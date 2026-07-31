Slovan hrá doma prvý ligový zápas. Športový program na dnes (1. august)

Na snímke hráči Slovana oslavujú.
Na snímke hráči Slovana oslavujú. (Autor: TASR)
Sportnet|1. aug 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v sobotu, 1. augusta. Aký je program dňa?

Športový program na sobotu, 1. augusta

Futbal

  • 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Humenné, 2. kolo MONACObet ligy
  • 17:00 MFK Zvolen – FC Tatran Prešov, 2. kolo MONACObet ligy
  • 19:00 FC ViOn Zlaté Moravce – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 2. kolo MONACObet ligy

  • 18:00 ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová, 2. kolo Niké ligy
  • 18:00 MFK Skalica - MFK Ružomberok, 2. kolo Niké ligy
  • 20:30 FC Košice - AS Trenčín, 2. kolo Niké ligy

  • 17:00 FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha, 2. kolo českej ligy
  • 17:00 1. FC Slovácko – Artis Brno, 2. kolo českej ligy
  • 17:00 FC Slovan Liberec – FK Teplice, 2. kolo českej ligy
  • 20:00 FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno, 2. kolo českej ligy

  • 16:00 Cardiff City - AS Rím, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
  • 17:00 Hamburg - Everton FC, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Hokej

  • 23:00 Slovensko 18 - USA 18, prípravný zápas pred Hlinka Gretzky Cupom

Tenis

  • Turnaj WTA vo Washingtone
  • Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone

Cestná cyklistika

  • 11:30 klasika San Sebastian

Basketbal

  • 13:00 semifinále a skupiny o umiestnenie, ME hráčov do 18 rokov

Bejzbal

  • 14:00 finále, B-kategória ME

Hádzaná

  • 10:45 Brazília – Angola, MS hráčok do 18 rokov
  • 13:00 Slovensko – Japonsko, MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 12:00 Poľsko - Dánsko, ME hráčov do 18 rokov
  • 17:00 Nórsko - Slovensko, ME hráčov do 18 rokov

Horská cyklistika

  • 11:00 juniori, cross country ME
  • 14:15 juniorky, cross country ME
  • 16:15 muži do 23 rokov, cross country ME

Plavecké športy

  • 9:00 synchronizované plávanie, kvalifikácia voľná zostava žien – sólo, ME
  • 12:00 skoky do vody, kvalifikácia 1 m doska muži, ME
  • 16:00 synchronizované plávanie, finále voľná zostava miešaných dvojíc, finále voľná zostava dvojíc žien, ME
  • 20:00 skoky do vody, finále synchronizované skoky žien z 10 m, finále 1 m doska muži, ME

Veslovanie

  • 9:00 ME

Rýchlostná kanoistika

  • 9:00 krátke trate, majstrovstvá Slovenska

Triatlon

  • 9:00 juniori, ME v miešanej štafete
  • 12:30 elite/U23, ME v miešanej štafete
TV program: Sobota, 1. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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    Na snímke hráči Slovana oslavujú.
    Na snímke hráči Slovana oslavujú.
    Slovan hrá doma prvý ligový zápas. Športový program na dnes (1. august)
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