren, Piastri mal technické problémy a v 56. kole namiesto boja o pódium musel odstaviť svoj monopost vedľa trate.
Na druhú pozíciu sa prepracoval Verstappen, za ktorým išiel Antonelli a oba vozy Ferrari. Hamilton však dostal päťsekundovú penalizáciu za prekročenie rýchlosti v boxoch a tak sa v cieli pred neho dostal Leclerc.
Pre Norrisa, ktorý triumfoval na Hungaroringu aj vlani, to bolo prvé víťazstvo v pozícii úradujúceho majstra sveta a zároveň bolo aj prvé pre McLaren v prebiehajúcej sezóne.
Devätnásťročný Antonelli má na čele celkového poradia seriálu náskok 50 bodov pred Hamiltonom, tretí Russell stráca o deväť bodov viac.
Hlasy po zápase
Lando Norris, víťaz: „Ani neviem, čo sa na začiatku stalo. Vyšiel som do špinavej stopy a Oscar ma predbehol. No dnes bolo auto skvelé a mal som asi najlepšie tempo za dlhú dobu. Odviedli sme skvelú prácu. Mal som dobrú rýchlosť a som šťastný, že som sa dostal späť na čelo a po dlhom čase znova vyhral. Dnes som sa v monoposte cítil veľmi dobre a verím, že v tom môžeme pokračovať. Celý tím pracoval tvrdo, aby ešte vylepšil auto. Ak sa chceme vrátiť, potrebujeme oveľa viac dní a musíme tlačiť na konkurenciu, no teraz to bol naozaj perfektný víkend.“
Max Verstappen, 2. miesto: „Nečakal som, že dnes budem na pódiu, ale tvrdo sme pracovali. Myslím, že sme mali slušný štart, po prvej zastávke v boxoch som sa prepadol, ale potom som sa dostal pred Hamiltona. Som šťastný, že tu stojím na druhom mieste.“
Kimi Antonelli, 3. miesto: „Dnes to boli ťažké preteky a bolo veľmi náročné predbiehať. Chceli sme ísť na jednu zastávku v boxoch, ale povedali mi, že pneumatiky sú na limite a tak sme museli ísť znovu. Vedel som, že bude ťažké udržať za sebou Maxa, nepodarilo sa to. Som šťastný, že do letnej prestávky idem v tejto pozícii, no druhá polovica sezóny bude ešte ťažká.“
Poradie šampionátu
Po 10 z 23 pretekov:
Poradie
Meno
Krajina
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Taliansko
Mercedes
219
2.
Lewis Hamilton
Veľká Británia
Ferrari
169
3.
George Russell
Veľká Británia
Mercedes
160
4.
Charles Leclerc
Monako
Ferrari
138
5.
Lando Norris
Veľká Británia
McLaren
128
6.
Max Verstappen
Holandsko
Red Bull
109
7.
Oscar Piastri
Austrália
McLaren
92
8.
Isack Hadjar
Francúzsko
Red Bull
68
9.
Liam Lawson
Nový Zéland
Racing Bulls
43
10.
Pierre Gasly
Francúzsko
Alpine
42
11.
Arvid Lindblad
Veľká Británia
Racing Bulls
23
12.
Franco Colapinto
Argentína
Alpine
19
13.
Oliver Bearman
Veľká Británia
Haas
18
14.
Gabriel Bortoleto
Brazília
Audi
10
15.
Carlos Sainz
Španielsko
Williams
6
16.
Alex Albon
Thajsko
Williams
5
17.
Esteban Ocon
Francúzsko
Haas
3
18.
Nico Hülkenberg
Nemecko
Audi
2
19.
Fernando Alonso
Španielsko
Aston Martin
1
Pohár konštruktérov
Po 10 z 23 pretekov:
Poradie
Tím
Body
1.
Mercedes
379
2.
Ferrari
307
3.
McLaren
220
4.
Red Bull
177
5.
Racing Bulls
66
6.
Alpine
61
7.
Haas
21
8.
Audi
12
9.
Williams
11
10.
Aston Martin
1
11.
Cadillac
0