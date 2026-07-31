Slovan hrá doma prvý ligový zápas. Športový program na dnes (1. august)

Športový program na sobotu, 1. augusta
Futbal
- 17:00 FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Humenné, 2. kolo MONACObet ligy
- 17:00 MFK Zvolen – FC Tatran Prešov, 2. kolo MONACObet ligy
- 19:00 FC ViOn Zlaté Moravce – FK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 2. kolo MONACObet ligy
- 18:00 ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová, 2. kolo Niké ligy
- 18:00 MFK Skalica - MFK Ružomberok, 2. kolo Niké ligy
- 20:30 FC Košice - AS Trenčín, 2. kolo Niké ligy
- 17:00 FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha, 2. kolo českej ligy
- 17:00 1. FC Slovácko – Artis Brno, 2. kolo českej ligy
- 17:00 FC Slovan Liberec – FK Teplice, 2. kolo českej ligy
- 20:00 FC Viktoria Plzeň – FC Zbrojovka Brno, 2. kolo českej ligy
- 16:00 Cardiff City - AS Rím, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 Hamburg - Everton FC, prípravný zápas /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hokej
- 23:00 Slovensko 18 - USA 18, prípravný zápas pred Hlinka Gretzky Cupom
Tenis
- Turnaj WTA vo Washingtone
- Turnaj ATP v Los Cabos a vo Washingtone
Cestná cyklistika
- 11:30 klasika San Sebastian
Basketbal
- 13:00 semifinále a skupiny o umiestnenie, ME hráčov do 18 rokov
Bejzbal
- 14:00 finále, B-kategória ME
Hádzaná
- 10:45 Brazília – Angola, MS hráčok do 18 rokov
- 13:00 Slovensko – Japonsko, MS hráčok do 18 rokov /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 12:00 Poľsko - Dánsko, ME hráčov do 18 rokov
- 17:00 Nórsko - Slovensko, ME hráčov do 18 rokov
Horská cyklistika
- 11:00 juniori, cross country ME
- 14:15 juniorky, cross country ME
- 16:15 muži do 23 rokov, cross country ME
Plavecké športy
- 9:00 synchronizované plávanie, kvalifikácia voľná zostava žien – sólo, ME
- 12:00 skoky do vody, kvalifikácia 1 m doska muži, ME
- 16:00 synchronizované plávanie, finále voľná zostava miešaných dvojíc, finále voľná zostava dvojíc žien, ME
- 20:00 skoky do vody, finále synchronizované skoky žien z 10 m, finále 1 m doska muži, ME
Veslovanie
- 9:00 ME
Rýchlostná kanoistika
- 9:00 krátke trate, majstrovstvá Slovenska
Triatlon
- 9:00 juniori, ME v miešanej štafete
- 12:30 elite/U23, ME v miešanej štafete
TV program: Sobota, 1. august
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.